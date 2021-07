Conforme a los criterios de Saber más

En el firmamento de Hollywood, hay pocas estrellas en ascendencia cuyos brillos se comparan con el de Florence Pugh. Con solo 25 años, la actriz británica ha participado no solo de críticamente aclamados proyectos independientes como “Lady Macbeth” (2016), sino también en importantes producciones como “Midsommar” (2019), “Fighting With My Family” (2019) y “Little Women” (2019), este último proyecto el que le valió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto y le permitió actuar junto a estrellas como Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet y Meryl Streep.

Ahora Pugh está a punto de pasar lo que parece ser un reto de graduación para muchos de sus colegas en Hollywood, al unirse al Universo Cinematográfico de Marvel en la película “Black Widow”. La cinta, a estrenarse en cines y en Disney+ mediante Premiere Access este 9 de julio, la pone en uno de los papeles más codiciados de esta franquicia, al interpretar a la nueva Viuda Negra, Yelena Belova, que sucederá a Scarlett Johansson como una de las heroínas más prominentes de la ficción.

Pero antes de codearse habitualmente con íconos del cine como Anthony Hopkins y un año antes de tener su debut en la pantalla grande, Pugh canalizó sus impulsos artísticos haciendo algo común para muchos de sus generación: mostrar sus talentos en YouTube.

Antes de encontrar el éxito en la pantalla grande, Florence Pugh cantó covers de reconocidos temas bajo el nombre de Flossie Rose. (Fuente: YouTube)

Bajo el nombre de Flossie Rose, el canal de YouTube muestra a una Pugh diferente a la que estamos acostumbrados, con guitarra en mano y cantándole a la cámara. “Shiver” de Lucy Rose, “Wonderwall” de Oasis y “Make You Feel My Love” de Bob Dylan son algunos de los temas compartidos en este espacio de solo 18 mil subscriptores, junto también a canciones aparentemente originales como “My Dove”, “Square One” y “See the Signs”.

SI bien Pugh no ha actualizado este canal desde hace cinco años, su talento musical no se ha quedado al olvido y recientemente colaboró con su hermano Toby Sebastian - quien además de su carrera musical es recordado por su rol como Trystane Martell en “Game of Thrones”-, en su nuevo tema titulado “Midnight”.

“Su voz es tan diferente de la mía, tiene un tono tan interesante y tanta profundidad”, señaló Sebastian al BBC.

EL ARTE EN LA SANGRE

Quizás era inevitable que Florence Pugh hiciera una carrera en la actuación, pues lleva el arte en la sangre. Su padre, Clinton Pugh, fue el dueño y diseñador de varios restaurantes temáticos, mientras que su madre Deborah es una bailarina convertida en instructora de esta disciplina.

Mientras tanto, Pugh tiene como hermanos mayores al ya mencionado Toby Sebastian y a Arabella Gibbins, una actriz de teatro. Este amor por la actuación se vio también repetido en su hermana menor, Rafaela Pugh, quien cuando tenía 10 años incursionó en la actuación con un papel en la película “Born of War” (2014).

A pesar de los triunfos que ahora presenta, no todo ha sido idílico en la vida de la artista, quien cuando era infante sufrió de asma y traqueomalacia, una patología que afecta la forma de la tráquea y que causa problemas respiratorios crónicos. Fue este mal que llevó a que la familia Pugh se mudara a España cuando Florence tenía tres años, con la esperanza que el clima más cálido ayudara con su condición. El clan regresó a su natal Oxford (Inglaterra) tres años después, donde la pequeña ‘Flo’ incursionó por primera vez en la actuación.

Fue en estos primeros acercamientos a la actuación en que su madre le dió una lección de profesionalidad que mantendría a lo largo de se carrera. Según reveló a The Hollywood Reporter, para su primera puesta en escena no se memorizó sus líneas y su madre la resondró.

“Me sentó y me dijo ‘se que solo tienes siete años, se que esta es tu primera puesta en escena, pero cuando haces teatro, estás comprometiéndote a algo. Cuando subes al escenario, tienes que saber cuáles son tus líneas. Esencialmente te estás dando a ti misma a una actuación. Así que no seas descuidada’”

ASCENSO METEÓRICO

A los 17 años Pugh tuvo su primer acercamiento con la pantalla grande con la película “The Falling” (2014), la cual la vio compartir pantalla con otra actriz en plena ascendencia, Maisie Williams. A pesar de que su parte en la cinta es limitada, la calidad de su actuación le valió una nominación en la categoría de Mejor nueva actriz en el London Film Festival de ese año.

Florence Pugh empezó a ganar mayor reconocimiento con su actuación en "Lady MacBeth" (2016). (Fuente: Altitude Film Distribution)

Le siguió un papel protagónico en la cinta “Lady Macbeth” (2016), cuya calidad de actuación llevó a que fuera nominada a los British Independent Film Awards en la categoría de Mejor actriz.

Los siguientes años fueron un torbellino de trabajo tanto en el cine y la televisión, primero actuando junto a Anthony Hopkins en una adaptación de “King Lear”, así como papeles protagónicos en la cinta de Netflix “Outlaw King” - junto a Chris Pine -, la cinta de terror “Malevolent” y la miniserie “The Little Drummer Girl”, con Michael Shannon y Alexander Skarsgård.

El 2019 comenzó con una críticamente aclamada actuación en el documental “Fighting with My Family” junto a Dwayne Johnson, la que continuó con la excelente y terrorífica “Midsommar” de Ari Aster. Pero lo más relevante de ese año fue que Pugh por fin recibió el llamado de Hollywood, esta vez para participar en una adaptación de “Little Women” de Louisa May Alcott a cargo de Greta Gerwig (“Lady Bird”).

El thriller "Midsommar" y la comedia biográfica "Fighting with My Family" permitieron a Florence Pugh mostrar su versatilidad como actriz. (Foto: A24/Lionsgate/Universal Pictures)

Con un elenco lleno de estrellas entre las que se destacan Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern y Meryl Streep, la cinta le valió su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto por su interpretación de Amy, la menor de las hermanas March en torno a las cuales gira la historia.

"Little Women" (2019) de Greta Gerwig marcó el ingreso oficial de Florence Pew a Hollywood. En la película pudo actuar con actrices de la talla de Laura Dern, Saoirse Ronan, Eliza Scanlen y Emma Watson. (Foto: Sony Pictures Releasing)

Ahora con “Black Widow” Pugh está posicionada a despegar a lo más alto del firmamento de Hollywood, recordando la carrera de Scarlett Johansson, otra actriz que vio sus prospectos mejorar enormemente luego de ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel.

Coincidencias entre Johansson y Pugh hay muchas. Ambas son mujeres cuya belleza se ve opacada por sus habilidades actorales y, sobre todo, la versatilidad que han demostrado en cuanto a roles. Ambas también ingresan a la franquicia de Marvel a la mitad de su 20. Si la intérprete británica seguirá la misma órbita de su colega estadounidense - quien se convirtió en la actriz mejor pagada del 2018 y 2019 - es todavía imposible de predecir, aunque todos los signos apuntan a una respuesta afirmativa.

Florence Pugh y Scarlett Johansson en "Black Widow". (Foto: Marvel Studios)

