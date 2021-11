Escuchar el nombre de Superman en una película de superhéroes no debería ser motivo de asombro, ya que el ‘hombre de acero’ es quizás el más icónico personaje de este género. La sorpresa ocurre cuando la mención se da en “Eternals”, la última película del rival de DC Comics, Marvel Studios, que se acaba de estrenar el pasado 4 de noviembre.

En realidad la mención es breve, con el hijo de Phastos (Brian Tyree Henry) comparando a Ikaris (Richard Madden), el Eternal con el poder de lanzar poder cósmico de sus ojos, con Superman. “Yo no uso capa”, bromea en respuesta el héroe. No es la única referencia a DC en la película dirigida con Chloé Zhao, ya que en otro momento un personaje es comparado con Alfred, el leal mayordomo de Bruce Wayne/Batman, estableciendo que estos personajes existen en alguna manera como parte de la cultura popular del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Y aunque estas referencias son sin lugar a dudas bromas, son quizás el mayor acercamiento que han tenido los dos grandes rivales en el género de superhéroe en la última década y media. Una pena, ya que ambas compañías han tenido una historia de colaborar en ocasiones, cuando la cosa se ponía fea en el mundo (de los cómics).

SUPERHÉROES AZUL Y ROJOS

La primera colaboración de superhéroes entre DC Comics y Marvel ocurrió en 1976 y enfrentó al ‘hombre de acero’ con el Hombre Araña, ambos personajes los más populares de sus respectivos universos.

Titulado “Superman vs. The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century” (“Superman vs. El sorprendente Spider-Man: La pelea del siglo”) y publicado en 1976, la historieta de 92 páginas de extensión vio a ambos héroes cruzar golpes para luego unir fuerzas contra Lex Luthor y el Doctor Octopus.

Hay varios factores permitieron este encuentro, incluyendo una colaboración entre ambas compañías solo un año antes para traer a las tiras cómicas la historia de “El mago de Oz”.

Adicionalmente, si bien la relación entre ambas editoras era de rivalidad, también había una constante comunicación entre ambos no solo por compartir a varios de los mismos colaboradores, sino también por la relación entre Stan Lee y su contraparte de DC, Carmine Infantino, con quien había trabajado ya años atrás.

El guion estuvo a cargo de Gerry Conway, quien no se preocupó demasiado por justificar la presencia de ambos héroes en el mismo universo.

“Para mí, no había ninguna forma racional de justificar esta unión de fuerzas. Quiero decir, ¿en qué universo, en qué mundo (tenía lugar)?”, señaló Conway en una entrevista en el 2006. “Lo vi como una oportunidad de hacer una historia para los fans, una historia divertida. Era una oportunidad de hacer las escenas que a mí (como fan) me gustaría ver en esta fantasía”.

El éxito del cómic, así como las ganancias para ambas compañías, los llevaron a volver a colaborar en 1981 con nuevos encuentros de superhéroes: el reencuentro de dos aliados en “Superman and Spider-Man” - donde también participaron Doctor Doom y Wonder Woman, así como un enfrentamiento entre titanes con “Batman vs. The Incredible Hulk”.

Finalmente, un año después las compañías unieron a sus equipos más populares del momento con “The Uncanny X-Men and the New Titans”, una épica historia donde el villano Darkseid busca usar al Dark Phoenix para, como no, conquistar el universo. A pesar del éxito de la historia, y tener ya secuelas planeadas, diferencias entre las editoriales hicieron que se detuvieran las colaboraciones por la siguiente década.

UNA CRISIS ENTRE UNIVERSOS

El resurgimiento de las historietas cómicas en los 90 también reavivó las ganas de Marvel y DC de colaborar, apropiadamente comenzando en 1994 con dos de sus personajes que más representaban las historias más oscuras de esa década: The Punisher y Batman.

Estuvo lejos de ser el único crossover y un año después dos de los mayores villanos de ambos universos se enfrentaron en “Darkseid vs Galactus: The Hunger” (1996). Spider-Man no se quedaría sin colaborar, aunque en esta ocasión unió las fuerzas en dos ocasiones con Batman en vez de Superman, mientras que Green Lantern y Silver Surfer tuvieron una aventura galáctica en “Green Lantern/Silver Surfer: Unholy Alliances”. Este último sirvió de puerta para la colaboración más ambiciosa entre ambas compañías.

