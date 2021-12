Conforme a los criterios de Saber más

El anuncio fue como un balde de agua fría. El 16 de diciembre, solo horas antes de que las concursantes se subieran al escenario preparado en el Coliseo de Puerto Rico para la final de uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel global, se anunciaba que Miss Mundo 2021 quedaba suspendido por 90 días. ¿La causa? Un brote de COVID-19 que infectó no solo a un gran número de las participantes, sino también al ‘staff’ del concurso.

Testiga en primera fila de los sucesos estaba Paula Montes, la modelo de 25 años que se convirtió en Miss Perú Mundo 2021 el pasado agosto. Tras meses de preparación, ella había viajado a mediados de noviembre a Puerto Rico para representar a nuestro país en el concurso internacional. Un día después de la postergación del mismo, El Comercio se pudo comunicar con la reina de belleza para preguntarle sobre su situación actual.

“Me encuentro bastante bien, gracias a Dios. Negativa al COVID”, dijo al Diario en una conversación telefónica. “A mí ya me dio el coronavirus en julio y tuve mi vacuna en septiembre, entonces creo que todavía tengo los anticuerpos y un sistema inmune bastante fuerte.”

“De ánimos también bastante bien, positiva”, añadió. “Soy una persona muy optimista en todas las situaciones, siempre viendo lo mejor. Mi familia está acá. Lamentablemente no he podido ver a mi papá, quien ya se regresó al Perú, porque quería esperar a hacerme la prueba molecular y estar en cuarentena, evitando cualquier tipo de contacto con mi familia hasta un par de días más”.

Paula Montes, a quien la interrumpimos armando sus maletas, reveló que espera poder reunirse con su familia entre hoy y mañana y regresar al Perú antes de Navidad. “ Tengo mi pasaje para el 21 de diciembre. Entonces si todo sale bien el 21 estoy retornando al Perú ”, afirmó.

No es el caso de las participantes que se han visto contagiadas por el coronavirus, cuya cifra asciende a 23 según información difundida por la prensa, sin contar con miembros del equipo de Miss Mundo.

“Las chicas que han dado positivo se están quedando en sus habitaciones aisladas por 15 días y la organización (de Miss Mundo) está cubriendo todos sus gastos, tanto estadía, alimentación, cuidado médico y atención, así que están super bien supervisadas. Lamentablemente, muchas van a pasar Navidad acá.”, lamenta la reina de belleza. “Todos los días más chicas están dando positivo, entonces la organización está cuidando de ellas.”

Con un evento tan esperado por el público y sus participantes, la postergación no ha dejado de golpear a las concursantes. “Más del 70% está bastante deprimidas, frustradas y decepcionadas. Hay muchos sentimientos encontrados. Pocas hemos sido las que hemos sido bastante optimistas, positivas y resilientes. Pero sí, hay ánimos en el piso”, señaló Paula Montes. “He hecho buenos amigas aquí. Muchas han dado positivo, así que estoy intentando darles ánimos. Estoy ayudando también a las chaperonas el darle comida a las habitaciones, porque son bastante las positivas con COVID-19 y ellas no se abastecen.”

Demostrando su optimismo, Paula Montes señala que la postergación de la final de Miss Mundo 2021 puede también servir como una oportunidad para seguir preparándose. “He estado aquí un mes, he podido tantear la competencia, el ambiente, cómo son las actividades, qué es lo que está buscando la organización, entonces esto me ha dado todo un feedback. Me ha empapado. Como que me está dando unas nuevas directrices para regresar a Perú, seguir preparándome, ver lo que me faltó y qué seguir mejorando”, opinó.

Pero más importante aún, la reina de belleza considera que la decisión de postergar la final es la correcta porque es la más justa para sus participantes. “Siento que todas las candidatas llegaron de diferentes partes del mundo con todas las expectativas, ilusiones y sueños, y desde mi punto de vista no iba a ser justo hacer una final cuando la mitad de las candidatas estaba en cuarentena” , señaló.

“Yo siento que venimos juntas y era justo para todas terminar juntas. Me pongo en el lugar de las candidatas que estaban pensando no poder mostrar su traje, estar en la final, recluidas en su cuarto por algo que no es su culpa, que a cualquiera le pudo pasar”, consideró. “Entonces me parece que ha sido la mejor decisión esperar a que se recuperen y que tomen nuevos protocolos y medidas con la situación que ha pasado, porque ha sido de aprendizaje para todos. Y hacer una final como todas soñábamos, esperábamos y el público también deseaba ver .”

Durante la conversación, la también modelo tomó un momento para agradecer el apoyo incondicional de sus fans y les pidió “tener un poco más de paciencia para el show final”. También agradeció el gran soporte que le han otorgado su familia, la Miss Mundo 2004, Maju Mantilla, y el organizador de Miss Perú Mundo, Tito Paz.

“Estoy bastante optimista y positiva de que todo pasa por algo y esto ha sido una oportunidad para todas para seguir preparándonos y dar lo mejor en la noche final que estaba viéndose la fecha”, señaló.

