Una película sobre la amistad, la rebeldía y la posibilidad de vivir aventuras - un poco extremas - a cualquier edad, es así cómo podemos definir “Viejas amigas”, el ‘spin-off’ de la popular cinta peruana “Viejos amigos” que se estrenó en el 2014.

Saltar Intro conversó con las actrices Ana Cecilia Natteri, Haydeé Cáceres, Milena Alva, Patricia Fraysinett, encargadas de dar vida a la historia de cuatro amigas que disfrutan sus días timbeando, bromeando de cualquier cosa y tomando lonche juntas. Pero su pequeña y divertida rutina se quiebra cuando una de ellas cae enferma y el resto decide rescatarla de una clínica para llevarla en un viaje inolvidable.

¿Harían lo mismo que sus personajes por una amiga que está pasando por un mal momento? “Por supuesto, estamos ahí al pie del cañón”, todas responden al unísono.

“Es que somos bien arriesgadas”, agrega entre risas Milena Alva, y es que para la actriz la riqueza de la película es que es absolutamente real, la complicidad, el estar juntas y hacer lo que sea por esa amiga que lo necesita.

Ana Cecilia Natteri destaca el mensaje de amistad de la película "Viejas amigas". (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

Ana Cecilia Natteri: “Debería haber una sala de cine donde se presenten las películas nacionales perennemente, que la gente tenga acceso a ella, porque muchas de las películas, y algunas muy buenas, las sacan a los tres días y eso es una falta de respeto”.



Patricia Fraysinett también nos cuenta que ella daría todo por sus amigas. “El objetivo aquí es entregar todo con cariño, amor. Es gracioso durante la película porque son ‘señoras de su casa’ y ninguna está preparada para los líos en los que se meten, pero son muy divertidos”, precisa.

Ana Cecilia Natteri y Haydeé Cáceres consideran que la película es un homenaje a la amistad, ambas concuerdan en que cuando eres “mayor” valoras más la amistad, y cuando estás en problemas, ¿a quién acudes? “Siempre a tus amigas”, responden.

Para Haydeé Cáceres en la industria de las ficciones peruanas se valoraba mucho el físico. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

Haydeé Cáceres: “Antes yo no sabía ni tomar fotografías. En la pandemia, mis nietos me enseñaron a usar la tecnología y tras mi primera obra, lo hice con miedo tanto que al finalizar, me puse a llorar de la satisfacción de haber logrado lo que nunca en la vida pensé hacer”.



El tiempo de las mujeres

Los tiempos cambian y ellas lo saben porque fueron testigos de este gran cambio generacional, que vivió desde temas políticos complicados hasta una pandemia. Todas entre bromas cuentan todo lo que han vivido y las anécdotas que se quedaron, algunas buenas y otras no tanto. Dentro del recorrido por sus recuerdos, nos cuentan cómo era antes no se podrían imaginar una película protagonizada por mujeres.

“Aquí en el Perú, hubo muchos cambios cuando empezó la televisión, solo llamaban a actores y actrices blancos con ojos verdes que no tuvieran ninguna marca o una cicatriz. Con Michelle Gómez, la situación cambió”, retrata Haydeé Cáceres.

Para Ana Cecilia Natteri, el rol de la mujer en el cine todavía sigue atrasado y es que aún no se ven muchas directoras mujeres. Por eso cree importante que la gente de teatro las siga llamando porque a veces también que hay discriminación no solo por género sino también por la edad. “Aquí se busca al actor por su cara, por su tipo, el regio, el bello físicamente. Por eso lamentablemente no hay muchas oportunidades, se limita”, menciona.

Frayssinet cuestiona también cómo en películas en plataformas de streaming tipo Netflix, pero producciones de lugares rarísimos, de países lejanos, ponen a protagonistas que parecen personas que la han agarrado de la calle. “No son guapos, no tienen nada del cliché, lo mejor que tienen es que son excelentes actores. Aquí manda el tipo y no el talento, allá manda el talento y no el tipo”, relata.

El arte de envejecer

Si bien la edad es solo un número que solo se siente en las rodillas, las actrices entrevistadas destacan la labor de Fernando Villarán, director de la película, al crear historias que reivindican y rompen estereotipos de las personas de la tercera edad.

“Siempre me dicen cómo es que tienes tanta energía y eso ya depende de cada uno, porque si uno se quiere sentir vieja, ya está fregado. Más aún en esta profesión que nos tiene que mantener activas, vivas”, responde Haydeé Cáceres.

Milena Alva también comparte escenarios con Ana Cecilia Natteri en la obra "Solo yo escapé". (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

Milena Alva: “Nunca nos habíamos imaginado estar las cuatro en esa película haciendo esas locuras, resolviendo cosas con temor y alegría. Eso es lo que la película nos ha permitido y regalado”.



Ana Cecilia Natteri responde enfáticamente que aquí en el Perú no les gustan mucho las arrugas y los personajes que se construyen - muchas veces - son los mejores. “Yo creo que ahora poco se valora a las personas mayores, la experiencia y lo estamos viendo en todos los niveles”, refiere.

Mientras que Milena y Patricia destacan el respeto y cariño de producciones como la de “Viejas amigas” , algo que en muchos lugares se ha degradado, perdiendo así muchos grandes talentos.

“Los guionistas, los que inscriben las obras de teatro y cine deberían considerar gente grande, porque sostienen las películas, sostienen las telenovelas, sostienen todo. Los chicos, por más talentosos que sean, son jóvenes, no tienen experiencia tienen que vivir todavía; en cambio nosotros ya vivimos, ya sabemos todo lo que debemos saber”, resalta Patricia Frayssinet.

"Con esta película se darán cuenta que el cuerpo envejece pero el espíritu no", asegura Patricia Frayssinet. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

Patricia Frayssinet: “Yo fui la última en entrar y una preocupación del director (Fernando Villarán) fue que no encaje. La preocupación duró 1 día, porque al día siguiente ya éramos patas”.



Lo que les deja "Viejas amigas"

Con una mirada cómplice, todas saben que su vida cambió tras el rodaje de la comedia peruana. Y es que si bien, aseguran que antes ya se conocían, nunca tuvieron la oportunidad de trabajar en un proyecto tan largo juntas. “Fueron dos años en los que hemos afianzado la amistad, para todas es como un regalo”, coinciden.

Patricia Frayssinet explica también que es importante que vean todos esta película porque retrata los valores de la amistad, sobre todo en la gente mayor, la cercanía que se puede tener y las historias que se cuentan. “Con esta película se darán cuenta que el cuerpo envejece pero el espíritu no. Lo que sientes, lo vas a sentir siempre, el cariño, la amistad, las ganas de vivir de hacer cosas. Eso no se va”, finaliza.

Todas las actrices invitarn al público de Saltar Intro y El Comercio a ver “Viejas amigas” desde este jueves 23 de mayo en todos los cines a nivel nacional. “Se van a divertir mucho”, mencionan.

Las actrices de "Viejas amigas" visitaron las instalaciones de El Comercio para contarnos un poco más sobre la película que estrenarán este 23 de mayo. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

