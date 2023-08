“Heartstopper” fue una de las gratas sorpresas del 2022. Con un elenco de rostros nuevos y poca promoción, la serie que adaptaba la novela gráfica de Alice Oseman se volvió uno de los grandes hits juveniles de Netflix aquel año. Y sus protagonistas, Joe Locke y Kit Connor, en las nuevas estrellas del panorama actoral británico.

A puertas del estreno de la segunda temporada, que se podrá disfrutar en streaming desde el 3 de agosto, hay mucho entusiasmo no solo entre la legión de fans que ha ganado la historia de dos jóvenes que se enamoran a pesar de ser muy distintos el uno del otro, sino también entre sus protagonistas.

Tráiler de "Heartstopper 2 Saltar Intro | Tráiler de "Heartstopper 2". (Fuente: Netflix)

En esta entrevista, compartida en exclusiva por Netflix para Saltar Intro de “El Comercio”, Kit Connor revela algunos detalles del rodaje, que esta vez implicó un viaje a Francia, y la llegada de nuevos personajes y giros en la trama:

- ¿Cómo encontraremos a Nick en esta nueva temporada de la serie?

Esta temporada es la extensión de la primera, así que mucha de la trama que ya conocen se retoma pero con más detalles. Tendremos más contexto de todos los personajes. En el caso de Nick, ya lo vimos salir del clóset con su madre, lo que fue algo muy importante y maravilloso para él. Y ahora él quiere hacer lo mismo con otras personas importantes en su vida, pero será algo que tendrá que hacer de manera gradual.

-¿Y cómo va la relación de Nick con Charlie en esta temporada?

Al inicio del episodio, Nick y Charlie están súper bien. Están como en una etapa de luna de miel, no quiero decir que eso vaya a terminar, pero se nota su entusiasmo y esperanza. Pero llegará un momento en el que se darán cuenta de que no todo es tan fácil como pensaban. No es tan sencillo eso de estar fuera del clóset. Por momentos, será complicado.





- En esta temporada, conoceremos a David, el hermano de Nick, un personaje que aporta una dinámica nueva en la historia. ¿Cómo fue el trabajo con Jack Barton?

Fue muy divertido. Jack es un verdadero ángel y un actor estupendo. Además, al verlo, me siento muy halagado que alguien considere que nos podemos parecer. Con Jack trabajamos mucho en la dinámica entre nuestros personajes. Tuvimos unos ensayos con Euros Lyn, nuestro director, para poder entender la relación de estos hermanos. Creí que sería muy aburrido solo decir: ‘Bueno, David es un homofóbico’ y nada más. Él es un ‘bully’ con Nick, sobre todo cuando aparecen los cuestionamientos sobre su sexualidad, pero queríamos que se entienda por qué es así. Son hermanos muy competitivos, que además no han tenido a un padre muy presente. Que se entiendan los antecedentes era muy importante para la dinámica de estos personajes.

- París es un escenario importante en esta temporada. ¿Cómo fue el rodaje en Francia?

Estuvimos una semana en París y fue una montaña rusa, todo muy frenético e intenso. Vivimos juntos en una hotel durante esa semana de rodaje, y ese lugar se volvió nuestra base de operaciones. Te despertabas, dabas un paso y ya estabas en vestuario y maquillaje. Las escenas filmadas en París son realmente hermosas. Además, nosotros como elenco somos también los mejores amigos, y pudimos explorar la ciudad en nuestros ratos libres. Hubo un día en el que estábamos realmente cansados, pero fuimos a la cima de la basílica del Sacré Coeur. Me quedé mirando el amanecer y fue lo más bello que vi en mi vida. Tuve que pellizcarme a mí mismo. Fue algo realmente especial.

Kit Connor en "Heartstopper 2".

- Tuviste que hablar francés en esta temporada. ¿Fue un reto para ti?

