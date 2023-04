Kit Connor actualmente tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram y se alista para el estreno de dos importantes proyectos. El thriller de horror “One of Us”, de Stefan van de Graaff; y “A Cuban Girl’s Guide To Tea and Tomorrow”, donde compartirá plató con Kate del Castillo y la argentina Maia Reficco.

En YouTube, recientemente compartió este video de su entrenamiento de cara a nuevos proyectos:

Kit Connor también es conocido por interpretar a Elton John de niño en su película biográfica “Rocketman”.