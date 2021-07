Conforme a los criterios de Saber más

En los cómics como la ficción, los héroes se definen frecuentemente ante un antagonista. Sherlock Holmes y James Moriarty; Batman y el Guasón; Superman y Lex Luthor y Capitán América y Red Skull sirven como oscuros contrastes, sea ideológicos, profesionales o simplemente de simpatías. Otros villanos sirven más solo como obstáculos, herramientas de los escritores para poner una piedra en el camino a la victoria de los héroes. Por sus casi cuatro décadas de existencia, Taskmaster sirvió esta última función, aunque su lugar de prominencia como uno de los villanos de “Black Widow” podría cambiar su lugar en la mente de las personas.

EL MAESTRO DE MAESTROS

Creado por el guionista David Michelinie y el artista George Pérez, Taskmaster fue introducido por primera vez en la viñeta final de “The Avengers #195” (mayo de 1980), mientras los Vengadores investigaban un sospechoso manicomio en el que desapareció Janet Van Dyne (Wasp). Su apariencia, con su distintiva máscara blanca en forma de una calavera, sirve como ‘cliffhanger’ en el cómic.

Pero fue en el siguiente tomo - “The Avengers #196” (junio de 1980) - que recién fue presentada la historia de origen del villano. Según su propia narración, Taskmaster nació en el barrio neoyorquino del Bronx y descubrió de muy joven que contaba con lo que llamaban ‘reflejos fotográficos’ que le permitían copiar cualquier movimiento que veía, sea los de un atleta o, más convenientemente, los estilos de pelea de un superhéroe.

La primera aparición de Taskmaster fue en "The Avengers #195". (Fuente: Marvel Comics)

Proclive a una vida criminal, Taskmaster pensó en utilizar sus talentos como villano como manera de ganar dinero fácil, observando a héroes como Spider-Man, el Capitán América, Iron Fist y Daredevil. Pero ese periodo de aprendizaje lo llevó a comprender algo de sí mismo.

“Si bien ser un supervillano puede ser realmente lucrativo, también puede resultar increíblemente doloroso”, dice en su monólogo el villano. Y utilizando el viejo -y equivocado - axioma de que el que no puede, enseña, decidió establecer una serie de academias para entrenar a los esbirros de supervillanos.

A pesar de su renuencia para pelear, Taskmaster muestra sus habilidades para el combate enfrentándose simultáneamente al Capitán América y Iron Man, antes de ser derrotado por Jocasta, una superheroína recientemente introducida a los Vengadores cuyas técnicas no había tenido tiempo de aprender. Este inconveniente no evitó que lograra escapar a último momento, mientras que Tony Stark duda que esta sea la última vez que verán al supervillano.

En su primera pelea con los Vengadores, Taskmaster logra pelear contra el Capitán América y Iron Man simultáneamente. (Fuente: Marvel Comics)

Motivado solo por cuestiones monetarias, Taskmaster se convirtió en un recurrente villano en las historietas cómicas de Marvel, trabajando como mercenario y chocando en repetidas ocasiones con los héroes. Es, como mencionamos antes, el obstáculo perfecto, ya que puede equipararse siempre a las habilidades de su oponente mientras estas estén dentro del límite de lo humano. Mientras tanto, para aquellos héroes que presentan habilidades sobrehumanas, la versatilidad del villano le da una ventaja para poder todavía equipararlos en algunas circunstancias.

Su faceta como ‘maestro’ tampoco fue olvidada, y por ejemplo fue este personaje el que entrenó a John Walker cuando reemplazó a Steve Rogers como Capitán América. También entrenó a incontables agentes de las organizaciones villanescas Hydra y A.I.M. a lo largo de los años.

El gobierno de los Estados Unidos también fue uno de sus empleadores y durante el evento Civil War (2006-2007) que dividió a la comunidad Marvel entre las fuerzas pro y en contra de la ley de registro de superhéroes, Taskmaster fue reclutado para el equipo de criminales reformados Thunderbolts. Pero su mayor evolución ocurrió poco después en las páginas de “Avengers: The Initiative” (2007), donde al villano se le encargó entrenar a una nueva generación de superhéroes bajo el control gubernamental.