Cuando hice mi cásting para el papel de Nick, en un Zoom que tuve con (el director) Euros Lyn, con Alice Oseman (la creadora de la historia) y con el productor Patrick Walters, me preguntaron si podía jugar rugby y hablar francés. Y yo dije: ‘puedo con un poco de aquí y de allá’. Desde entonces, el ‘puedes hablar francés’ me había estado persiguiendo como un fantasma, y finalmente llegó el momento. Realmente, no es que hable mucho en francés esta temporada, pero sí se sintió bastante para mí. Tuvimos un profesor de francés que era muy amable, pero a la vez algo aterrador. Supongo que porque soy muy malo hablando francés. Así que nos enfocamos en hacerme sonar como si pudiera hablar francés. Hay una escena en la que debo comprar un helado y el vendedor me dice: ‘¿Eres inglés? Pero tu acento francés es perfecto’. Y yo tenía pesadillas. Pensaba: los fans franceses de ‘Heartstopper’ van a ver esto y se irán. Por suerte, vi que en la edición final cambiaron la línea a: ‘Tu acento es bastante bueno’. Y eso me hizo sentir mejor. Creo que si no eres francés, me escucharás y dirás: ‘ok, esto pasa’. Pero si eres francés dirás: ‘Al menos lo intentó'.

- ¿Cómo cambió tu vida desde el estreno de “Heartstopper”?

Creo que fue algo sorpresivo, nadie esperaba que todo esto pasara. Es decir, todos amamos la historia y la hicimos con mucho corazón, pero no creo que nadie pensara que tendría este éxito de audiencia. Estoy muy agradecido de ser parte de un programa que realmente significa algo para la gente y para mí también. Siempre digo que no siento que estoy haciendo prensa cuando hablo de algo que me emociona mucho y me gusta. Que los fans se acerquen a ti y te digan: “Realmente amo la serie y creo que están haciendo algo especial”. Eso es algo hermoso. Creo que, innegablemente, el éxito ha sido abrumador para todos nosotros, especialmente porque todos somos adolescentes o adultos jóvenes bastante normales. Para cualquier persona de cualquier edad, sería abrumador. Pero estoy increíblemente agradecido por lo que estamos viviendo. En 20 o 30 años, podré mirar hacia atrás y decir que estoy muy contento y agradecido de haber sido parte de “Heartstopper”.

- La escena en la que Nick sale del clóset significó mucho para muchas personas. ¿Cómo fue para ti ser parte de ese momento en específico?

Cuando leí el libreto, vi esa escena y la resalté con un círculo que decía: “Si hago todo lo demás mal, aquí es donde tengo que hacer todo bien”. Me siento muy afortunado de haber sido parte de ese momento. También de que Olivia Colman haya dicho sí a ser parte de este proyecto e interpretar a la madre de Nick. Ella es una de las razones por las que creo que esa escena es tan especial. Además, que el texto es muy bello. Es un momento que creo que muchos soñamos: de ser aceptado y amado. Creo que esa es la marca que ha dejado la escena, representar padres que reaccionan de esa manera ante la salida del armario de sus hijos o ante cualquier sentimiento de vulnerabilidad.

Yasmin Finney y William Gao en "Heartstopper 2".

- ¿Podrías compartir alguna respuesta de un fan que grafique el impacto de esa escena?

Creo que me impresionó mucho que alguien me dijera que utilizó esa escena para salir del clóset con sus padres. Eso es muy poderoso, que tu trabajo pueda empoderar a alguien, o formar aunque sea una parte pequeña de eso. Pero creo que todo el mérito es de Alice (Oseman) por escribir un guion tan bello y liderarnos en ese momento. Creo que es algo que no se puede explicar con palabras, el poder impactar en una vida real cuando solo estás actuando. Esa serie la grabamos 9 meses o un año antes sin saber que podría tener ese efecto mariposa.





- ¿Qué momento esperas con más ansias que vean los fans de esta segunda temporada?

Me emociona mucho que vean lo que grabamos en París, porque creo que hay momentos muy icónicos. Pero para serte honesto, me emociona más que vean esos momentos que no están en el cómic. La historia de Isaac (Tobie Donovan) es una maravillosa exploración de otro lado diferente de la comunidad LGBTQ+. Creo que es muy importante que se visibilicen la mayor cantidad de aspectos de la comunidad para poner luz en la vida de muchas personas que lo puedan necesitar. Algo que tampoco está en el cómic es la historia de Tao (William Gao) y Ellen (Yasmin Finney). Ambos actores están espectaculares. No puedo esperar a que la gente vea la serie y se enamore del trabajo que han hecho.