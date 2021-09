Lauren Ridloff (43) nació para la actuación. Aunque sus primeros pasos en este rubro se dieron en Broadway, el ‘boom’ de su carrera se le atribuye a su aparición en la conocida serie The Walking Dead durante la novena temporada. Hoy, ha destacado una vez más, al encarar a quien será la primera superheroína sorda del Universo Marvel en la película Eternals.

En la cinta, el personaje al que dará vida Ridloff supone un gran y polémico quiebre. Primero, porque en los comics de Marvel ‘Makkari’ es un hombre blanco fornido-conocido también como Huracán y Mercurio- y segundo, porque esta vez se tratará del primer superhéroe sordo de Marvel, un gran paso para una representación más diversa de la sociedad.

Esta responsabilidad, ha sido tomada por la actriz con gran compromiso, pues además de convertirse en referente para cientos de personas sordas en el mundo, también será de inspiración para sus dos hijos, quienes también son personas sordas de nacimiento. “Mis dos hijos, que también son sordos, crecerán en un mundo en el que hay superhéroes sordos. Significa que podrán soñar un poco más libremente” , confesó a New York Times.

Asimismo, la actriz confesó que, si bien siempre le gustó la actuación, nunca pensó lograr verse en una pantalla, y que este logro configura uno de los pasos más grandes que ha dado en su carrera. “Al crecer, no me veía en la gran pantalla. De niña, pensaba que era una de las pocas personas sordas que caminaban por la tierra. Sin embargo, ahora como adulta soy consciente de que hay al menos 465 millones de personas sordas y con problemas de audición. No soy la única. Eso es lo que verdaderamente significa tener un superhéroe sordo: mucha gente verá que hay más posibilidades”, reflexiona.

LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN

Lauren Ridloff ha confesado que grabar para ‘Eternals’ tuvo sus dificultades, sobretodo en escenas que requerían de efectos especiales y mucha imaginación. “En algunos clips tuve que enfrentarme a una pared (que luego sería animada con efectos especiales). Como persona sorda ¿cómo me darían la señal de acción? A menudo las personas no se dan cuenta que para trabajar con personas sordas necesitan pensar en recursos y apoyo también ”, comenta.

Curiosamente, quien ofreció una ingeniosa solución no fue la producción de la cinta, sino una de las colegas de Ridloff en Eternals: la actriz Angelina Jolie. Según cuenta Lauren, ella compartió su frustración con Jolie, quien no paró de pensar hasta dar con la propuesta: “¿por qué no usamos un lápiz láser que los efectos puedan borrar fácilmente?”.

Y así fue. Desde ese momento, la producción y los intérpretes empezaron a utilizar un puntero láser para hacer un círculo en la pared que significara una cuenta regresiva, y en cuanto desaparecían la luz Ridloff sabía que era el momento de entrar en acción.

SOBRE ETERNALS

‘Eternals’ está inspirada en los personajes creados en 1976 por Jack Kirby, conocido como el ‘Rey de los Cómics’ y sitúan a los ‘Eternos’ unos años después del final de ‘Avengers: Endgame’, luego de que el chasquido de Hulk devolviera a la mitad del universo.

La cinta está dirigida por Chloe Zhao, ganadora del Oscar por Mejor Película y Mejor Dirección en la película ‘Nomadland’, y forma parte de la fase 4 de Marvel Studios. La fecha de estreno está programada para la primera semana de noviembre.

