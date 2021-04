Conforme a los criterios de Saber más

Steve Rogers y su identidad como Capitán América son casi inextricables en todas las producciones de Marvel y esto no difiere en su Universo Cinematográfico, donde el actor Chris Evans dio vida al héroe por casi una década. Pero lo cierto es que ha pesar de estar más de medio siglo en el trabajo, el viejo soldado no siempre ha sido la única persona en portar su distintivo escudo y título: está por supuesto Sam Wilson - cuyo periodo como Capitán América exploramos en una nota anterior - y está también su no autorizado sucesor John Walker, quien ahora general intriga en la serie de Disney+ “Falcon y el Soldado del Invierno” (“Falcon and the Winter Soldier”) interpretado por Wyatt Russell.

UN NUEVO Y NO MEJOR CAPITÁN AMÉRICA

John Walker fue creado por el reconocido escritor de cómics Mark Gruenwald, quien tuvo a su cargo las historias del Capitán América durante una década (de 1985 a 1995). Como parte de su exploración del personaje de Steve Rogers, Gruenwald creó a un personaje que mostraba todo lo que Steve Rogers no era: John Walker.

Introducido en “Captain America” #323 (Noviembre del 1986), John Walker era también un soldado, aunque no uno condecorado como su versión del MCU, quien buscando convertirse en un héroe como su fallecido hermano mayor se somete a un peligroso y costoso procedimiento por parte del villano Power Broker que le da fuerza y reflejos sobrehumanos parecidos aunque mayores a los de la fórmula del supersoldado.

John Walker en su primera identidad secreta como el Super-Patriot. (Fuente: Marvel)

Después de un tiempo como miembro de una liga de lucha libre, Walker fue convencido por su manager a convertirse en un superhéroe corporativo llamado Super-Patriot (Super Patriota), rodeándose de los símbolos como la bandera de los Estados Unidos hasta un fervor fanático. Su posición, así como sus críticas hacia el propio Rogers como un símbolo anticuado de lo que es el país, culminan cuando el Super-Patriot ataca al Capitán América buscando probar su superioridad, mostrando que si bien el más veterano soldado tiene experiencia y habilidad, su contraparte más joven es más poderoso. El encuentro culmina en un empate.

NO MÁS CAPITÁN AMÉRICA

La rivalidad se volvería el tema central durante una saga titulada “Captain America No More!” (#332-#350). En ella Steve Rogers se entera que la identidad de Capitán América le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, por lo que si quiere seguir utilizándola tiene que ceñirse a las órdenes del estado, representado por la Comisión de Actividades Sobrehumanas. Rogers, para quien la identidad del héroe tiene más que ver con representar el ‘Sueño estadounidense’, decide finalmente entregar su escudo y disfraz.

El suplente elegido por el gobierno es, por supuesto, John Walker, quien presenta una versión más brutal y menos compasiva del héroe. Lo acompañan en su rol Lemar Hoskins, uno de sus tres compañeros durante su tiempo como Super-Patriot, quien adopta la identidad de Battlestar.

John Walker fue creado por Mark Gruenwald como una versión retorcida del propio Capitán América. (Fuente: Marvel)

Es interesante notar que en el entrenamiento de John Walker colaboraron varios villanos, incluyendo miembros de la Hermandad de Mutantes - entonces bajo contrato con el gobierno - y el supervillano Taskmaster, cuya habilidad para replicar cualquier técnica de pelea lo hace la segunda persona más idónea para instruir al nuevo Capitán América en las técnicas de su predecesor, quien ahora había adoptado la identidad de Capitán.

A pesar de la preparación, el tiempo de John Walker como Capitán América no fue fácil. Durante su primera aparición pública sus otros dos compañeros de su época como Super-Patriot, ahora llamándose Left-Winger y Right-Winger, revelaron su identidad al mundo en venganza por ser olvidados, poniendo a su familia en peligro.

Esto tiene consecuencias inmediatas ya que el grupo terrorista Watchdogs, a quien Walker había derrotado poco antes, toman a sus padres de rehenes y terminan finalmente matándolos, comenzando el descenso de Walker a la locura.

La muerte de la familia de John Walker. (Fuente: Marvel)

CAPITÁN VS. CAPITÁN

Después de vengarse de Left-Winger y Right-Winger, los dos Capitán América se encuentran finalmente en el tomo 350 del cómic, donde se revela que el despido de Steve Rogers de su rol fue parte de un plan por su némesis Red Skull, quien había sobrevivido a su último encuentro gracias a lograr transferir su cerebro a un cuerpo clonado de Steve Rogers.

John Walker en medio de un episodio psicótico enfrentándose a Steve Rogers. (Fuente: Marvel)

El supervillano había planeado todo, desde su lugar privilegiado en la Comisión de Actividades Sobrehumanas, como manera de desprestigiar a su enemigo al poner a una figura contraria a todos sus ideales. Después de derrotar a Walker, quien había perdido todos los estribos, Rogers revela el plan del villano, aunque Red Skull logra evadir la captura, recuperando su antiguo título.

La historia de Walker no termina ahí. Después de un breve retiro, el supersoldado regresó a trabajar para la Comisión de Actividades Sobrehumanas bajo la identidad de U.S.Agent, todavía un espejo retorcido de los ideales expuestos por Steve Rogers, aunque uno inclinado a actividades más heróicas.

Es así que Walker ha formado parte de los West Coast Avengers, Force Works, The Jury y S.T.A.R.S., entre otros. Y durante el tiempo en que Sam Wilson fue el sucesor del Capitán América, manifestó respetar al héroe, aunque señaló que no está de acuerdo con sus inclinaciones políticas, una actitud que demuestra una madurez insólita para la versión original del personaje. Desafortunadamente, pronto Walker es engañado para atacar a Wilson por la versión Hydra de Rogers, pero eso ya es otra historia.

John Walker es utilizado por una versión corrupta del Capitán América para atacar a Sam Wilson. (Fuente: Marvel)

Lo cierto es que la transformación de Walker de villano a antihéroe le da esperanza a aquellos que se han convertido en fanáticos de su versión del MCU, quien en el último episodio de “Falcon y el Soldado del Invierno” acaba de tomar un camino más oscuro que el de su predecesor.

Aunque a fin de cuentas la continuidad - y quizás redención- de Walker dependerá de la fuerza más poderosa para Marvel Studio: la opinión de los fans. Así lo cree su actor, Wyatt Russell: “Tiene bastante que ver con lo que los fanáticos piensan, creo, y lo que sienten sobre ti, a dónde quieren ver la historia ir”, afirmó en una entrevista con Entertainment Tonight “Eso está tan fuera de mi control que yo solo intento hacer un buen trabajo y espero que este sea uno suficientemente bueno para hacer más. Pero está fuera de mi control”.

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Mackie y Sebastian Stan hablan de "Falcon y el soldado del invierno". (Fuente: El Comercio)