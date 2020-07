Paula Montes caminaba en busca de su camerino como quien transita un lugar que acaba de conocer. De pronto vio algo que le hizo dudar si se encontraba en el lugar correcto. A la primera persona que se cruzó le preguntó si ella se había equivocado de set, si estaba donde debía estar. La tranquilizaron, le dijeron que sí y comprendió que si pasó por los camerinos de Maluma, J. Balvin, Sech, Justin Quiles y Nicky Jam fue porque ahora estaba entrando por la puerta grande al mundo de los videos musicales latinos.

El video “Porfa Remix” ha contabilizado 6.5 millones de vistas en solo tres días, una vitrina enorme para la modelo peruana que se abre paso en un mundo competitivo y exigente.

¿Cómo ha afectado el Covid-19 al modelaje y al mundo de la moda?

A todo nivel. Acá, en Estados Unidos, no ha habido cuarentena obligatoria. Las cosas no han parado completamente como en Perú. Siguen habiendo bastantes casting virtuales y he tenido que hacer videos a cada rato. Te envían la ropa y luego te la pruebas y te grabas. Acá todo trabajo de una modelo es a través de una agencia. Los clientes contratan a la agencia y la agencia te contacta a ti. Entonces mi rutina era quitarme la pijama, ponerme maquillaje y hacer un casting en video. También, debido al movimiento Black Lives Matter, muchas modelos, que antes habían sido discriminadas, han salido a hablar. Se trata de modelos que han tenido experiencias lamentables con clientes o directores de castings. Muchas agencias van a empezar a aceptar cada vez más modelos de todo tipo.

Paula Montes nació en Chile pero se crió desde muy pequeña en el Perú. (Crédito Luis Alejandro Marquez)

Como mujer latina, ¿alguna vez sentiste discriminación?

Exactamente discriminación, no. Pero, en mi primera agencia, la que me contrató en Nueva York no tuve una buena experiencia. Ellos me decían “no puedes hacer esto”, me trataban de minimizar cada vez que yo les planteaba las metas que quería conseguir. Trataban de apagarme. “No tienes el perfil”, me decían. No les gustaba mi actitud. Y yo siempre he pensado que para mejorar debo pedir feedback y tener una comunicación constante, preguntar qué me falta y decir lo que quiero lograr. Sabía que no era una agencia grande, pero tampoco era pequeña y era la que me estaba dando trabajo así que seguí con ellos hasta acabar mi contrato

¿No podías resolver el contrato antes de tiempo?

Los contratos te amarran. Te dicen “ah, quieres irte, ok, olvídate de tu visa, la cancelamos”. Hay palabritas en términos legales que no entendía y firmé mi contrato sin leer todas las 20 páginas que tenía. Al final esperé que se venciera mi contrato y fui a Los Ángeles. Allí estuve de nuevo tocando puertas durante un mes y dos semanas hasta que conseguí un contrato con una de las agencias más grandes del mundo y estoy feliz, porque me consideran, la comunicación es fluida y siento que puedo hacer preguntas y compartir mis metas. Fue a través de esta agencia que pude grabar el video clip.

Paula Montes participó en el Swim Week del Miami. (Crédito: Luis Alejandro Marquez)

¿Cómo te escogieron para el video?

Hace meses había dicho a mi agencia que quería hacer videos musicales. Antes he pasado por casting de 1000 chicas y llegaba a la segunda ronda o tercera, pero no concretaba. Pero no me desanimaba, así que seguía yendo a los casting. Yo había llegado a Miami para participar del Swim week, que es como la semana de la ropa de baño y llegan todas las marcas a presentar sus diseños. Participé y me agarró acá todo el tema del Covid-19. Felizmente tengo una tía que vive aquí y me ha hecho bien estar en familia este tiempo. Estando acá es que me llama mi agente y me pide que le mande mis fotos actuales, porque no me veían hace dos meses. Se las mandé y me preguntó si quería participar en un video, y me mandó los requerimientos: no besos, no alcohol, no drogas. Eso es importante porque hay modelos que “chapan” en los videos y otras no quieren. Yo le dije que sí y a los 5 minutos me llamó y me dijo que había sido elegida.

