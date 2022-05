Pasaron más de 10 años desde que el colombiano Manolo Cardona aprendió jerga peruana para protagonizar “Contracorriente” (2009) junto a Tatiana Astengo y Cristian Mercado. Los 16 premios en festivales internacionales de cine, como Sundance y Pink Apple (el más grande de temática LGBT), atrajeron nuevas oportunidades para el actor colombiano en la mitad de su carrera. Hoy el artista tiene un lugar importante dentro del grupo de actores latinos que triunfan en la esfera internacional del streaming, pero no olvida su pasado y, en diálogo con “Saltar Intro” de El Comercio, calificó como “una joya” a la película peruana.

El antes rostro de producciones televisivas populares, como “El cartel de los sapos” (2008-2010) y “Sin tetas no hay paraíso” (2012-2016), sigue su camino en el nuevo y rentable rubro del entretenimiento, el streaming. Pero siempre de la mano de estrellas latinas, incluida una peruana muy conocida fuera de nuestras fronteras. “Hablando de mi gran amiga Stephanie Cayo, acabamos de terminar ‘Amalgama’ de Netflix, y estamos planeando otra película juntos”, alertó Cardona casi con un guiño en el ojo, aunque dejó en espera mayor información.

“Perú es un país que adoro, que me ha traído muchísimas cosas a mi carrera. ‘Contracorriente’ me trajo muchas cosas como actor y como persona. La conexión con Perú sigue y espero rodar pronto por allá. Ahí estaré. Un abrazo y un beso a todos en Perú siempre, los quiero mucho”, dijo Cardona a “Saltar Intro” durante una rueda de prensa por el estreno de la serie de Apple TV+, “Now and Then”, la cual protagoniza junto a Rosie Perez (Estados Unidos-Puerto Rico), Marina de Tavira (México), José María Yazpik (México), Maribel Verdú (España), Soledad Villamil (Argentina), entre otros actores hispanos.

Los protagonistas del thriller de Apple TV+, “Now and Then” disfrutaron de ser los mejores amigos mientras filmaban. En sus diálogos, leían la historia de un grupo adolescente que toma una decisión trascendental, cuando su compañero muere en un accidente. Durante el rodaje en Miami, el elenco se reunía en las habitaciones del hotel donde se hospedaba. Juntos compartieron tanto que fueron días terapeútipos para el cast de los personajes adultos, quienes interpretaron su papel en coordinación continúa con los actores más jóvenes, Alicia Jaziz (“Ingobernable”), Dario Yazbek Bernal (“La casa de las flores”), Alicia Sanza (“El Cid”), Jack Duarte (“Rebelde”, “Ingobernable”) y Miranda de la Serna (“Bruja”).

“Muy inteligentemente la producción llamó a varios talentos de diferentes países para ayudarlos a contar esta maravillosa historia, y creo que es parte del futuro. Hay que hacer este tipo de contenido donde se mezclen culturas. Esperemos que a “Now and Then” le vaya muy bien para que pueda ser como una punta de lanza en esta unión multicultural, multihispana y global también. Creo que es una gran apuesta que ojalá sea la primera de muchas”, comentó a los medios Manolo Cardona.

“Es un mundo nuevo para nosotros (los actores y las actrices)”, comenta a El Comercio la española Maribel Verdú —parte del elenco de “Now and Then”— sobre la nueva escena del streaming, un devenir del formato de televisión pero con varios ápices de estilo cinematográfico. La artista, conocida por ser un rostro multipremiado del cine y la televisión español, dio el gran salto a la escena internacional en el último año, por ejemplo, con “The Flash” (2023). La cinta del DCU es el proyecto major film en el que ha participado recientemente. Además, surgió otra oportunidad para ella con Apple TV+, “Raymond and Ray”, la comedia que protagoniza junto a Ewan McGregor y Ethan Hawke.

“Nunca he tenido una ambición profesional de querer llegar a tal lugar. Simplemente, me gusta ir dando pasitos y disfrutar cada proyecto, porque me meto a tope (mucho) en ello y soy muy entusiasta en mi vida. Lo único que quiero es que suene el despertador por las mañanas y saber que voy a ser feliz durante la jornada. ¿Qué ha significado para mí “Now and Then”? Ilusión de nuevos proyectos. Da igual que sean en Virginia, Londres o Miami. Lo que me gusta es estar acompañada en la escena. Por eso, mi primera pregunta cuando aparece un guion es ‘quién va a ser mi compañero’, porque no trabajo sola, sino con la réplica que me dé el actor en frente. Según eso, estaré bien, genial o voy a cumplir. Eso es lo que más me importa”, comenta Verdú a El Comercio.

Pero para Soledad Villamil, quien interpreta a Daniela, uno de los personajes clave de la serie de Apple TV+ en la versión adulta, más bien fue la oportunidad fue una salvación. “Llegó en la pandemia, un momento súper difícil donde no sabíamos muy bien cómo seguía el mundo. Va a quedar en mi biografía como el proyecto que me rescató de una sensación de muchísima incertidumbre y angustia de pensar qué va a pasar con nuestro trabajo, el teatro, los shows, la música. En qué se va a convertir mi vida, me preguntaba. “Now and Then” fue el rescate de eso, saber que el año 2020 iba a haber una serie”, comentó a El Comercio Soledad Villamil.

Otros actores, como José María Yazpik, vieron su rol en la serie de Apple TV+ como un cambio de ropa, una forma de mostrar un look diferente al público. “Chema”, como es conocido en el medio mexicano, es el preferido de los seguidores de las series negras sobre narcotráfico, como “Narcos México”. Muchos lo recuerdan por el icónico personaje siempre al borde de la ley, El Señor de los Cielos. Este, aunque popular, no supera el papel de Pedro Cruz, el personaje de “Now and Then” que sostiene la trama y sorprende por su compleja vulnerabilidad y el conflicto de una orientación sexual como obstáculo para sus aspiraciones políticas.

“Era muy llamativo hacer esto para mí, porque es diametralmente opuesto a lo que había hecho antes. Pero lo he pensando, no sé cómo lo vaya a tomar el público. Cuando haces un personaje que ha tenido éxito, como él (El Señor de los Cielos), mucha gente te dice que no, que te quiere ver soltando balazos y hablando como hablabas. ¡'Y no voy a aceptar que ahora seas una persona frágil’! Y otros dirán: ‘ah, mira, el tipo puede hacer las dos cosas’. Me encantaría que lo recibieran tal y como es, y se olvidaran de dónde vengo. Pero, sí, esa es una incógnita que la tengo a flor de piel”, confiesa Yazpik a El Comercio durante la segunda conferencia de prensa por “Now and Then”.

