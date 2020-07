Netflix continúa presentando producciones que prometen cautivar a sus millones de suscriptores. En esta oportunidad, estrenará la película “La Vieja Guardia”, cinta protagonizada y producida por Charlize Theron, el próximo 10 de julio.

La historia del filme narra la aventura de un grupo secreto de mercenarios unidos por su condición inmortal, quienes llevan siglos luchando bajo las sombras para proteger el mundo. Sin embargo, sus habilidades quedarán expuestas luego de una misión fallida y el secuestro de dos de sus integrantes a manos de un farmacéutico, quien pretende replicar y apoderarse de este poder. Solo el equipo liderado por Andy (Charlize Theron) y Nile (Kiki Layne), podrá ayudar a erradicar esta amenaza.

Este filme marca una nueva versión live-action de Netflix basada en un cómic, en este caso los creadores detrás de esta historia son Greg Rucka y Leandro Fernández, quienes lanzaron “La Vieja Guardia” en el año 2017 con la editora Images Comics.

Sobre “La Vieja Guardia”, Rucka describió que tuvo la intención de escribir una historia fresca que le permitiera divertirse con los personajes de una manera que solo era posible mediante el cómic. Pero pronto se dio cuenta que la historia también le estaba ayudando a rever sus propias opiniones sobre temas más profundos.

“De cierta forma, La vieja guardia es como los dibujos animados de los Looney Tunes, porque los personajes pueden estallar en pedazos, ser atropellados por un camión, caerse de un barranco... y no les pasa nada. Pero mientras trabajaba, me di cuenta de que el motivo real por el que escribía esto era la pérdida reciente de mi padre. Estaba tratando de racionalizar la necesidad de morir… La historia toca y explora la otra cara de la inmortalidad: lo que significa en realidad vivir para siempre, cómo influye en el sentido de familia de los protagonistas y cómo viven sabiendo que el día de su muerte no llegará”, manifestó.

“Estas personas ven que todos sus seres queridos mueren. Debe ser muy difícil continuar, pero los personajes siguen adelante y, en el proceso, producen cambios en generaciones enteras. Pero tiene que haber un profundo sentimiento de soledad en cada uno de ellos”, añadió, por su parte, Leandro Fernández.

¿QUIÉNES SON?

Greg Rucka, ganó notoriedad por su serie de novelas sobre el guardaespaldas Atticus Kodiak, antes de debutar en el mundo del cómic en 1998 con ‘Whiteout’, que publicaría con Oni Press, para quienes también realizaría la secuela ‘Whiteout: Melt’ y la serie ‘Queen & Country’, que le valdrían sus dos primeros Eisners (El Oscar de esta industria) en 2000 y 2002.

Desde 1998 ha trabajado principalmente para DC, para quienes ha escrito ya a todos los personajes estelares de la editorial, incluyendo algunos de los principales acontecimientos del universo DC en este siglo, y habiendo co-creado junto a Ed Brubaker ‘Gotham Central’, por la que ganaría su tercer Eisner y su primer Harvey. También ha trabajado para Marvel, para quienes ha escrito a personajes como Elektra, Wolverine y The Punisher (además de una historia corta de los Vengadores que le valió su cuarto Eisner).

En la última década, además, ha vuelto a escribir series con personajes propios, como ‘Stumptown’ (publicada por Oni Press), ‘Veil’ (publicada por Dark Horse), ‘Lazarus’ o ‘Black Magick’ (publicadas por Image), e incluso se ha atrevido a probar con un webcómic, ‘Lady Sabre and the Pirates of the Innefable Aether’.

Por su parte, Leandro Fernández, es un artista y creador de cómics argentino. Ha co-creado libros como "American Carnage" (con Bryan Hill, DC Vertigo), "The Discipline" y "The Names" (con Peter Milligan, Image Comics). y DC Vértigo). Anteriormente, dibujó cómics para Marvel Comics, DC, Dark Horse, Oni Press y otras compañías de todo el mundo.

Ha dibujado libros como "Wolverine: Coyote Crossing" con Greg Rucka; varios libros de la serie Punisher MAX de Garth Ennis: "The Slavers", "Kitchen Irish", "Up is down, black is white", "Man of Stone" y muchos otros personajes populares como Hulk, Conan, Deadpool, Vengadores, Daredevil, nuevos mutantes, etc. El libro "Queen & Country: Crystal Ball" que hizo con Greg Rucka fue nominado para un Premio Eisner en el año 2004. También ha realizado el libro técnico "Luces y sombras", un tutorial enfocado a estudiantes y artistas, parte de la colección "Master Drawing Course", de Editorial Dicese (Argentina), y ahora publicado en varios otros países en diferentes idiomas.

SOBRE EL GUIÓN DE “LA VIEJA GUARDIA”

Cuando se planteó la oportunidad de pulir el guión, la directora del filme, Gina Prince-Bythewood, colaboró con Rucka para mejorar un par de argumentos de manera que se adaptaran mejor al formato de película.

“La novela gráfica fue siempre la historia específica de Andy. Pero cuando llegó la hora de adaptar la novela a un guión de cine, una de las primeras notas que recibí fue que Nile no estaba bien presentada. Apenas recibí esa nota, sabía que tenían razón. Esto me ha ayudado mucho para escribir cómics después, solo porque me motivó a trabajar duro en los personajes”, dijo Rucka.

Prince-Bythewood hace homenaje a las ilustraciones originales de Fernández incorporando algunas imágenes icónicas en la película, cuadro por cuadro. “El uso de siluetas es algo que definitivamente tomé de la novela. Cuando los miembros de la Vieja Guardia están caminando en el monte o acercándose al búnker para la escena de la matanza, y aparece la silueta de los cuatro, ese es Leandro”, dijo la cineasta.

“El trabajo que hago como artista de cómic no se trata solo de dibujar. Como lo veo yo, es más sobre cómo contar la historia. El artista es quien decide cómo mostrar el guion que se le ha entregado. Cada uno de los detalles visibles del cómic está allí porque se supone que esté allí. No es solo mostrar lo que sucede, sino mostrar la emoción adecuada”, añadió Fernández.

