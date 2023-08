“Siempre me tratan muy bien en Perú, es como mi segundo hogar” es lo primero que nos dice el escritor español Francisco de Paula, más conocido por su seudónimo Blue Jeans. Su llegada a Lima se produce en medio de la expectativa por la Feria Internacional del Libro (FIL) y la emoción aumenta cuando sabe que se reencontrará con sus seguidores peruanos, a quienes se acercó por primera vez hace más de diez años, en 2012. Sin embargo, toda esta travesía para el autor no habría sido posible si, alrededor de 15 años atrás, no hubiera dejado su carrera como periodista para dedicarse por completo a construir su propio camino en la literatura juvenil.

Durante su breve estadía en la capital peruana la semana pasada, Blue Jeans conversó con Saltar Intro de El Comercio sobre su más reciente publicación “La última melodía de Chopin” (2023), la segunda parte de “Los crímenes de Chopin” (2022) con editorial Planeta. La historia, según nos cuenta el propio autor, nació una noche de insomnio a mitad del 2021. El escritor se encontraba escuchando música y se le vino a la mente la frase “Los crímenes de Chopin”. En ese momento no quiso despertar a su esposa Esther, así que le envió un mensaje por Whatsapp con el título y la posible trama para su novela.

“A la mañana siguiente ya se despertó, y me preguntó: ‘¿esto qué es?’ Yo le dije ‘creo que puede ser mi nueva novela’. Luego investigado he conocido más (sobre el compositor Frédéric Chopin). Él estuvo viviendo en España, hemos estado en la estatua que tiene en Mallorca”, recuerda.

Esta última entrega de la biología (que continúa la tendencia de Blue Jeans por dejar el romance y acercarse al suspenso) sigue las pistas de la desaparición de la detective Celia Mayo mientras que Triana y Niko intentan encontrarla durante la recuperación de la periodista Blanca Sanz; a la par que más muertes se presentan en Sevilla.

“Después de ‘El campamento’ me apetecía seguir con el misterio y empezar con una historia ambientada en Sevilla que es mi ciudad. Así que (creé) unos robos, un misterio, asesinatos, mucha gente que parece sospechosa de haber sido el culpable. Creo que es una bilogía que me ha quedado como yo quería, y la verdad es que estoy contento con el resultado”, aclaró.

/ CESAR CAMPOS

Sus libros en streaming

Sin embargo, y como ya hemos mencionado líneas arriba, este no es el primer libro que publica Blue Jeans en papel. En el año 2009, lanzó su primera serie literaria titulada “Canciones para Paula” con “¿Sabes que te quiero?” (2009) y “Cállame con un beso” (2011). En esa ocasión, como nos cuenta Francisco, las redes sociales empezaron a ser tendencia y vio que era la oportunidad perfecta para darse a conocer.

“Quería ver si era capaz de escribir algo que le gusta a la gente y una vez que ‘Canciones para Paula’ se hizo viral en Internet, llegó una editorial tradicional y lo llevó a papel. Realmente es el lector y las editoriales las que te permiten dedicarte a esto (ser escritor) profesionalmente. Por mucho que tú quieras ser escritor, si no tienes un respaldo editorial y al lector de tu parte, es imposible”, aseguró.

Para el año 2012, Blue Jeans publicó la que se convertiría en una de sus obras más querida por sus seguidores: “¡Buenos días, princesa!”. La emoción alrededor de la historia de Valeria, Raúl, Bruno, Ester, María y Elísabet, los miembros de El Club de los Incomprendidos, provocó que el autor sacara tres libros, dos ‘spin-off’ y, poco después, una película.

Dirigida por Carlos Sedes, la cinta producida por Atresmedia Cine reclutó a los actores españoles Charlotte Vega (“Velvet”), Àlex Maruny (“Perdona si te llamo amor”), Ivana Baquero (“Demonios tus ojos”), Michelle Calvó (“Desaparecidos”), Jorge Clemente (“Élite”), Andrea Trepat (“Reina Roja”) y Patrick Criado (“La casa de papel”) para el proyecto que llegó a cines en 2014. Blue Jeans recuerda aún con cariño ese primer acercamiento a la adaptación cinematográfica de libros.

