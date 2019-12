En medio de prejuicios, desinformación y una súbita ola de atención, el freestyle ha continuado abriéndose camino en nuestro país. Este año se dio un nuevo punto de quiebre para el movimiento de las batallas de ‘gallos’ gracias a la obtención del título por parte del equipo peruano en el festival God Level. La consolidación de estos eventos entre las preferencias del público es el resultado de un largo proceso que tuvo uno de sus principales hitos en el 2016, cuando el Perú fue sede de la Final Internacional de Red Bull, el torneo más publicitado de este género en el mundo.

Algo de historia

En aquella oportunidad, la expectativa de la gente por aproximarse al formato de competencia fue recompensada con la gran actuación del peruano Jota MC, quien logró el subcampeonato en una reñida justa que congregó a los mejores exponentes de la región. Desde entonces, los connacionales comenzaron a tener una mayor presencia en distintas competiciones de la escena hispanohablante. El nivel ya existente se hizo más visible y, a la par, una nueva audiencia se dejaba embelesar por la pericia y la velocidad mental de quienes habían hecho de la rima improvisada su estilo de vida.

A partir de ese punto, el binomio público-eventos mantuvo su curso ascendente. Se fortaleció la actividad competitiva en escenarios como Raptonda, Soporte Alterno o Plaza de Reyes. Aumentó también el universo de participantes. Nuevos valores se volvieron el contrapunto ideal de una generación anterior en la que supieron destacar Klibre, Stick, Hampper, entre otros reconocidos freestylers.

Rimas y duelos en 2019

Pero el God Level del año pasado fue el evento que terminó por catapultar la popularidad de las batallas en el Perú a una posición casi impensable a inicios del 2019. Los ‘gallos’ Choque, Jaze y Nekroos conformaron el sólido equipo peruano que dominó este torneo de formato tres contra tres. Se impusieron a Argentina, Chile, España y México, potencias que tenían entre sus filas a raperos de la talla de Wos, Teorema, Chuty y Aczino, respectivamente. Personas que antes del God Level poco o nada habían escuchado sobre freestyle se sentían casi obligados a conocer más sobre este espectáculo debido a la gran cobertura mediática que tuvo el logro de los peruanos.

Con el éxito de los peruanos en God Level llegó la atención de nuevas audiencias, tal vez jóvenes entusiasmados o incluso sus padres. El punto es que el interés por las batallas creció y con ello la cobertura en medios de comunicación (que fuerzan menos la polémica entre los conceptos del rap y las batallas) e incluso el interés por parte de las marcas, que empezaron a interesarse por el team peruano y su público. Si alguna vez hubo una división entre el marketing a gran escala y una cultura ‘underground’ como el freestyle, en este caso desapareció. De pronto, vivir del freestyle en el Perú ya no era una idea tan descabellada.

Con el fin de la God Level 2019 el debate se centró en otro aspecto. Si había nivel en Perú, ¿por qué no eramos considerados una potencia? Juanito MC, organizador de Batalla de Maestros (BDM) y Pangea Perú, cuenta que en otros países del continente, al ya haber mucho público para los eventos del género, la escena se concentra en la calidad de las presentaciones. De ese modo, eventos como DEM en Chile o el Quinto Escalón en Argentina, que se desarrollan en plazas, tienen la misma repercusión que un evento como el de Red Bull en el Perú.

Precisamente, a mayor demanda por parte del público, mayor oferta de eventos. Durante la reventa de God Level, los precios de las entradas se dispararon al doble de precio gracias a la actuación del equipo peruano. Una situación atípica si se tiene en cuenta que la mayoría de torneos organizados en el país no cobran por ingreso.