Titulado “DC Versus Marvel” (o Marvel Versus DC dependiendo quién lo publicaba), esta miniserie de cuatro tomos que salió en 1996 vio a los héroes de ambos universos enfrentarse para el entretenimiento de los lectores y de dos seres omnipotentes que representaban a cada una de las compañías, con batallas como The Flash vs Quicksilver, Aquaman vs Namor y Thor vs. Captain Marvel.

De manera novedosa, algunas batallas como la que enfrentó a Superman con el Hulk, a Batman con el Captain Marvel y a Storm contra Wonder Woman fueron decididas por una votación online.

"Avengers/JLA", el último crossover entre Marvel y DC. (Foto: Marvel Comics/DC Comics)

Adicionalmente, los universos de DC y Marvel terminan fusionándose temporalmente para crear un universo llamado Amalgam, con versiones combinadas de los personajes de ambas compañías como Super-Soldier (Superman y Captain America), Dark Claw (Batman y Wolverine) y Amazon (Wonder Woman y Storm). La fusión fue solo temporal y los universos terminaron por separarse nuevamente. Sin embargo, la popularidad de los personajes de Amalgam llevó a que se publicaran más tiras cómicas protagonizadas por ellos hasta 1997.

Posteriormente DC y Marvel continuaron colaborando ocasionalmente. Batman se convirtió en el personaje con más encuentros fuera de su universo, uniendo fuerzas con el Capitán América, Daredevil. Superman no se quedó atrás, y fue en aventuras con Silver Surfer y los Cuatro Fantásticos.

La colaboración entre ambas compañías fue en 2003, cuando a riesgo de la bancarrota las editoriales idearon “JLA/Avengers”, un evento que reunió a los equipos de superhéroes más poderosos de ambos lados en una carrera por conseguir poderosos artefactos. El evento terminó en la icónica imagen de Superman utilizando tanto Mjornir como el escudo del Capitán América para detener al villano Krona.

Superman utiliza Mjornir y el escudo del Capitán América en el crossover "Avengers/JLA". (Foto: DC Comics/Marvel Comics)

¿HABRÁ UN CROSSOVER?

Y llegamos a la época actual, donde la idea de un crossover entre Marvel y DC parece tan lejana como la distancia entre la Tierra y Oa. Lo cierto es que ambas compañías ya no son iguales como hace una década y ambas son parte de poderosos conglomerados, con Marvel perteneciendo a Disney y DC a Warner Bros.

Casi tan importante es el hecho que la mayoría de estas colaboraciones ocurrieron en momentos de crisis para ambas empresas, por lo que el periodo de bonanza que experimentan ahora, donde intentan sacarle provecho a la renovada popularidad de historias de superhéroes con sus universos cinematográficos, hace menos probable que quieran unir fuerzas como de antaño.

Sin embargo, no todo está perdido. Al menos eso piensa Dwayne ‘la Roca’ Johnson, quien recientemente expresó su deseo de ser el catalizador de un posible nuevo encuentro entre Marvel y DC en su rol como el antihéroe Black Adam. Su comentario se dió hablando con la prensa para promocionar su nueva película “Red Notice”, en la que actúa junto a Gal Gadot (Wonder Woman) y Ryan Reynolds (Deadpool).

.@TheRock foresees a cross over with the Marvel and DC universes: "I turned to Ryan [Reynolds] and Gal [Gadot] and I said there should be a cross over... We can be the ones to possibly make it happen. We'll see what happens." https://t.co/M232HP48fJ pic.twitter.com/4uiNysPb2j — Variety (@Variety) November 4, 2021

Mientras tanto, en junio de este año el realizador James Gunn, director de tanto “Guardians of the Galaxy” como “Suicide Squad”, reveló que ha hablado informalmente con las cabezas de ambas compañías sobre las posibilidades de un encuentro de ambos equipos. “Me encantaría que pasara. No lo creo probable, pero tampoco creo que sea imposible”, señaló.

Pero lo más importante es que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dejó abierta la puerta para este tipo de encuentro, al responder a esta interrogante con la frase “nunca digas nunca”.

Mientras tanto aquellos que quieran ver a Superman enfrentarse al Capitán América, no tienen que ir más lejos que jugar “Fornite”, el extremadamente popular videojuego que también vende la apariencia de los personajes más queridos de ambas compañías para que se vuelen los sesos con armas de fuego, incluyendo aquellos con aversión a estas como Batman. Un crossover en los tiempos modernos.

