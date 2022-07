“Hay un momento en que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos se apartan, y a uno se le ocurren cosas que no había soñado, y entonces no hay en la vida nada mejor que escribir” - Gabriel García Márquez.

Raúl Romero Salazar siempre está escribiendo -sobre todo ahora que la música dejó de ser una prioridad en sus ocupaciones- ha escrito varias canciones, dos guiones de películas, el libro infantil “Zooilógico” y acaba de lanzar en España su primera novela, “Diario de ejercicios”, en la cual ha volcado toda su creatividad y buen sentido del humor.

“Siempre estoy escribiendo cosas y soltando ideas, y en ese proceso decidí escribir a partir de los ejercicios que hago, pero en forma de un diario. Al poco tiempo me di cuenta que la idea era bonita, interesante, que debía seguir trabajándola, así llegué a las páginas 10, 14, 16.... Me estaba divirtiendo mucho, cuando opté por llevarla a situaciones más profundas y me di cuenta que era una historia que podía convertirse en un libro y que a alguien podía interesarle publicar”, cuenta el cantante y presentador de TV.

“Diario de ejercicios” fue presentado en versión física el 23 de julio en la Librería Documenta, en la ciudad de Barcelona. La versión electrónica se puede adquirir a través de las diferentes plataformas de eBooks a nivel internacional.

Raúl Romero reaparecerá en televisión en agosto, en la versión peruana de "La Voz Senior".

La propuesta literaria de Romero se presenta como un diario al que su dueño, un tipo obsesivo, le cuenta sus ejercicios deportivos, pero con el paso de los días, se va estableciendo entre él y su cuaderno una relación de amistad que se desborda hasta la dependencia y llega a situaciones retorcidas, delirantes, pero sobre todo divertidas e irreverentes.

“Cuando empecé a escribir este libro, mi intención era hacer literatura complicada, con un estilo detallista y precisión del lenguaje; todavía no se me ocurría hacer el diario; pero siempre me ha gustado cambiar las cosas, ser detallista, incluso al hablar. Mis primeros borradores son prácticamente no leíbles, mi explicación sobre los ejercicios ocupaban como tres páginas, detallaba cómo mis nudillos estaban alineados con mis pies y cómo, luego, ya no lo estaban. Entonces, empecé a combinar la explicación con ejemplos dementes, y a la vez estaba el otro elemento, que era la relación con el diario”, explica el vocalista de la recordada agrupación Nosequién y los Nosecuántos.

─Hace una semana presentaste tu novela en España, ¿cuándo la presentas en Perú?

No tiene editorial en Perú, recurrí a dos, pero mi novela no era de su interés. Una de ellas me dijo que no era lo que ahora estaban publicando y, efectivamente, están en un plan más político. La otra, inicialmente, no me contestó; pero al insistir, me dijeron que no estaban publicando mucha novela.

─¿Está inspirado en ti el personaje principal de tu libro, el que hace ejercicios y decide volcar sus experiencias en un diario?

No soy yo. Si un diez por ciento de mi personalidad tomara forma y se volviera solamente aquello que ese porcentaje tiene como rasgos, sí podría ser. Tengo de detallista y de obsesivo, pero mínimamente, no estoy tan fuera de la realidad, ese pata está bien en al límite.

─Y pese a tener una familia y quererla se siente solo. ¿Ese caso particular está basado en tu vida?

No es mi caso, pero creo que todos tenemos una intimidad, un ser interior, y a veces nos sentimos solos y podemos desarrollar rasgos de depresión. El personaje definitivamente sufre de soledad, tiene reacciones fuera de lo normal, sin embargo cuando interviene su esposa, deja ver, sin querer, que tiene una relación familiar.

─¿Qué papel juegan las ilustraciones?

Me las sugirió un par de personas de las cinco o seis a las que les enseñé los borradores, pero a mí no me gustaba la idea porque me parecía que desvirtuaba el desafío literario. Para ser aceptada en esta editorial, el libro pasó por dos críticos, quienes sugirieron que sería una buena idea poner los gráficos. Lo consulté y, finalmente, opté por ponerlos. En una parte del libro, el que escribe le dice al diario: “No sé si llenar tus páginas con burdas ilustraciones, me parece que sería una concesión a quienes demostrando su baja capacidad intelectual han violado nuestra intimidad ingresado, pero no estoy seguro porque me daría pena que tú me leas y no me entiendas. Lo hago para que tú me entiendas”. Así se explica en el diario cómo aparecen las ilustraciones y qué papel juegan.

─Durante la presentación del libro en Barcelona dijiste que este no era fácil de leer. ¿A qué te referías?

A que está colmado de palabras no usuales y la construcción verbal, la conexión entre frase y frase, la transición de una idea a otra, no son simples. Es coloquial, tiene ese rasgo personal, pero puede suceder que alguien al leerlo, no comprenda muy bien qué le pasa a este diario.

─¿Te consideras escritor?

No, y lo digo con honestidad. Supongo que hay términos distintos para diferenciar a un profesional dedicado a esto, de alguien que solo ha escrito un libro. Probablemente en una segunda o tercera vez ya acepte que se me diga escritor, por ahora solo me he vuelto un poco probador de experiencias.

─¿”Diario de ejercicios” es un sueño hecho realidad?

Nunca tuve el sueño de hacer una novela, el sueño se generó -sin darme cuenta- cuando fue publicada. Soy consciente de que estoy en un periodo de crear y lograr cosas.

Dura prueba

La vida de Raúl Romero dio un vuelco significativo, en 2021, luego que le diagnosticaran cáncer de intestino delgado en etapa inicial. El presentador de éxitos televisivos como “Erre con R” y “Habacilar” asegura que el diagnóstico oportuno contribuyó a que su tratamiento y recuperación no fueran tan traumáticos, sin embargo reconoce que “el peligro de muerte” en el que estuvo imprimió a sus días “mayor ritmo y compromiso”.

“No tuve ese impacto revolucionario como pasa con otras personas, lo mío se resolvió rápidamente porque fue detectado a tiempo, solo fueron dos o tres semanas muy intensas, me operaron y ya. Tengo presente en algún espacio de mi mente que en cualquier momento puede pasarme algo y me puedo ir, y que hay determinadas cosas que no me gustaría dejar truncas. Creo que lo que me pasó fue un acelerador de las cosas. No soy un tipo activo, voluntarioso, indesmayable; al contrario, me gusta postergar, dar tiempo al tiempo, estar relajado, en casa, sin hacer absolutamente nada. Este cáncer ha sido un intensificador de mis intenciones”, explica.

En 2021, el cantante y presentador de TV fue diagnosticado de cáncer de intestino delgado. (Foto: Difusión)

Esperado retorno

Luego de varios años de ausencia en la televisión y de haber rechazado varias propuestas para volver, como la que recibió de ProTV para estar al frente de “Esto es Habacilar”; Romero Salazar reaparecerá en la pantalla chica en agosto, como entrenador de la versión peruana de “La Voz Senior”.

“No quería volver con un formato en el que tuviese que cargar todo el peso y que dependiera de mi capacidad, energía y ganas de hacer las cosas”, subraya.