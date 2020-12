Tzi Ma, actor nacido en Hong Kong y nacionalizado estadounidense, conversó en exclusiva con El Comercio para expresar lo que significó para él dar vida al padre de Mulán en el live action del clásico de Disney, cinta que llega a la plataforma streaming el viernes 4 de noviembre en todo Latinoamérica.

En la historia, Tzi Ma interpreta a Zhou, padre de Mulán, que al inicio de la historia intentó contener el don guerrero de su hija, pero que, con el transcurso de la película, él aceptó la grandeza que hay en ella.

¿Qué fue lo que más te atrajo del papel de Zhou, el padre de Mulán?

Creo que esta película trata sobre la familia, y si formas parte de una familia durante la dinastía Tang, el patriarca es una figura muy importante. Me pareció que el guion estaba muy bien escrito para este personaje. Es una historia del amor entre padre e hija que no solemos ver a menudo.

Creo que es importante darle al público la oportunidad de ver una historia donde el núcleo familiar está ubicado en una suerte de panteón de importancia. Creo que a la familia muchas veces se la menosprecia. Y creo que es una verdadera oportunidad para nosotros para explorar cómo funcionamos como familia. Es algo fascinante y divertido de explorar.

Háblanos del guion y cuál fue tu reacción al leerlo.

Lo que me atrajo del guion es la forma en la que está contada la historia. Lo fascinante es que los autores lograron contemporizar los temas que nos preocupan hoy en día y situarlos en una época diferente. Su forma de abordarlo fue insertar esas ideas, como la inclusión y el empoderamiento, a un contexto de época y hacer que fuera verosímil.

El actor Tzi Ma interpreta al padre de Mulán. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

¿Te documentaste para el papel?

Busqué el relato folclórico de Mulán y hallé numerosas versiones. Pero nada definitivo en términos de si este personaje realmente existió o no. Me pareció muy importante que usáramos el período Tang, porque la dinastía Tang fue un período de renacimiento cultural para los chinos en el que se cultivaron la poesía y el amor a las artes, y que tuvo una enorme influencia en todo Asia.

Durante la dinastía Tang se escribieron obras de teatro sobre Mulán, así que me pareció que había una conexión en la forma en la que se dio conocer su historia en esa época. Creo que es acertado poder tener a este personaje en particular en un entorno en el cual podemos hacer uso de cierta licencia poética.

Mulán siempre fue un personaje muy importante para la comunidad asiático-americana gracias a varios autores que exploraron quién era esta mujer guerrera. Maxine Hong Kingston fue una de ellos. Escribió el libro “The Woman Warrior: Memoirs of a Childhood Among Ghosts”. Y también David Henry Hwang, quien escribió obras de teatro acerca de esta mujer guerrera. Por su relevancia, sentimos que es importante contar la historia de Mulán correctamente, y creo que aquí tenemos la oportunidad de hacerlo.

Cuéntame sobre tus primeras conversaciones con Niki Caro, la directora. ¿Qué te dijo que quería para tu personaje?

Niki es tan generosa. No es una de esas personas que se sientan allí a dictaminar cómo debe ser el personaje. Todo lo que hace es a partir del diálogo, y es muy inteligente en ese sentido. Es muy inclusiva y te hace sentir que eres parte de este proceso creativo.

No hay una forma correcta o incorrecta de presentar una escena determinada, así que exploramos las distintas posibilidades. Pero ella te da un marco de seguridad dentro del cual moverte y tomar ciertos riesgos. Y es importante porque crea una atmósfera para que los actores se sientan seguros de hacer lo que hacen. La relación de mi personaje con Mulán es el nudo emocional de la historia. Así que todo lo que nos sucede como padre e hija debe estar muy conectado. Trabajar en esto con Yifei fue maravilloso porque es una actriz brillante.

Niki tiene tal confianza en su proceso de selección de los actores, que nos da una gran libertad, pero en todo momento sabe lo que quiere y lo que está sucediendo. Sin embargo, nunca le niega al actor la oportunidad de explorar. Eso es lo maravilloso de Niki Caro.

¿Quién es Zhou?

Zhou es un exmilitar que fue a la guerra y volvió herido. Cuando lo volvemos a encontrar, han pasado años y él ha formado una familia: tiene esposa y dos hijas. Una de las hijas, Mulán, es una joven con un espíritu diferente. Las responsabilidades de una joven en aquel entonces eran muy distintas a las de hoy en día. De manera que Zhou intenta contener como mejor sabe el espíritu de Mulán. Pero es imposible, porque no puedes contener esa clase de espíritu. Es un don. Y Zhou lo comprende, así que vemos a Zhou siempre intentando contenerla de algún modo, pero sin querer matizar ese espíritu. Incluso cuando está devastado porque ella ha ido a luchar en su lugar, creo que en el fondo de su corazón, él sabe que ella volverá y traerá grandeza.

Háblanos del tono de la película.

Te embarcas en esta apasionante montaña rusa: de la familia a la guerra y nuevamente a la familia. Pero creo que también es muy espiritual. No es solo puro fogonazo y acción. Esas cosas son importantes y a todos les parecerán entretenidas, pero “Mulán” es una película con alma. Y es lo que se llevará el público después de verla.

¿Qué trae Yifei Liu al papel de Mulán?

Yifei encaja a la perfección en este papel. Ella es Mulán. Tiene espíritu y es especial. Tiene una forma de enfocarse y una gran generosidad. Está siempre presente. No hay nada forzado en ella, y he trabajado con muchos actores en mis casi cinco décadas como actor. Sencillamente se apodera de la cámara. Tiene tantas cosas que equilibrar, pero Yifei se mantiene centrada, es sensata y muy inclusiva.

La actriz Liu Yifei en su papel de Mulán. (Foto: Disney)

¿Qué hay de los demás actores?

Rosalind Chao, a quien conozco hace muchos años, es la madre de Mulán, y como nosotros, además, socializamos juntos, creo que tenemos una química especial que hace que sea muy sencillo trabajar con ella. A algunos de los jóvenes actores con los que estoy trabajando no los conocía, como Xana, de Nueva Zelanda, quien interpreta a la hermana menor.

No podríamos contar con un sistema de soporte mejor. Todos se apoyan mutuamente. Todos quieren hacer una buena película. Sin lugar a dudas. Vamos más allá, porque no se trata de nosotros. Se trata de la comunidad asiática. Desafortunadamente, no hay demasiadas oportunidades, de manera que toda la comunidad pone todas sus esperanzas y sueños en las que se presentan. Queremos que esta película brille de forma especial y que logre representar a la comunidad de manera tal que la haga sentir orgullosa.

¿Qué nos puedes decir del diseño de producción?

¡Creo que deberían conservar todos los sets! Están tan bien hechos. Donde quiera que mires, todo funciona, y cuando miras a tu alrededor realmente sientes que hay gente viviendo aquí. El diseño de producción es sencillamente fenomenal. Los colores, la textura, los materiales, las distintas capas: todo es tan específico.

¿Qué le aportará la película a los espectadores?

Si observas esta historia épica, este lienzo que pintamos, esta pintura increíble, es tan inclusiva que creo que todos hallarán algo en esta película que los tocará. Creo que realmente se encariñarán con estos personajes. Es un viaje mágico y misterioso y una película muy divertida de ver.

¿Qué tiene de especial estar en una película de Disney?

Disney es una marca increíble y nadie lo hace mejor. Saben lo que están haciendo. Saben cómo promover sus proyectos. Saben respaldarlos. Son formidables en eso y esa experiencia lo hace especial.

