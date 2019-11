Los People’s Choice Awards, el premio donde los fans son los únicos jueces para elegir a lo mejor de la cultura popular, reunió a los actores juveniles más destacados de Hollywood. A propósito, te contamos en este artículo el cómo se vivió la alfombra roja.

Cómo es costumbre, las estrellas más importantes de Hollywood desfilaran por la alfombra roja luciendo sus mejores trajes. Hace unos días, según indicó Brad Goreski, estilista de moda y comentarista en la alfombra E!, en una entrevista telefónica con El Comercio, los colores fuertes y brillantes son los que estarán de moda esta temporada. Y como vidente de la moda, acertó.

“Lo colorido, el amarillo encendido, las secuencias, el rojo intenso, las vestimentas exageradas e inspiradas en los años setenta y ochenta estarán presentes ese día”, indicó.

LAS PRIMERAS ESTRELLAS

Entre las primeras estrellas en llegar a la alfombra roja de los People’s Choice Awards estuvo Candice Patton, quien interpreta a Iris West en la serie “The Flash” de Warner Channel. También apareció la luchadora de la WWE Paige.

De igual modo se dejó ver Rick Gonzáles de la serie “Arrow”, D’arcy Carden de “The Good Place” e incluso "Katherine McNamara, de la cancelada serie “Shadowhunters”.

Tampoco podía faltar Terry Crews de la serie “Brooklyn 99”, así como KJ Apa de “Riverdale” y Joey King de la popular película de Netflix “The Kissing Booth”.

SOBRE LA CEREMONIA

Este año, la aclamada actriz de Hollywood, Jennifer Aniston será la segunda en recibir el premio “The People’s Icon of 2019”. El año pasado, Melissa Mccarthy aceptó la estatuilla para inaugurar el reconocimiento. Mientras, la ex vocalista de la banda No Doubt, Gwen Stefani recibirá uno de los honores más importantes de la cultura pop. Gwen se convertirá en la segunda celebridad en recibir el Fashion Icon Award de los E! People’s Choice Awards. En 2018, este reconocimiento fue otorgado a Victoria Beckham.

Los ganadores de cada una de las categorías, “Mejor película del 2019”, “Mejor álbum del 2019”, “Mejor show de TV del 2019”, “La influenciadora más bella del 2019”; entre muchas otras, fueron elegidos mediante el voto del público.

Entre los ganadores más destacados de la edición anterior, están “Avengers: Infinity War” (Mejor película del 2018), Chadwick Boseman (Mejor actor de 2018), Scarlett Johansson (Mejor actriz del 2018) y Keeping Up With The Kardashians (Mejor reality del 2018).