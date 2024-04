Leny Fernández

Crítica de cine y coconductora del podcast "Mala sangre".

El profesor universitario y escritor Thelonius 'Monk' Ellison está harto de la corrección política llevada hasta la estulticia. Rechazado por las editoriales, y empujado por la estrechez económica, escribe bajo un seudónimo y, a manera de burla, un mamotreto supuestamente reivindicativo de los afroamericanos, pero donde reinan los clichés y las caricaturas que él tanto detesta. Sin embargo, esta broma, para su estupefacción, lo eleva entre el público y la crítica. No obstante, "Fuck", título de la novela de éxito de este autor (falso, pero éxito al fin y al cabo), no se repite en su ámbito íntimo. Allí no hay fórmulas, ni cinismo que funcionen: como hijo debe no juzgar; como hermano y pareja, abrazar. Los finales no están para ser imaginados, sino para ser vividos.