“Todavía estaba empezando en esto, así que (me sorprendió que) lleguen diciendo que quieren hacer la peli de mi libro. Además, hacer una película juvenil de un libro juvenil español, en ese momento, era casi un milagro. No había prácticamente películas de libros juveniles españoles. Lo viví con mucha intensidad. A los libros de ‘¡Buenos días, princesa!’ les favoreció porque va por la edición número 30 y pico. A los que no me conocían (antes), a raíz de la película, conocieron los libros y fue algo intenso. Fue muy bonito. El club de los incomprendidos es una parte importante de mi vida”, dice entre risas.

"El club de los incomprendidos" (Foto: Atresmedia Cine)

Pero, no fue hasta el año 2020 que el gigante del entretenimiento Disney se interesó por una de sus sagas con la que se acercó (aún más) al género de suspenso: “La chica invisible”. En el mes de abril, y en medio del auge del COVID-19 a nivel mundial, Blue Jeans anunció que la productora había decidido hacer una serie basada en la historia de Aurora Ríos, una joven a cuya muerte no se le encuentra un responsable. Zoe Stein y Daniel Grao fueron los actores escogidos para esta adaptación que tuvo la total aprobación del autor y está disponible en Disney Plus en España desde febrero (mientras que Latinoamérica puede verla vía Star Plus desde marzo).

“Todo lo que sean extras de los libros es una vida más (a la historia). A los lectores les gusta que los libros que leen luego aparezcan en la pantalla. Ha sido una experiencia muy intensa, esta la he vivido más que la anterior, porque la productora me ha tenido en cuenta para estar informado de todo. Leí la primera versión del guion, tuvimos varias reuniones. Además, Disney vino a mí, ¿quién iba a decirlo? El proyecto de ‘La chica invisible’ quedó muy bonito, estoy satisfecho. He dejado trabajar a los guionistas, a los directores, a los actores. Creo que ellos son los profesionales del mundo audiovisual, son los que tienen que tomar las decisiones, yo escribo los libros”, aclaró.

Gracias a este par de experiencias, Blue Jeans ha formado una opinión sincera y concreta de cómo es que realmente debería ser vista la adaptación cinematográfica o televisiva de un libro. Esto es lo que nos dice:

"No hay que tener miedo, hay que es confiar cuando la gente es profesional (...) Tienen que saber que una novela no es igual que una serie. Yo siempre doy el consejo de que, cuando vean una serie o una película inspirada en un libro, no piensen todo el rato en el libro porque luego llega la frase ‘me ha decepcionado’ o ‘esto no es igual’. Yo creo que ‘La chica invisible’ es una buena serie". Francisco de Paula Escritor español

"La chica invisible" (Foto: Disney)





Inteligencia artificial en la literatura

Por otro lado, fue inevitable consultarle a Francisco de Paula sobre la evolución de la tecnología y la posibilidad que existe de que la inteligencia artificial (IA) reemplace a los escritores en el futuro. No es extraño pensar en la posibilidad, viendo que servidores como ChatGTP hacen informes completos para estudiantes.

/ CESAR CAMPOS

Al respecto, el escritor español dice que, esencialmente, la interferencia de la IA en la literatura dependerá “de la ética del escritor y de la ética del editor”. “Ahora mismo la inteligencia artificial no está desarrollada, se puede identificar cuando una historia la escribe una persona y cuando lo hace una máquina”, resalta.

Sin embargo, Blue Jeans sabe que, en algún momento, estaremos en esa situación. “Así que, va a depender de lo que el editor decida. Se tendrá que reducir, legalizar, estudiar bien (la IA); así como qué es lo que se puede o no se puede hacer en el mundo de los libros. Va a depender mucho del editor como del escritor. También (imagino) habrá contratos en los que habrá una cláusula en la que ambos se comprometan a que el texto publicado no será elaborado por una inteligencia artificial y habrá métodos para identificarlo. Pero bueno, está comenzando y vamos a ver qué futuro tiene”, finalizó.





El dato de Saltar Intro ¿Dónde ver en streaming las adaptaciones de Blue Jeans? -“El club de los incomprendidos” Disponible en Prime Video y Disney Plus de España. Para alquiler en Apple TV+ en Perú. -“La chica invisible” Disponible en Star Plus