Fue esta aparición la que despertó la curiosidad de la editora Lauren Sankovitch, quien tuvo a su cargo este cómic. Con la idea de resaltar a este personaje frecuentemente ignorado, se puso en contacto con el guionista Fred Van Lente, cuyo tiempo en Marvel no solo lo había llevado a escribir sobre Spider-Man, sino también darle prominencia al héroe Hércules, antes un personaje prácticamente desconocido.

Van Lente inicialmente se sintió un poco ambivalente del proyecto, pero un golpe de inspiración le llegó la noche que recibió la propuesta.

“Cuando me fui a la cama ese día se me ocurrió de repente”, recordó el escritor. “¿Cuál es la peor debilidad que una persona con supermemoria puede tener? No poder retener sus memorias personales”.

En 2010 el personaje protagonizó su primera miniserie titulada "Taskmaster: Unthinkable". (Fuente: Marvel Comics)

EL HOMBRE QUE NO SABÍA NADA

Esta revelación fue plasmada en el mundo de las historietas de Marvel en “Avengers Academy (2010)” #9 donde la criminal Jeanne Foucault - quien presenta una habilidad de memorización similar a la de Taskmaster- se enfrenta a este para determinar si se trata de su padre. Es en este enfrentamiento donde el villano no puede dar una respuesta, al revelar que no recuerda nada de su historia personal.

La implicancia de esta situación toma un cambio radical en “Taskmaster: Unthinkable” (2010), donde el villano se ve bajo la mira de otros criminales luego de que una misteriosa organización criminal conocida solo como The Org pone una recompensa de mil millones de dólares sobre su cabeza.

Acompañado por una mesera llamada Mercedes Merced, Taskmaster descubre poco a poco su pasado. Contrario a lo que creía, Anthony Masters - verdadero nombre del villano - era un agente de S.H.I.E.L.D. que utilizaba sus habilidades para el bien, aunque obsesionado por ser el mejor.

Fue esto último lo que le llevó a que durante una misión contra unos remanentes nazis, aceptara una versión del suero de supersoldado presentado por un científico moribundo que prometía aumentar sus habilidades aún más, sin saber que esta también causaría que sus ‘reflejos fotográficos’ sobreescribieran también su memoria personal cada vez que los usa.

Nick Fury le revela a Steve Rogers el verdadero rol de Taskmaster como un doble agente de S.H.I.E.L.D. (Fuente: Marvel Comics)

Merced se revela como la compañera y esposa de Anthony Masters, así como la cabeza de The Org, en realidad una operación de S.H.I.E.L.D. para mantener a Taskmaster como el doble agente perfecto: uno que no sabe que lo es.

Los sucesos del cómics son también un intento de la propia Mercedes de que su compañero recuerde quién es. Pero la culpa que siente por sus malas acciones, en particular la memoria de inyectarse el suero cuando no debía, hacen que cada vez pierda la memoria siempre tenga la sensación de que ha hecho algo malo, lo que lo lleva inexorablemente al camino de convertirse en villano.

Taskmaster recuerda su vida como Anthony Masters. (Fuente: Marvel Comics)

La miniserie le ganó más adeptos a Taskmaster, pero su mayor prominencia vino después, cuando fue presentado como uno de los villanos principales del videojuego “Marvel’s Avengers” (2020), así como en la película “Black Widow”.

En esta última ya se nos ha adelantado algunos cambios gigantescos al personaje, como una asociación con la Habitación Roja que no ocurrió nunca en su versión de los cómics. Pero que otras modificaciones habrán hecho a la historia de Anthony Masters en su salto de las páginas de los cómics a la gran pantalla es una pregunta a la que solo sabremos la respuesta con el estreno de la cinta.

La versión de Taskmaster en el Universo Cinematográfico de Marvel cambia varios aspectos de su versión original. (Fuente: Marvel Studios)

VIDEO RECOMENDADO

Florence Pugh habla sobre su trabajo con Scarlett Johansson en "Black Widow". (Fuente: Saltar Intro)