Con 25 películas ya estrenadas, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los proyectos fílmicos más grandes - y lucrativos- de todos los tiempos. Pero ese mismo triunfo también ha generado agotamiento de las audiencias y la sostenibilidad de la llamada ‘fórmula Marvel’ ya ha encontrado cuestionamientos mientras que el MCU entra a su Fase 4 después de los eventos de “Avengers: Endgame”.

Es por eso que la película “Eternals” ha sido vista con tanta anticipación antes de su estreno este 4 de noviembre, al ser una película que promete al menos cambiar un poco los cánones del MCU. La cinta no solo cuenta con un elenco lleno de estrellas en las que destacan Angelina Jolie y Salma Hayek, sino que está dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao (“Nomadland”), quien también escribió el guion junto a Ryan y Kaz Firpo.

La temática también suena intrigante, al explorar la mitología del universo fílmico siguiendo a un grupo de 10 superhéroes inmortales quienes han protegido y guiado a la humanidad durante los últimos siete milenios.

Los héroes que conforman los Eternals (de izquierda a derecha): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), Sprite (Lia McHugh), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie) y Phastos (Brian Tyree Henry). (Foto: Marvel Studios)

A vísperas de su estreno esta épica, El Comercio junto a un par de medios latinoamericanos tuvieron la oportunidad de conversar con dos protagonistas de “Eternals”. Se trató de Kumail Nanjiani (Kingo) y Lauren Ridloff (Makkari), quienes tuvieron la gentileza de contestarnos todas nuestras preguntas sobre la película.

REIMAGINANDO A LOS ETERNALS

Los Eternals fueron creados por el legendario artista Jack Kirby en la década de los 70 como parte de su ambición por fusionar el género de superhéroes con la mitología que tanto le fascinaba. Es así que cada uno de los miembros de este equipo está basado en un gran héroe o dios de culturas alrededor del mundo, a quienes en el contexto del universo Marvel inspiraron.

Pero su transición a la pantalla grande no estuvo sin modificaciones. Quizás el caso más visible es justamente en el personaje de Ridloff, Makkari, quien se transforma de un hombre caucásico a una mujer afroamericana con sordera.

Sobre este caso Ridloff, quien también sufre de esta discapacidad y se comunica mediante un traductor, nos revela bastante, señalando que el cambio en el héroe fue tomado antes de que ella fuera elegida para el papel.

Lauren Ridloff destaca por ser la primera superheroína con sordera del Universo Cinematográfico de Marvel, pero su personaje Makkari es más que solo eso. (Foto: Marvel Studios)

“Siento que ellos querían que este nuevo equipo de superhéroes refleje más el mundo”, señala. “Los Eternals están basados en importantes figuras a lo largo de la historia que aparecen una y otra vez en diferentes países con sus propias mitologías... así que creo que ellos querían ir contra la corriente. En vez de un hombre, será una mujer. En vez de una persona caucásica, será alguien de color. Amo esa decisión y creo que es brillante”.

En la película Makkari es una Eternal cuyo poder es la supervelocidad, habilidad que le ha permitido recorrer cada rincón de la Tierra. Esto, juntándose con los milenios en el planeta, la han dejado aburrida de la vida cotidiana.

La actriz también señaló que el elaborar su personaje fue interesante porque solo tenía los primeros atisbos de la versión de los Eternal de Jack Kirby, ya que no vio el guion hasta que comenzó la filmación. Incluso cuando comenzó el rodaje las cosas continuaron evolucionando. “Creo que Chloé y los Firpo tomaron todo lo que pasaba, como trabajábamos juntos como un elenco, y lo llevaron al guion”.

Otro de sus métodos de preparación fue leer la mitología de distintos lugares del mundo. “Mi personaje Makkari está conectado con Mercurio, el dios de la velocidad. También Makkari es un ‘dios bromista’, y eso me encanta. Así que eso también traje al filme y la narrativa”, añadió.

Si bien el personaje de Kingo no sufrió una transformación tan abrupta en su debut cinematográfico, este no estuvo sin retos para el actor Kumail Nanjiani, quien también tuvo que esperar hasta el inicio de la filmación hasta ver el guion completo. “Así que tomé la oportunidad para crear a un personaje que tenía un montón de cosas que quise interpretar antes y no tuve la oportunidad de hacerlo”, señaló.

