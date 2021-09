Conforme a los criterios de Saber más

Una de las mayores batallas en la órbita de Marvel no es por el destino de la galaxia, sino por la posesión de algunos de sus personajes más lucrativos. Y es que la multimillonaria compañía de cómics ha demandado, mediante su empresa madre Disney, a los herederos de algunos de sus más legendarios creadores de cómics como Steve Ditko, Stan Lee y Gene Colan, para conservar el control absoluto de personajes como Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Hawkeye, Black Widow y muchos otros más.

La demanda llega después de que los beneficiarios del legado de estos creadores iniciaran varios procesos de terminación de derechos de autor, un procedimiento determinado por la Ley de Derechos de Autor de 1976 que permite a los propios creadores o sus herederos puedan rescindir un acuerdo tras un periodo de 56 años.

En el caso más reportado de esta saga, Patrick Ditko, hermano del dibujante Steve Ditko, presentó el pasado agosto este procedimiento contra Marvel Entertainment en relación a los personajes de Spider-Man y Doctor Strange, quienes aparecieron por primera vez en los cómics “Amazing Fantasy #15″ (1962) y “Strange Tales Vol 1 #110″ (1963). De prosperar el procedimiento, este entraría en vigor en junio de 2023.

Las primeras apariciones de Spider-Man y Doctor Strange en cómics "Amazing Fantasy #15" (1962) y "Strange Tales Vol 1 #110" (1963). Patrick Ditko, hermano del dibujante Steve Ditko, inició el proceso de terminación de derechos de autor de estos personajes el pasado agosto. (Foto: Marvel Comics)

Patrick Ditko es representado por Marc Toberoff, un abogado especializado en derechos de autor que también está llevando a cabo procedimientos similares para la familia de otros creadores como Don Heck, Stan Lee, Gene Colan y Don Rico. Mientras tanto, la Casa del Ratón está representada por Daniel M. Petrocelli, otro reconocido especialista en la materia de derechos de autor. En el centro del argumento de Marvel Entertainment es que el trabajo de estos autores se realizó mediante “trabajo por contrato” y de manera colaborativa en un estilo llamado el Método Marvel, por lo cual no tienen derechos sobre estas creaciones.

“Estas obras fueron hechas por encargo porque fueron creados a instancia y expensas de Marvel”, indicó el abogado en respuesta a la demanda del hermano de Stan Lee, Lawrence Lieber, otro de los clientes de Toberoff. “Cualquier contribución que Lieber - verdadero apellido de Stan Lee- hizo a las obras, se hizo a instancia del personal editorial de Marvel, que tenía derecho a ejercer el control creativo sobre las contribuciones de Lieber.”

En comunicación con el New York Times, el letrado reiteró esta posición al señalar que “como estos trabajos fueron hechos por contrato y, por lo tanto, propiedad de Marvel, presentamos estas demandas para confirmar que las notificaciones de rescisión (de derechos de autor) no son válidas y no tienen efecto legal.”

Toberoff en cambio respondió en un comunicado que el argumento de su oponente se basan en “una anticuada y sumamente criticada interpretación del trabajo por contrato bajo la Ley de Derechos de Autor de 1909 que debe ser rectificada”.

“Al momento en que estos personajes fueron creados, el material definitivamente no era ‘trabajo por contrato’ bajo la ley. Estos hombres eran todos ‘freelancers’ o contratistas independientes, que trabajaban por una miseria”, señaló.

Cabe señalar que incluso si Disney perdiera la demanda actual, lo más probable es que la compañía no perdería la propiedad de los héroes en su totalidad, aunque tendría que llegar a un nuevo acuerdo con los herederos de los demandantes para continuar su uso. Es de notar también que esto solo involucra el uso de estos personajes en los Estados Unidos, y la Casa del Ratón estaría libre de seguir utilizándolos en el mercado internacional como ahora.

LA HISTORIA SE REPITE

Como Thor y Loki, o Spider-Man y el Duende Verde, tanto Marc Toberoff y Daniel M. Petrocelli son viejos rivales, aunque en el campo legal. Y este caso es más que nostálgico para los abogados, puedes resulta muy similar que los enfrentó entre 2010 y 2014 por los derechos de los personajes del dibujante Jack Kirby, los cuales incluían a personajes como los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Thor y Hulk.

Si bien dos instancias inferiores confirmaron la posición de Marvel -propiedad de Disney- en el caso, al final un intento de llevar el juicio a la Corte Suprema fue detenido luego de que los herederos de Kirby aceptaran llegar a un acuerdo con el gigante del entretenimiento. Es así que el propio Toberoff hizo referencia a este juicio en el último comunicado.