Quienes sacan adelante las competencias, como Juanito MC, por el momento priorizan fidelizar a un sector que siga las batallas no solamente por moda. “El 99.9% de eventos que he organizado han sido sin cobrar entrada. Primero hay que educar al público, invitarlos a que vean de qué se trata. Los eventos que hacemos no están hechos para la gente que siempre va, sino para que gente nueva se atreva y conozca más de lo que hacemos. Hay que educar al público para que sepan apreciar algo de calidad y después de eso podrán acostumbrarse a pagar entradas. Es algo progresivo”, contó a El Comercio.

Pero no todos reciben con los brazos abiertos a los curiosos, hay quienes aún miran con recelo el repentino interés que ha suscitado esta vertiente del hip hop. No es un secreto que las tendencias están asociadas a una atención momentánea, atención que beneficia a los actores de la escena, pero que algunas veces pone en riesgo los principios tácitos sobre los que se basa esta disciplina.

A más de uno le habrá tocado presenciar o leer comentarios en redes sociales de personas que se sorprenden acerca de cómo dos competidores que se dedicaron a atacarse mutuamente, al término de la batalla se den la mano y se saluden afectuosamente. Salvo algunos excesos, la realidad es que la mayoría de freestylers son buenos amigos y el respeto es lo que suele primar entre los competidores.

Público difícil

Este 2019 hubo algunos momentos en los que el público y los freestylers chocaron. Durante la competencia God Level 2vs2, formato que trajo en noviembre a duplas conformadas por integrantes de distintas partes de Hispanoamérica, el equipo formado por el argentino Stuart y el peruano Jaze llegó a las semifinales para medirse contra el dúo integrado por Papo MC y Skone, quienes se llevaron la victoria en aquella tarde. La decisión de los jueces tuvo como respuesta una silbatina de parte de algunos asistentes, hecho que incomodó al español Skone.

Esta clase de contratiempos no son exclusivos de la escena peruana. En la final de Pangea (México), gran parte del público apoyó a una de las duplas e interrumpió constantemente a los demás competidores. En el ejemplo mencionado, los perjudicados fueron los peruanos Aczino y Chuty, que perdieron contra Cacha y Dominic.

La FMS Perú

Mucho se discutió sobre si los representantes del Perú tenían el nivel suficiente para tener su propia liga profesional al igual que Argentina, España, México y Chile. Fue así que Urban Roosters, la organización a cargo de la Freestyle Master Series (FMS), anunció primero que habría una FMS Andes, dando la oportunidad de competir a los mejores improvisadores de varios países que no cuentan con un universo tan grande de ‘gallos’ con roce internacional.

Dentro de este grupo se pretendía incluir al Perú. No obstante, frente al rechazo masivo a través de las redes sociales, la marca española se decantó por darle a nuestro país una liga exclusiva. A las pocas semanas se confirmó quiénes serían los nueve de los diez participantes que tendría esta competencia el siguiente año. Se acordó que el acreedor del décimo cupo debería sobreponerse a una serie de etapas eliminatorias. Finalmente fue Skill, campeón de Sangre Inca Perú y uno de los MC nacionales con mayor proyección, quien se adjudicó la última plaza al derrotar en la final al venezolano Lancer Lirical.

Con la llegada de este formato se completa cada vez más la oferta de eventos de freestyle en el país. Hay torneos realizados en estas tierras que tienen una mayor repercusión en el extranjero como Batalla de Maestros, Red Bull, Supremacía MC o God Level, y otros que mantienen un crecimiento a paso firme como Kingdom, Pura Calle, Sangre Inca y muchos más en el interior del Perú.

Otro factor para resaltar es la presencia de mujeres en el mundo de la improvisación. Su poca participación en campeonatos que cuentan con una mayor cobertura podría conducir erróneamente a pensar que no hay freestylers femeninas, pero ocurre exactamente lo opuesto. Se espera que en este 2020 se refuerce el auge que experimentó un envión a mediados del año pasado, como se ha explicado líneas atrás. Por el momento, los fanáticos de las batallas quedan a la expectativa de lo que se pronostica como un año intenso para el movimiento del hip hop.