Axé Bahía y Exporto Brasil: vuelven los reyes del axé

Hace rato que dejó de sorprender que todos los meses resuciten grupos o solistas que dejaron de figurar en el mapa musical décadas atrás. Ya sean rockeros, baladistas o ex estrellas del techno, Lima parece ser una ciudad demasiado amable en cuestión de segundas oportunidades.

Ahora es el turno de Axé Bahia y Exporto Brasil, dos de los grupos de axé más importantes del cambio de milenio. Casi como anillo al dedo, su concierto promete apelar a toda esa nostalgia contenida por aquellos que se movieron al ritmo de sus temas en fiestas o en cuanta clase de baile había a mediados de los 2000.

La verdad es que los nombres de los miembros de estas agrupaciones jamás importaron; lo único que los fanáticos querían era saber coordinar los saltitos en "Dança da manivela", saber en qué momento había que levantar las manos en "Maomeno" o mover las caderas en "Ali Baba". Aquellos que no se preocupaban por seguir los pasos estaban condenados al ostracismo, en un rincón de las fiestas.

Más de una década después, Axé Bahia y Exporto Brasil pegan la vuelta a los escenarios. Ellos se presentarán este sábado en el C.C. Barranco Arena . Eso sí, no todos sus integrantes estarán presentes, aunque los más recordados (que se terminaron reinventando en programas como "Combate" y "Esto es guerra") no se perderán la oportunidad de subirse al escenario a bailar. Brenda Carvalho y Paloma Fiuza estarán presentes. Junto a ellas, Francini Amaral, Bruno Zaretti y Thiago Cunha harán creer al público que el tiempo no ha pasado.

DATO

C.C. Barranco Arena (Catalino Miranda 154, Barranco).

Desde las 8 p.m.

Entradas en Teleticket.