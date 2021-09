Las actividades de la IV Bienal Mario Vargas Llosa, desarrollada en la Universidad de Guadalajara, llegaron a su fin este domingo 25 de septiembre, con el anuncio del ganador del premio de novela. Se trata de Juan Gabriel Vásquez, escritor de nacionalidad colombiana, por su novela “Volver la vista atrás”.

La escritora y periodista argentina Leila Guerriero, presidenta del jurado, leyó el acta del concurso; donde indicó que la obra ganadora posee “enorme habilidad narrativa y una prosa extraordinaria”, que combina una “investigación sin fisuras con un pulso narrativo magistral”.

“Es un gran honor y una satisfacción enorme recibir este premio”, dijo Vásquez en el estrado del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. “Esta novela está escrita desde la misma obsesión que ha animado casi todos mis libros anteriores, que es esa obsesión por contar el espacio donde las vidas privadas, las vidas íntimas, chocan con esas fuerzas tan misteriosas de la historia y de la política”, añadió.

Vásquez: “Mi gran reto como novelista ha sido ocuparme de reinterpretar, reimaginar las vidas reales de dos personas que no solo existen, sino que son mis amigos y que conozco: son Sergio Cabrera, el cineasta colombiano, y su hermana Marianela. Y me parecería terriblemente injusto no mencionarlos hoy, agradeciéndoles la confianza con la que me pusieron en las manos sus recuerdos, sus documentos, sus vidas, para que yo las reimaginara a través de la novela”.

Tras las palabras del ganador, fue turno de Vargas Llosa: “Creo que (el jurado) ha premiado a un magnífico escritor, un escritor que nos ha recordado a los latinoamericanos que (Joseph) Conrad, una de las grandes figuras de la novela, empezó escribiendo de América Latina de una manera muy indirecta. Creo que él (Juan Gabriel Vásquez) es un escritor realmente de primer orden, creo haber leído todas sus novelas, y siempre me han impresionado desde la primera. La verdad es que es un escritor cuajado, es un escritor que tiene cómo dar la vuelta al mundo mirando a la cara a los mejores”.

La Bienal Mario Vargas Llosa, que empezó en 2014, tiene como objetivo promover la literatura latinoamericana, así como difundir la obra del autor peruano; ganador del Premio Nobel de Literatura 2010.

El jurado del IV Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa estuvo conformado por Leila Guerriero (presidenta), Raquel Chang Rodríguez, Efraín Kristal, Rosa Beltrán, Fernando Rodríguez Lafuente y Juan Jesús Armas Marcelo (secretario).

Los otros finalistas de la bienal fueron Selva Almada de Argentina por “No es un Río”; Rosa Montero de España por “La Buena Suerte”; Carmen Boullosa de México por “El libro de Eva” y Alejandro Zambra de Chile por “Poeta Chileno”.

La IV Bienal Mario Vargas Llosa se desarrolló entre el jueves 23 de septiembre y el domingo 26 de septiembre. La anterior bienal se llevó a cabo en 2019, donde resultó ganador el autor venezolano Rodrigo Blanco Calderón por la novela “The Night”.

