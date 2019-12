El diseñador de moda francés de origen italiano, Emanuel Ungaro, falleció el sábado en París a los 86 años, dieron cuenta familiares del hombre del buen vestir.

El creador, que había dejado el mundo de la moda en 2004, estaba “débil” desde hace dos años, precisó una fuente familiar a la AFP.

Nacido el 13 de febrero de 1933 en Aix-en-Provence (sur) en una familia que inmigró de Italia, Ungaro se instaló en París en 1956, donde fue instruido por el diseñador español Cristóbal Balenciaga.

En 1968, Ungaro creó su primera colección prêt-à-porter, Parallèle y abrió una boutique en la avenida Montaigne en París. Durante los próximos 30 años, la Casa Emanuel Ungaro se extendió para incluir más boutiques y comerciar a nivel mundial.

Ungaro lanzó su primera colección para hombres, Ungaro Uomo, en 1973 y su primer perfume, Diva, diez años más tarde, en 1983.

En 2005, la marca Emanuel Ungaro fue vendida al magnate pakistaní Asim Abdullah. Para ese entonces, los ingresos de ventas de la marca eran de 70 millones de euros. En 2008, Ungaro colaboró con Avon para lanzar dos nuevas fragancias: U by Ungaro for Her y U by Ungaro for Him. Los perfumes fueron promocionados por la actriz Reese Witherspoon.

(Fuente: AFP)