“En ese entonces, me preguntaron si no me arrepentía el corregir esta injusticia legal hacia los creadores - lo que efectivamente era cierto. Yo respondí que habrían otros casos similares”, señaló.

No es la única ocasión en la que Toberoff y Petrocelli se midieron en el terreno legal, ya que ambos abogados estuvieron involucrados en un público caso por parte de los herederos de Jerry Siegel contra DC Comics y Warner Bros. por el 50% de los derechos sobre el personaje de Superman.

La primera aparición de Superman fue en "Action Comic #1". Los derechos del pers onaje fueron disputados por los herederos de Jerry Siegel. (Imagen: Christopher & Dana Reeve Foundation)

Si bien en un inicio la familia de Siegel logró que se reconocieran sus derechos sobre el ‘hombre de acero’, al final apelaciones de DC Comics lograron que se confirmara su posición de todos los derechos.

Más similar a la demanda actual fue una que impuso el escritor Gary Friedrich, creador de Ghost Rider, contra Marvel y otros estudios en 2007. Aunque en un inicio la compañía ganó la demanda de derechos de autor bajo el mismo argumento de que Friederich trabajó por el estudio bajo contrato cuando creó al antihéroe, una apelación en 2013 permitió que el juicio continuara. Sin embargo, antes de que se reanudara la batalla legal el autor y la compañía llegaron a un acuerdo, dejando sin respuesta final a la disputa.

Con estos precedentes, las fuerzas parecen estar en contra de la posición Toberoff, pero si hay algo que nos ha enseñado las tiras cómicas, es que siempre son emocionantes las historias de los ‘underdogs’.

MILES POR MILLONES

Aunque tangencialmente relacionado, el tema también recuerda las quejas de los creadores de cómics sobre lo que consideran una magra retribución por crear o popularizar personajes que han terminado generando miles de millones para Marvel.

En uno de los casos más recientes el guionista Ed Brubaker se quejó en una entrevista con The Beat sobre el hecho que ganó más dinero por los ingresos residuales de su breve cameo en “Captain America: The Winter Soldier” (2016) que por la creación, junto a Steve Epting, del personaje de Winter Soldier (Soldado del Invierno). Como se recordará, esta versión de Bucky Barnes se ha vuelto parte esencial del Universo Cinematográfico de Marvel, donde es interpretado por Sebastian Stan, y más recientemente fue uno de los protagonistas de la serie “Falcon and the Winter Soldier” para Disney+.

Sebastian Stan como Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico de Marvel. La versión del Winter Soldier del personaje fue creada por Steve Epting y Ed Brubaker. (Foto: Marvel Studios/Disney)

“Todo lo que hemos recibido Steve Epting y yo por crear al Winter Soldier y su historia es un ‘gracias’ aquí o allá, y con los años eso se ha vuelto más difícil de soportar”, señaló Brubaker en un newsletter poco antes del estreno de la serie.

Otro que ha hablado a favor de los creadores es el guionista Ta-Nehisi Coates, quien es recordado por escribir una muy bien recibida saga de “Black Panther” entre 2015 y 2021. “Desearía que Marvel encontrara mejores maneras de compensar a los creadores que hicieron a Black Panther ‘Black Panther’”, dijo en una entrevista a Polygon. “Desearía que encontraran mejores maneras de compensar a la gente que hizo de Capitán América ‘Capitán América’’'

Una nota de The Guardian por Sam Thielman señala que tanto DC Comics como Marvel Studios tienen contratos mediante los cuales comparten con los creadores de personajes un pequeño porcentaje de los ingresos por sus apariciones en varios medios, sean películas, series de televisión o juguetes. La idea de estos contratos es no solo perseguir una idea de qué es lo justo, sino también incentivar una buena relación entre estas empresas y su talento. Pero la misma moneda, esto hace que puedan cambiar las estipulaciones cuando lo deseen.

En uno de los casos más recordados en los últimos años, Jim Starlin, creador de Thanos, se quejó inicialmente por el hecho que recibió más dinero por el uso de un personaje menor en “Batman v. Superman: Dawn of Justice”, que por el uso del titan loco, Drax y Gamora en “Guardians of the Galaxy”. Al final pudo renegociar el monto pagado para las multimillonarias películas “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

“El cliché es que las ruedas que hacen ruido reciben aceite”, dijo el autor a The Hollywood Reporter. “La manera de que estos acuerdos están escritos, Disney puede ser más generoso si es que lo quieren hacer. Está escrito ahí que pueden cambiar los términos para hacerlos mejor”.

Esta no siempre es una opción para los creadores más pequeños, quienes se ven obligados aceptar los términos de las grandes empresas para realizar su trabajo, engranajes olvidados de multimillonarios imperios mediáticos que ayudaron a crear.