¿Cómo fue la experiencia de la grabación?

Muy profesional, con mucho cuidado. Previo a la grabación me enviaron una lista de protocolos de seguridad que debíamos cumplir en el set. Y en el día de la filmación todos tenían mascarillas, nos hicieron las pruebas de Covid-19, cuando nos sentábamos en la mesa la separación era de seis metros, las maquilladoras cuidaban su distancia y tenían sus brochas siempre limpias para evitar contaminación. Lo gracioso fue que cuando llegué a mi camerino le pregunté a la maquilladora si estaba en el lugar correcto, porque había visto camerinos con los nombres de Maluma, J. Balvin, Sech, Justin Quiles y Nicky Jam y ella me dijo que sí, que el video era con todos ellos. Creo que si me lo hubieran dicho la noche anterior no hubiera podido dormir.

La modelo tiene pensado viajar a Europa el próximo año. (Crédito: Luis Alejandro Marquez)

¿Cómo llegaste a modelar en Nueva York?

Nací en Chile pero me fui a vivir desde muy chiquita a Perú, crecí en Arequipa y me siento peruana. Yo quise ser modelo desde los 8 años, siempre me atrajo mucho el mundo de la moda, los desfiles, Victoria’s Secret, y quería ser modelo. En Arequipa llevé cursos básicos de modelaje y concursé en el Lima Elite Model y quedé entre las doce finalistas. No gané pero eso hizo que buscara un plan B. Escribí y mandé mis fotos a todos lados, a París, Nueva York, a Sudáfrica. Recibía respuestas como que era muy bonita, pero nada más, no me ofrecían ningún contrato. Así que decidí irme a Nueva York, porque siempre dicen que si lo logras en Nueva York, lo lograrás en cualquier lado, y me encanta la competencia. Llegué a Nueva York con 17 años y con mis ahorros. Tenía tres meses para conseguir un contrato, porque si no mi visa de turista iba a vencer. Conseguí un contrato con una agencia de modelos. Tuve un periodo de inestabilidad, me mudaba mucho, cambiaba de departamentos compartidos con otras modelos.

¿Tuviste algún problema al convivir con otras modelos?

Yo no fumo, yo no tomo y a algunas chicas les gustaba fumar o no estaban acostumbradas a limpiar y a cocinar. Yo soy maniática de la limpieza y me gusta cocinar y es imposible que yo cocine en un lugar que está cochino. Tengo 23 años pero tengo una mentalidad de persona mayor.

Es difícil hacer planes en lo que queda del año, ¿pero qué te gustaría hacer el próximo año?

Sí, es difícil programar tu vida futura. Por el momento me quedo en Miami, estoy trabajando bastante, estoy feliz con la agencia. Y tal vez el próximo año vaya a Europa, pero todo va a depender de cómo vayan las cosas. También quisiera ir a Perú a visitar, hace 2 años que no voy y no veo a mi familia ni mis amigos.

¿Qué mitos hay en el modelaje que sientes que deban desaparecer?

Es muy importante tener un buen agente. En el Perú esto recién está comenzando, pero las chicas que quieren ser modelos y que tienen potencial deben saber que no hubiera llegado hasta donde estoy si no fuera por mi agencia. No deben desanimarse, deben seguir buscando sus sueños. Yo recibí muchas críticas. Había gente que me decía que no lo iba a lograr, que no soy muy alta. No sé por qué la gente cree que para ser modelo debes medir 1.80 metros. Yo mido 1.74 y en Nueva York he visto modelos de 1.60 que tienen mucho trabajo. Yo creo que el mayor impedimento está en la cabeza y nos lo ponemos nosotras mismas.

VIDEO RECOMENDADO:

Modelo peruana protagoniza el último videoclip de Feid y J. Balvin