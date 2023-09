Se trata de una investigación de 448 páginas que narra cómo Neruda se inserta en la escena político-intelectual peruana, así como la acogida, las influencias y los rechazos que ello generó. Se cuenta, por ejemplo, la relación del vate chileno con César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Mario Vargas Llosa, Martín Adán, Sebastián Salazar Bondy, Haya de la Torre, entre otros.

“Fue sorprendente para mí comprobar la existencia en el Perú de verdaderos núcleos de admiración del poeta. De amigos auténticos y sinceros que lo acogieron, agasajaron y que le dieron a conocer lo mejor de estas tierras virreinales cada vez que este se hizo presente”, nos comenta el autor.

Abraham Quezada, diplomático chileno y especialista en la vida del poeta Pablo Neruda.

Asimismo, se detallan las visitas de Neruda a los presidentes de turno, como Manuel Prado, Fernando Belaunde Terry y Juan Velasco Alvarado. Hay también importantes datos históricos ocurridos en nuestro país, por ejemplo, es en Lima donde se confirma el seguimiento de Estados Unidos al poeta desde los años 40.

“Las relaciones Neruda-Perú no solo se dieron en el plano literario o gastronómico, sino también en el plano político, pues ambos países en el siglo XX experimentan la simultaneidad de procesos, lo que de algún modo los obliga a enfrentar realidades similares con herramientas parecidas, como los movimientos sociales, la lucha obrera, las revueltas estudiantiles, el antiimperialismo, etc.”, expresa Quezada.

Asimismo, esta obra brinda detalles de la visita de Neruda a Machu Picchu (Cusco) y cómo se gestó luego su monumental “Alturas de Machu Picchu”. “ El ascenso de Neruda a la llaqta de Machu Picchu durante la primavera de 1943 se constituyó en un momento cenital de la relación. La contemplación del impresionante espectáculo de siglos, al que después cantaría de manera extraordinaria, habría de tener implicaciones relevantes para el Perú y, sin duda, también para su propia biografía”, subraya el escritor.

Si bien este libro se publicó en Chile, Quezada manifiesta que espera que se imprima también en nuestro país. “Este es un homenaje que se inscribe en las conmemoraciones de los 50 años de fallecimiento del poeta, pero fundamentalmente desde Perú hacia Chile. Hay motivos suficientes para celebrar desde Perú a este chileno que llevó siempre al Perú en el corazón ”, afirma.

ANÉCDOTA

Mientras Neruda se aprestaba a salir en mula hacia Machu Picchu, se mostró un tanto turbado ya que no podía montar adecuadamente la acémila asignada. Repentinamente, se produjo un diálogo chispeante: “¿Qué pasa, doctor?”, le preguntó el peón encargado. Neruda, algo agobiado por la situación, contestó: “¡Yo no soy doctor, soy poeta!”, a lo que el peón repuso: “¡Qué pena, doctor, entonces esta mula no pasará a la historia!”.