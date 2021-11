Conforme a los criterios de Saber más

Si hay un ejemplo vivo del dicho “cuando una puerta se cierra, otra se abre”, no tenemos que ir más lejos que Victoria Alonso, quien viajó de su natal Argentina a los Estados Unidos a los 19 años persiguiendo el sueño de ser actriz, pero encontró el triunfo detrás de las cámaras. Hoy como presidenta de Producción Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios, la productora de 55 años es una de las mujeres más poderosas de Hollywood y, quizás más importante, es junto a Kevin Feige y Louis D’Esposito parte del triunvirato que decide el futuro del titán fílmico que es el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Involucrada en este proyecto desde el inicio con “Iron Man” en 2008, Alonso ve ahora otro de sus sueños cumplidos con la salida de “Eternals” este 4 de noviembre y con la inclusión de Phastos (Brian Tyree Henry), el primer superhéroe abiertamente homosexual, siendo ella una de las principales promotoras para la representación de personajes LGBT en el MCU, comunidad a la que ella también pertenece.

No es el único ejemplo de representación, pues en la película también presenta a la primera superheroína sorda con Makkari (Lauren Ridloff), así como también contando con varios superhéroes de color como Kingo, interpretado por el actor pakistaní Kumail Nanjiani; Gilgamesh, con el coreano Don Lee; Ajak, con la actriz mexicana Salma Hayek; y Sersi, la intérprete de raíces chinas Gemma Chan.

Los héroes que conforman los Eternals (de izquierda a derecha): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), Sprite (Lia McHugh), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie) y Phastos (Brian Tyree Henry). (Foto: Marvel Studios)

En medio de la algarabía por este estreno y ya preparando otros proyectos del MCU, El Comercio y otros medios latinoamericanos tuvimos la oportunidad de conversar con la ocupada productora sobre este hito para el MCU.

Una historia para todos

“En cierta manera fue simple”, reveló Victoria Alonso, destacando que el hecho que el equipo de los Eternals está conformado por diez individuos permitió que pudiera ser más representativo del mundo en que vivimos. A pesar de esto, señaló que consideraciones narrativas también fueron prioridad en sus decisiones.

“Siempre dijimos que no íbamos a hacer las cosas que son ‘lo que tenemos que hacer’. Si bien la audiencia nos ha pedido muchas veces la parte de la inclusión - que es algo sumamente importante para lo que hacemos nosotros- no lo queremos hacer como un hecho de responder políticamente a algo que está pasando. Tenía que tener sentido con respecto a cómo enlazar las historias de esta gente en nuestras franquicias.”

“Lo importante era que si tenés la oportunidad de tener diez personajes nuevos, ¿cómo vamos a contar una historia que trascienda siete mil años de historia mundial?”, reflexionó. “¿Lo contamos con toda la gente igual? ¿O contamos la historia con gente que es muy diferente, que han pasado por diferentes momentos de nuestra historia humana, que han observado y vivido la vida de formas diferentes? Porque no porque uno es un Eterno, su experiencias son iguales.”

El factor Chloé Zhao

Uno de los factores que más llama la atención sobre esta película es su directora Chloé Zhao, quien el año pasado barrió con los premios Oscar con la película “Nomadland”. “Eternals” es el primer blockbuster por parte de la realizadora de origen chino trabajando.

“La idea siempre era primero tener el mejor director o la mejor directora que podíamos encontrar. Ahí entra Chloé Zhao, que cuando ella vino, cuatro años atrás, ni siquiera había terminado con su película que le dió el Oscar”, enfatizó Alonso, señalando que incluso un año antes de que empezaron a hablar con los directores ya se había empezado a trabajar en la historia de “Eternals”.

Recibimiento tibio

Si bien “Eternals” recién se estrena este 4 de noviembre (o un día después en los Estados Unidos), la película ya ha destacado ante la crítica, aunque no de manera favorable. Con un 53% de ‘frescura’ en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, la cinta tiene la más baja calificación de una entrega del MCU hasta la fecha.

En respuesta a ello, Victoria Alonso señaló que si bien “le dan la bienvenida a todas las críticas, lo importante es que cuando todo el mundo la vea se sienta reflejado”.

“Nosotros no hacemos películas para que tengan buena crítica, lo hacemos porque es buena historia, que nos parece que quizás sea algo que el mundo quiera ver, y si el mundo dice que sí, lo aceptamos, si el mundo dice que no, lo aceptamos”, sostuvo.

¡Aprendan español!

Como una de las latinas en una de las posiciones más prominentes de Hollywood, fue imposible que las preguntas no se volcaran al lugar de los talentos de latinoamericanos en el competitivo mundo de Hollywood. Ya la propia Alonso había avivado esta conversación dos semanas atrás, durante la premiere de “Eternals”, cuando contestó una pregunta de los periodistas presentes en español y los increpó a aprender el idioma, pedido que se difundió rápidamente en las redes sociales.

“Quiero que sepan que lo hice de una manera muy natural y todo. No quiero que el mundo piense que soy una déspota”, sostuvo la productora. “Pero de cierta manera, me encantaría que el mundo aprendiese (español), para que nos pudiésemos comunicar un poquito mejor.”

Para la veterana productora, sí ha habido un cambio en cuanto a la participación latina en Hollywood, aunque lamentó que esta ha sido “a paso de tortuga”.

“Siendo yo una persona que me movilizo muy rápido, de muchas cosas, el cambio lleva tiempo”, consideró. “Entonces para mí lo importante es que la gente no pierda la fe y no deje de luchar por el cambio.”

“Me parece que estamos en este momento en un lugar donde el cambio se está generando, hay mucha más representación. No hay la representación que a mí me encantaría que tuviésemos, y eso tiene culpa Hollywood y tenemos la culpa nosotros por no hacernos nuestro lugar en el mundo”, añadió.

En este segundo punto, la productora recordó un consejo que le dio a una joven que quería entrar en la industria y le dijo que sentía que no pertenecía en ese lugar. “Yo le digo ‘si vos te sentís que no pertenecés, no pertenecés. Lo que tenés que hacer es decir ‘yo acá pertenezco, permiso, me voy a sentar.’ Haz tu lugar en la mesa, de ahí es cuestión de si tienes algo importante e inteligente que decir”, afirmó.

En otro momento del diálogo, Alonso enfatizó que en cuestión de representación le es básico que sea a través de todos los niveles y no solamente lo que ve la gente desde fuera (los actores), sino también los que están adentro (productores, camarógrafos y demás).

“Porque si hay más gente como vos y como yo, vamos a cambiar un poquito la conversación de como son las cosas, siempre que nos den la oportunidad de hablar y que podamos mover un poquito la aguja con respecto a llegar a crear el cambio.”