Kumail Nanjiani interpreta a Kingo, un miembro de los "Eternals" quien se ha convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood. (Foto: Marvel Studios)

En la película, Kingo es el más extrovertido de los Eternal, quien ha tomado la directiva de mantener un perfil bajo convirtiéndose en una de las estrellas más grandes de Bollywood. En ese aspecto, Nanjiani se guio de recordados íconos del cine:

“Sobre personajes específicos... revisé el cine de capa y espada, vi a El Zorro y Erroll Flynn. Vi a Bruce Willis en ‘Duro de matar’, para de cierto modo crear a este personaje que fuera bueno en la acción, pero también divertido, gracioso y lleno de alegría mientras lo hace”, afirmó.

En estos últimos aspectos, tanto recordó que la directora Chloé Zhao le enfatizó que si bien el personaje era gracioso, “este era en primer lugar un superhéroe”. “Así que si bien las bromas estaban bien, lo más importante era de que tuviera el porte de un superhéroe. Que se pensara de sí mismo como genial, que estuviera cómodo sobre quién es”, añadió.

ES UN NUEVO UNIVERSO (MARVEL)

Gran parte del interés de la película se ha enfocado en la alta cuota de inclusividad y representación en su elenco. Además de Kumail Nanjiani y Lauren Ridloff, también incluye a la actriz mexicana Salma Hayek, al actor coreano Lee Dong-seok y la actriz de ascendencia china, Gemma Chan.

No solo eso, porque además de tener a la primera superheroína sorda en la figura de Makkari, sino que “Eternals” también presenta al primer héroe abiertamente gay con Phastos, interpretado por el actor afroamericano Brian Tyree Henry, quien cumple así un pedido de años por parte de fanáticos y detractores de Marvel.

“Creo que esta conversación sobre inclusión, diversidad y una representación auténtica solo está comenzando”, manifiesta Lauren Ridloff al ser cuestionada sobre este tema. “Este es el primer paso y pienso que en este momento solo estamos realizando pequeños pasos. Siendo que Hollywood ahora entiende la importancia de presentar la diversidad en la pantalla. Que eso no asusta a las audiencias, sino que las atrae. Y que hace que tantas personas se sientan validadas. Y pienso que la pregunta ahora es ‘¿cómo presentamos representación auténtica en las pantallas?’ Es ahí donde estamos actualmente”.

Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry, es el primer superhéroe abiertamente gay en el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel Studios)

Kumail Nanjiani coincidió con su colega y añadió la importancia de ver otros tipos de rostros en la pantalla. “Creo que es obviamente importante para las personas el verse reflejados en la pantalla. Que ver a gente de color como Lauren y yo en trajes de superhéroes es muy emocionante. Pero más que eso, creo que es también emocionante que personas que no se vean como nosotros nos miren. Las buenas historias vienen de diferentes perspectivas, y por demasiado tiempo hemos tenido el mismo punto de vistas por cineastas, guionistas y actores”

Ejemplo de esa diferente perspectiva es la propia Chloé Zhao, quien se llevó más de un Óscar este año por su película “Nomadland”, un reflexivo viaje por esta subcultura estadounidense de nómadas modernos. “Ella es china y siento que esta película hubiera resultado completamente diferente si hubiera sido dirigida por un hombre caucásico como es la costumbre”, señala Lauren Ridloff. “Creo que porque Chloé y sus experiencias como una persona marginalizada, ella pudo traer ese tipo de sensibilidad y agudeza a la historia”.

A la mano con esta muestra de representación e inclusividad, está el mensaje central de la película: que el hecho de que es un mundo variado no significa que no podemos trabajar juntos.

“Siento que esta película conlleva a más conocimiento y entendimiento de que vivimos en un mundo que es muy global, y que interactuamos con culturas y comunidades tan diferentes, más que nunca”, reflexiona Lauren. “Y eso es lo que la película nos ofrece: una oportunidad de compartir. De fantasear y soñar juntos”.

“Para mí sería genial si el público pudiera ver la película y entender que todos somos una familia, el planeta entero”, añade Kumail. “A veces nos enfocamos mucho en nuestras diferencias y no en las cosas que nos juntan que son similares. Todos somos humanos y somos una gran comunidad. Tenemos que cuidarnos unos a otros.”

Pero el actor resaltó que no solo en su mensaje recae el valor de la película, la que describe como una épica de la ciencia ficción con un ámbito nunca antes visto en el MCU y el género de superhéroes. “Es una película fascinante, es emocionante de ver. Así que espero que la gente se lleve esos mensajes, pero también que se entretengan mucho y la pasen muy bien.”

