Mario Giancarlo Garibaldi, líder de Hunters of the Alps, nació y vivió su infancia en Lima, rodeado de voces emblemáticas como las del Zambo Cavero y Alicia Maguiña, así como de los vibrantes acordes de guitarra de Óscar Avilés y las emotivas composiciones de su tío José Escajadillo. Este entorno musical sembró en él una gran pasión por el arte que lo acompaña hasta hoy.

A los doce años, Mario emigró a Estados Unidos, llevando consigo las memorias de su Lima natal. Desde entonces, siempre albergó preguntas en torno a las decisiones que moldearon su vida y los caminos no tomados. “Dry Run”, su nuevo lanzamiento en inglés, está inspirado en esas interrogantes. Nació de un momento de profunda introspección. Es una exploración conmovedora de sus recuerdos y de las posibilidades de lo que pudo haber sido, y la celebración de lo que es.

“Hasta hoy, creo que es lo más personal que hemos lanzado en cuanto a letra y temática. También marca una transición hacia lo que viene. Este es el primer tema de seis que formarán parte del nuevo EP, cuya carátula es una foto tomada en los exteriores del cine Roma, en Santa Beatriz. Fue ahí donde vi mi primera película en pantalla grande. Todo esto tiene una profunda conexión con mi infancia, mi familia, mis memorias de Lima como niño, mis recuerdos de emigrar y cómo los veo ahora de adulto, después de haber vivido más de la mitad de mi vida en Estados Unidos”, precisa el artista de 46 años.

Time (how to love) es el primer EP de la banda. El segundo es Today Mañana. (Foto: April Nicole)

“ROMA”, siglas de Recordar y Olvidar Memorias Abstractas, se estrena en octubre. Antes de su lanzamiento, habrá dos nuevos sencillos. Por ahora, “Dry Run”, la pista inicial y “la más soñadora del disco”, según Mario, destaca por su percusión constante, guitarras llenas de reverberación y una intrigante mezcla de sintetizadores que oscilan entre lo ominoso y lo edificante.

“Esta canción es una progresión natural del sonido presentado en el segundo EP, “Today Mañana” (2022), y ofrece una visión anticipada de la amplitud musical que Hunters of the Alps está preparando para compartir”, refiere el músico peruano.

Mario Giancarlo Garibaldi nos presenta "Dry Run" , su propuesta más personal. (Foto: April Nicole)

Propuesta desafiante

Dirigido por Álex Blanco y editado por Garibaldi, el videoclip de “Dry Run” es una colección de imágenes en movimiento capturadas en diferentes formatos durante un viaje en automóvil desde Nevada hasta California. Esta obra visual representa las transiciones de la vida, las mudanzas de país en país y la búsqueda constante de metas y conexiones.

“Estaba en Las Vegas por cuestiones laborales y asistiendo a los últimos Latin Grammy que se celebraron allí. Junto con un director de fotografía que había trabajado conmigo, emprendimos un viaje en automóvil desde Las Vegas hasta Los Ángeles. Esos cuatro días de viaje son lo que se refleja en el video. Me gusta ser un poco más abstracto para que la gente conecte más con lo visual y con las letras en un nivel más profundo. De cierta forma, representa las cosas que tuve que hacer: mudarme de un país a otro, el viaje de la vida, las relaciones y el cumplimiento de metas”, explica Mario.

Hunters of the Alps ha compartido escenario con renombrados artistas como Peter Hook de New Order, así como con bandas destacadas como Bloc Party, Kevin Kaarl, The Walkmen, Twin Shadow y Unknown Mortal Orchestra. Su influencia y amplio alcance se reflejan en su participación en prestigiosos festivales como Isle of Light en Santo Domingo, III Points Music Festival y House of Creatives.

“Estoy en la etapa más apropiada de mi vida, mirando hacia adentro, algo que nunca hice como adulto. Estoy revisando los momentos fuertes y difíciles para ver dónde puedo evolucionar, recapacitar y aprender”, subraya.