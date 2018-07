En diciembre del 2015, Marco Aurelio Denegri y César Hildebrandt sostuvieron un comentado diálogo en "La función de la palabra", programa que condujo el polígrafo en la señal de TV Perú.



Más allá de sus posturas sobre temas como la calidad de la televisión peruana o la mediocridad de los políticos en el mundo, los intelectuales matizaron la conversación con referencias literarias y filosóficas que podrían serte de gran valor si estás buscando nuevas lecturas o, simplemente, ampliar tus conocimientos.

Tras la muerte de Marco Aurelio Denegri, ocurrida la madrugada de este viernes, recordamos 10 de los títulos mencionados en aquella charla tan inusual en la TV peruana:

1. "Homo Videns: La sociedad teledirigida" de Giovanni Sartori

Marco Aurelio Denegri mencionó este texto en varias ocasiones, tanto en su programa de TV como en sus columnas publicadas por el diario El Comercio. Durante la entrevista con César Hildebrandt usó el término "homo videns" antes de explayarse sobre la pobreza de contenido de la pantalla nacional.

2. "Filosofía de la tecnología y otros ensayos" de Mario Bunge

La tecnología también fue parte de la conversación. Tras escuchar una anécdota de César Hildebrandt sobre una pareja que, durante un almuerzo, se evadía por el uso de smartphones, Denegri recordó una frase mencionada por el argentino cuando llegó a Lima para una charla.



"Él decía: 'Viéndolo con ojos de científico, este mono desnudo que es el hombre, que es una cuestión completamente primitiva, está frente al invento más extraordinario del siglo XX: la computadora'. Y sí, es absolutamente incongruente que este hombre primitivo esté frente a este invento", dijo Denegri.

3. "El hombre contra sí mismo" de Karl Menninger

Marco Aurelio Denegri mencionó el libro para destacar la capacidad de "autodestrucción" de la especie humana.



"Menniger declara, con fundamento, que la mitad de la destrucción que hay en el planeta es (producto de) la autodestrucción, que es un error pensar que nos destruimos los unos a los otros. No, también nos autodestruimos", explicó.

4. "Fervor de Buenos Aires" de Jorge Luis Borges

César Hildebrandt citó una frase del autor argentino sobre el periodismo: "Borges decía: 'No hay nada más difícil que el periodismo, porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes', lo que es absurdo, porque no pasan todos los días cosas importantes, todos los días pasan estupideces".



Marco Aurelio aprovechó la cita para recordar una anécdota sobre "Fervor de Buenos Aires", la primera publicación de Borges, y sobre cómo el autor debió regalar más de la mitad del tiraje en una época en la que no se manejaba el concepto del 'best seller'.

5. "Dos amigos implacables", de Edgardo Cozarinsky

César Hildebrandt también mencionó las conversaciones entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares recopiladas en este libro



"Es una fuente de chismografía intelectual literaria y no literaria, chismografía porteña", dijo el periodista. Denegri añadió: "Aparece allí un Borges que no aparece en otras partes, un Borges de chiste grueso, de conventillo".

6. "Fahrenheit 451" de Ray Bradbury

Marco Aurelio Denegri citó una frase obscura de Bradbury y Hildebrandt aprovecha para recordar la obra del autor estadounidense. "Bradbury escribió preciosos libros. No es que pisó la mina (que menciona el escritor en la frase citada por Denegri) y terminó hecho pedazos. Escribió 'Farenheith 451', que es una de las mejores cosas que he leído en mi vida, y escribió 'Cuentos marcianos'. Es el fundador de todo un género".

7. "Ariel" de Sylvia Plath

Marco Aurelio Denegri citó una frase del poema "Lady Lazarus" al hablar del "aniquilamiento" de las sociedades.

8. "El mito de Sísifo" de Albert Camus

También hace referencia al planteamiento central de este libro, que inicia con la frase "No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio".

9. "En las cimas de la desesperación" de Emil Cioran

La mención de Camus trae a colación la "estética del pesimismo" del filósofo rumano. César Hildebrandt se confiesa entonces un "lector asiduo de Cioran" y añade: "Era un pesimista que decía las cosas con tanta belleza que imantaba, daba ganas de ir con él al agujero que nos proponía".

10. "La náusea" de Jean Paul Sartre

El diálogo cerró con una frase de Sartre, cuya obra más famosa es la que mencionamos aquí. Marco Aurelio Denegri consideró que la frase tenía "miga y sustancia": "Podemos deshacernos de una neurosis, pero no curarnos de nosotros mismos".