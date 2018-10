Miss Perú 2019, Anyella Grados: "Estoy viviendo el bullying cibernético"

La ganadora del Miss Perú 2019, Anyella Grados, practica deportes de combate y, como buena boxeadora, está lista para hacerle frente a todas las críticas, como las que han aparecido en redes sociales (varias de las cuales son muy ofensivas).

"Una de las preguntas que hicieron en la noche final del certamen fue del bullying cibernético, en estos momentos yo lo estoy viviendo, pero me siento mentalmente preparada y no me afecta. Solo tengo un día como reina, sé que en el camino voy a mejorar", sostuvo.

¿Qué mensaje les darías a las personas que te critican? "Estoy sentada frente a ustedes, duela a quien le duela. Soy la Miss Perú 2019. Yo sé que me van a llegar a querer, porque estoy preparada. Tenemos que pensar 100 veces antes de escribir en un celular, muchas personas se han suicidado por ser víctimas de bullying", declaró.

Para Anyella, una reina, además de belleza física debe conocer la situación que vive su país. "En estos tiempos es importante que una Miss Perú sepa su realidad, no solo basta ser bella, también hay que saber comunicarse y dejar un mensaje a donde vaya", agregó la modelo, quien confesó haberse sometido a una cirugía de nariz.

Respecto a su opinión sobre las personas transgénero en los certámenes de belleza, Anyella manifestó que está a favor. "Si ellas tienen el sueño de representar a su país, quiénes somos nosotros para decirles que no. Hay que romper los estereotipos y perjuicios de nuestra sociedad, todos los seres humanos podemos soñar", añadió.

Finalmente Anyella dijo que cuando se enteró que ella había sido la ganadora del Miss Perú supo que su vida iba a cambiar para siempre.

"Soy la representante de la mujer peruana en mi país, tengo una gran responsabilidad. El día del certamen me pasó de todo, me quedé sin aretes, sin zapatos, mi vestido se rompió. Tuve que buscar unos aretes y zapatos nuevos, mi mamá buscó costurera para que le ponga otro cierre a mi vida. Al final disfruté el día", reveló.