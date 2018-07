"Wonder Woman 1984": Pedro Pascal luce irreconocible en película| FOTO

La directora de cine Patty Jenkins ha compartido una foto en la que luce de una manera muy distinta el actor de "Game of Thrones" y estrella de "Narcos" Pedro Pascal. La imagen fue tomada durante la grabación de la película "Wonder Woman 1984".

La directora de "Wonder Woman 1984" reveló la transformación a la que fue sometido el actor de origen chileno para aparecer en la película de DC.

Pascal, rubio y sin barba ni bigote, mira desafiante por el retrovisor de un auto. Aún no se sabe qué personaje interpretará, pero al menos ya se ha revelado cómo lucirá.

"No puedo dejar de mirarlo", escribió Patty Jenkins junto a la imagen del actor en Twitter. Muchos fans han comentado que no lo habían reconocido y que si no fuera porque está etiquetado en la publicación jamás hubieran apostado que era él.

En "Wonder Woman 1984", Gal Gadot regresa como protagonista para seguir defendiendo a la raza humana. Hace una semana, en San Diego Comic Con se reveló que Chris Pine también regresará para la secuela, aunque no se sabe cómo porque su personaje muere en la primera cinta.



El dato

"Mujer Maravilla 2" será ambientada en la época de la guerra fría en 1980, llegará a la pantalla grande el 13 de diciembre de 2019.