Para poder captar la señal telefónica de la antena que está instalada a 45 kilómetros de distancia, un grupo de escolares del centro poblado de Pichacani (Puno) subía todos los días a la cima del cerro Jachaccollo, a 4.205 metros de altura. Era la única manera que tenían para comunicarse con sus maestros y “adaptarse” al programa de clases virtuales del Minedu ‘Aprendo en Casa'.

Los niños del centro poblado Pichacani tenían que subir a un cerro para captar señal y comunicarse con sus profesores. (Foto: Carlos Fernández)

A inicios de junio, las autoridades municipales de la zona decidieron contratar a una empresa proveedora de internet satelital para evitar esta situación. Sin embargo, en otras zonas rurales del país este panorama no ha cambiado.

Ante ello, el Minedu promulgó una norma a mediados de junio para que se puedan reiniciar las clases presenciales en algunos colegios de zonas rurales en donde no se cuente con la tecnología requerida para las clases virtuales. Eso sí, estas escuelas deberán cumplir al menos seis requisitos básicos para evitar el contagio del coronavirus entre los alumnos y los docentes.

Según la norma, el distrito donde se ubica la institución educativa no debe registrar ningún caso de coronavirus, y la provincia a la que pertenece no debe superar los 10 casos, según la información actualizada de las autoridades del sector Salud.

Escolares de Sícchez, en Ayabaca (Piura), no tienen recursos para acceder a las clases remotas del Minedu. (Foto: Cortesía Octavio Chuquihuanga)

Otro requisito es que los profesores vivan o estén acatando la cuarentena en el lugar donde se encuentre el colegio, y que hayan dado negativo a la prueba de descarte del COVID-19.

Además, para la reanudación de las clases, se debe contar con la autorización por escrito de las autoridades locales, comunales o políticas.

-¿Qué colegios podrán reiniciar clases?-

La norma faculta a las direcciones o gerencias regionales de Educación a brindar esta autorización –de manera excepcional– a las escuelas estatales de educación primaria y secundaria con acceso limitado a medios de comunicación y de conectividad. Las DRE, según la norma, pueden desde el 1 de julio autorizar el reinicio de las clases presenciales, luego de evaluar que los centros educativos cumplan con los requisitos que se exigen tanto en la norma como en el protocolo que fue publicado a fines de junio.

Este protocolo establece, en resumen, lo siguiente en los colegios:

-Toma de temperatura al ingresar.

-Uso de mascarillas obligatorio.

-Lavado de manos constante.

-Desinfección diaria de superficies.

-Los docentes deben contar con despistaje negativo de COVID-19.

- Los estudiantes se mantendrán a una distancia de 1.5 metros.

- Aforo máximo de 50% en el aula.

- Grupos de 20 estudiantes como máximo.

¿Cuántos colegios han cumplido con estos requisitos? José Luis Díaz, asesor del despacho del viceministerio de Gestión Pedagógica del Minedu, informó que, hasta el 28 de junio, 3.335 centros educativos de zonas rurales de 17 regiones han presentado la solicitud para las clases presenciales. Esta cifra, dijo, es variable cada día porque está sujeta a la actualización de los casos de COVID-19 que hay en las regiones.

Esta es información oficial hasta el 28 de junio.

“Aún no tienen la autorización. Están informándose y evaluando las condiciones emitidas en la norma. Las Ugel está verificando los recursos posibles que se necesitan para financiar los gastos que impliquen en estas instituciones educativas. Las DRE también está evaluando. Terminadas estas etapas, la DRE autoriza la apertura del servicio de manera presencial. Por ejemplo, hoy mientras piden la solicitud tienen cero covid, pero en el proceso puede subir en contagios”, precisó Díaz.

El funcionario aclaró que la fecha dispuesta en la norma (1 de julio) no dispone el reinicio de clases automático, sino que habilita desde ese momento a las DRE a otorgar las autorizaciones a los colegios. Aún no hay fecha exacta para que los alumnos vuelvan a las aulas. “Hubo poca comunicación en torno a la apertura de las instituciones educativas. Pensaban que hoy (1 de julio) se abrirían los colegios. También se creyó que el docente tenía que trasladarse a las zonas cuando no es así. Esos han sido los dos mensajes que más nos ha costado aclarar”, dijo.

Díaz agregó que también se les está solicitando a los colegios la compra de kits de higiene para evitar el contagio del coronavirus. “Ayer hubo reunión con direcciones regionales para ver la apertura y ver cómo se financiarán los kits que tienen que adquirir ellos. Estamos viendo transferirles el fondo a las ugeles para la compra de kits”, indicó.

-No dan autorización-

Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA) descartó el reinicio de las clases presenciales en los colegios de las 20 provincias de su jurisdicción debido al incremento de casos confirmados de coronavirus en esta parte del país.

“Para salvaguardar la salud de los docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia de las instituciones educativas, se descartó el reinicio de labores educativas presenciales”, comunicó la entidad regional educativa.

De acuerdo a las estadísticas, el titular de la DREA, José Mejía Solórzano, indicó que no existen las condiciones para iniciar la etapa de estudios presenciales en las escuelas de la costa y sierra de Áncash que alberga a 270 mil estudiantes en los tres niveles educativos.

“He conversado con los directores y en ninguna provincia de Áncash hay condiciones para iniciar la etapa presencial. Se debe seguir la estrategia Aprendo en Casa en los lugares donde falta llegar la señal web, de televisión y radio. Los directores no están de acuerdo con la etapa presencial”, declaró Mejía a la prensa.

Además, indicó que coordinan con el Ministerio de Educación para desarrollar capacitaciones virtuales a los maestros de la región.

De igual manera, en Apurímac, luego de un amplio análisis en una reunión de directores de las Unidades de Gestión Educativas Locales de la región , se concluyó que no se reiniciarán las labores escolares presenciales en ninguna institución educativa.

Así lo confirmó el Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac, Ramiro Sierra Córdova: “Nos dan las pautas para el reinicio de las labores escolares presenciales en el marco de la emergencia sanitaria, y esta norma nos condiciona a que en el distrito no debe existir casos positivos de Covid 19, que no deben haber más de 14 casos positivos de esta enfermedad en los últimos 10 días en la provincia. En la mayoría no se reúnen estos requisitos, pero sí queremos generar las condiciones de manera progresiva para que cuando las cifras comiencen a descender estemos listos para este reinicio”.

