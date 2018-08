Hay Festival Arequipa 2018: conoce los detalles de la cuarta edición

Aunque sus primeras ediciones han sido sumamente exitosas, el Hay Festival Arequipa de este año –que se celebrará del 8 al 11 de noviembre– aún tiene objetivos pendientes. Uno de ellos es ampliar su público, no tanto en términos cuantitativos, sino cualitativos. "No buscamos abarrotar todas nuestras actividades, sino más bien llegar a gente que quizá no suele acudir a eventos culturales con tanta asiduidad. Esto a veces ocurre porque piensan que no son eventos para ellos o porque creen que es difícil de entender", apunta Izara García, coordinadora del festival.

Para ello, esta edición incluirá más sedes fuera del Centro Histórico de Arequipa, y también expandirá secciones especiales como la infantil, con lo que intentará integrar un público más familiar. "También reforzaremos las actividades visuales, como el cine o la fotografía, y seguiremos de cerca asuntos coyunturales, como la igualdad de género y el movimiento #MeToo", agrega.

EL ARTE DE LA PALABRA

Hasta el momento solo se conoce tres de los nombres principales de la lista de invitados del Hay: el Nobel Mario Vargas Llosa, el escritor indio-británico Salman Rushdie y la periodista argentina Leila Guerriero. "La programación completa se dará a conocer el 11 de setiembre, por eso no podemos adelantar demasiado –explica García–. Pero se trata de una labor constante, en la que ni bien termina una edición, comenzamos a trabajar en la siguiente. Un proceso que nunca termina, pero que es bonito porque siempre ves el resultado del trabajo".



¿No es arriesgado apostar por un evento de diálogos en una época de poca charla y una galopante posverdad? García coincide en que hoy estamos más hipercomunicados, también parecemos muy aislados en nuestras propias ideas.

"Seguimos en las redes sociales a la gente que piensa igual que nosotros y vemos los canales de TV que nos gustan. Cada vez es menos habitual vernos cara a cara con alguien con quien podamos tener discrepancias. Y esta es una gran oportunidad. Por eso defendemos también a las personas expertas en diferentes campos. Porque es cierto que uno siempre puede opinar, pero para hablar y debatir siempre es bueno tener a los que saben", anota.

MÁS DATOS

La cuarta edición peruana del festival se llevará a cabo del jueves 8 al domingo 11 de noviembre.



La programación completa será anunciada a mediados de setiembre.