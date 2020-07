El 21 de julio del 2019 fue un día especial para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Ese día el coloso imperio de las películas de superhéroes anunció las películas de su Fase 4, que continuaría la historia de la saga después de la conclusión que fue “Avengers: Endgame” entre el 2020 y el 2023. Luego el coronavirus llegó y cambió todos sus planes.

Un año después del anuncio revisamos el estado actual de los filmes, retrasados o incluso paralizados por las restricciones causadas por la pandemia del COVID-19.

Quizás entre las más afectadas fue la película protagonizada por Scarlett Johansson “Black Widow”, cuya producción ya había culminado completamente cuando comenzó la crisis mundial. Inicialmente programado para salir en mayo del 2020, el filme que también cuenta con la actuación de Florence Pugh fue postergado para el 6 de noviembre del mismo año.

Otra película afectada fue “The Eternals”, cuya filmación había concluído en febrero de este año, salvándose de las restricciones que afectaron a Hollywood por meses. Si bien inicialmente programada para estrenarse en noviembre del 2020 - en la misma fecha que ahora ha tomado “Black Widow”- la cinta protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek y Richard Madden ahora tiene como fecha de estreno el 12 de febrero del 2021 .

Entre las películas anunciadas por Marvel una de las más interesantes es “Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings”, una cinta protagonizada por Simu Liu que promete acción y artes marciales en el extremo. Inicialmente programada para salir en febrero del 2021, la filmación en Australia fue detenida por la pandemia, aunque se espera que se pueda reiniciar el trabajo a fines de julio. La nueva fecha de estreno es 7 de mayo de 2021.

En la galería adjunta a esta nota hablamos de otras de las películas que se han visto postergadas, incluyendo la secuela de “Spider-Man: Far From Home” con Tom Holland y Zendaya, así como “Thor: Love and Thunder”, dirigida por Taika Waititi y con la participación de Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson.

