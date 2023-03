Cada vez que sube al escenario, Alejandro Sanz se envuelve tres dedos de la mano derecha con esparadrapo blanco. ( Universal Music Group)

“‘Correcaminos’ nace del querer compartir una canción con Danny, un artista diferente, único, con una forma muy sofisticada de entender la música y una técnica vocal que me gusta. Desde hace tiempo veníamos hablando de hacer algo juntos, y esta canción que habla de la actitud frente a la vida, de vencer obstáculos, de cómo uno tiene que luchar por lo que quiere, por el camino que eligió. Además, me gustó la metáfora, esa parte divertida del dibujo animado. El coyote son los obstáculos que hay entre lo que quieres lograr y tú”, aclara -sonriente- el cantautor madrileño desde España.

─Pero, El Correcaminos no siempre logró escapar del coyote, fue atrapado en dos oportunidades.

No me hagas spoiler, no me digas que lo atrapó (Ríe).

─¿Qué representa en tu vida este tema que aseguras es uno de tus fetiches, un objeto de culto, una aventura musical?

Es un poco reivindicar mi forma de hacer música. No me limito a ningún género porque creo que con la música hay que ser generoso y agradecido. En todos hay cosas buenas y también que te gustan menos, y la música urbana ha estado en mi repertorio desde hace muchos años combinado con pop, con flamenco..., en “No es lo mismo”, “La tortura” y en otros temas más. Me apetecía volver a hacer ese tipo de mezcla y sobre todo hacerlo con alguien que me motivaba mucho.

─¿Cuando compones haces concesiones a lo que está de moda?

Una de las mejores fórmulas para no pasar de moda es no estar de moda. No creo en las modas porque son muy peligrosas. Solo las cosas auténticas y que realmente nos abren un camino, tienen la capacidad de crear moda. Las demás son papelitos de colores que se diluyen con el agua, no duran mucho. “La tortura”, por ejemplo, salió hace 16 años y perdura. Después han salido cientos de miles de canciones, y la mayoría no llegaron para quedarse. Las cosas que se hacen con verdad, con magia, con un buen rollo y mucha música, funcionan.

─¿Y tienes planes de hacer una nueva colaboración con Shakira?

Me encantaría, pero hay que buscar el momento para hacerlo. Creo mucho en las colaboraciones, y la que hice con Shakira abrió una nueva etapa, hizo historia en la música. Colaborar con otros artistas siempre es algo bello y es parte de lo que significa la música, que es compartir; pero hay que buscar el momento y la canción.

─¿Es verdad que desde muy chico, la música te sirvió de coraza para ocultar tu timidez?

De hecho, la mayor parte de artistas que conozco son tímidos, y de tanto intentar no ser tímidos se han convertido en exhibicionistas emocionales. Abriéndonos intentamos luchar contra esa timidez, es una relación rara, curiosa.

"Tony Succar es un tremendo músico, de hecho tiene varios discos haciendo temas míticos, clásicos, muy interesantes. Me gustó mucho lo que hizo, incursionó también en el flamenco"

─¿Y alguna vez la timidez limitó tu vida?

Seguro que sí, pero prefiero no acordarme de cosas que no haya hecho por timidez porque uno se arrepiente más de las cosas que no hizo, que de las cosas que hizo.

─En octubre del año pasado, Tony Succar, percusionista peruano ganador de dos Grammy Latino, compartió un video en el que se le ve acompañándote con el cajón en un show en homenaje al empresario Jr Rindinger. ¿Conoces su trabajo? ¿Qué opinas?

Es un tremendo músico, de hecho tiene varios discos haciendo temas míticos, clásicos, muy interesantes. Me gustó mucho lo que hizo, incursionó también en el flamenco. Creo que está en Miami, vamos a llamarle para que toque.

─Has vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. ¿Cuál es el reconocimiento más importante que has recibido?

Ayer, que fue el día del padre, aquí, en España, mi hija me regaló una hoja en la que escribió: “Feliz día, te quiero papá”. Para mí, ese es el mayor reconocimiento. Todos los demás son bellísimos y me siento muy agradecido y honrado porque te los da la industria, tus propios compañeros. Eso le da un valor muy importante.

─Alejandro, me avisan que se acabaron los 10 minutos, que esta debe ser mi última pregunta. ¿Tienes algún sueño por cumplir?

El no despertarme de este sueño que me ha tocado vivir.

Presentación en Lima

Después de su última visita en el 2020, Alejandro Sanz volverá al Perú para ofrecer un concierto como parte de su gira “Sanz en Vivo”, donde presentará sus grandes éxitos y los nuevos temas que se han posicionado en las diversas plataformas.

El cantante español, responsable de clásicas entregas, como: “Corazón Partío”, “Amiga mía” y “Mi persona favorita”, se presentará el 20 de abril en un único concierto en el Estadio Nacional. Las entradas están a la venta en los módulos de Teleticket a nivel nacional y en la página web.