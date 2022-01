Qué diferencia hace cinco años para Bad Bunny, artista que regresa al Perú este 13 de noviembre como parte de su gira “World’s Hottest Tour” en una cita que ya promete llenar el Estadio Nacional. Muy diferente de las primeras presentaciones que realizó el cantante puertorriqueño en tierras peruanas el 2017, donde sus conciertos se dieron en locaciones más modestas como clubes y centros de convenciones.

Tiene sentido, ya que el Bad Bunny de 2017 estaba solo al inicio de su carrera, la cual despegaría ese mismo año y en 2018 gracias a la salida de éxitos como “Sensualidad” (con J Balvin y Prince Royce), “Te Boté” (con Ozuna y Nicky Jam) y “I Like it” (con Cardi B y J Balvin). Lejos de la parafernalia y la fama que ahora lo han convertido en el artista más escuchado de Spotify por segundo año consecutivo, Benito Antonio Martínez Ocasio - verdadero nombre del ‘Conejo Malo’- realizó hasta tres presentaciones por noche en lugares como Chiclayo, Callao, Punta Hermosa, Trujillo y Chimbote. En esta nota recordamos aquellos conciertos de Bad Bunny en Perú.

La primera visita

Bad Bunny visitó por primera vez tierras peruanas en un tour realizado entre el 1 y el 5 de marzo y organizado por A&D Producciones. En total se trató de 10 presentaciones enfocadas principalmente en distritos de la capital, aunque con conciertos en el Boulevard Premium de Chiclayo (2 de marzo), en La Isla del Paraíso del Callao (3 de marzo) y en Ginza Sur de Punta Hermosa (4 de marzo).

Itinerario de Bad Bunny durante su primera gira en el Perú. (Foto: A& D Producciones)

Aquí un video de su concierto en Chiclayo:

Con locales llenos y un público entusiasmado, los espectáculos demostraron que la propuesta del lepórido con problemas de actitud tenía tierra fértil en el Perú y Bad Bunny festejó su gira con un mensaje (ya borrado) en su cuenta de Instagram: “¡Mi primera gira en Perú y ha sido todo un éxito!”, escribió. “Tres shows por noche no son fácil (sic), pero ¡aquí se trabaja! ¡Gracias por todo! ¡Los amo!”.

El regreso

Tan feliz estuvo Bad Bunny con su paso en el país que realizó un segundo y más ambicioso tour entre el 26 y el 30 de julio, el cual lo regresó no solo a Lima, sino también lo llevó a Trujillo y Chimbote.

Como en la anterior ocasión, el músico supo aprovechar al máximo su tiempo y logró dar nueve conciertos, incluyendo ocasiones donde realizó tres espectáculos por noche.

Entre las veladas más memorables estuvo una en el estadio Gualberto Lizarraga el 28 de julio, fecha que coincidió no solo con las Fiestas Patrias, sino también con la fundación del club deportivo Sport Boys.

Otro espectáculo esa misma noche fue el que realizó en la discoteca Mangos de Lince (hoy el Centro de Convenciones Coco’s). En una muestra de la diferencia que haría para la billetera del consumidor el ver a Bad Bunny, durante ese concierto la entrada más cara estaba a S/. 120, mientras que los tickets para su presentación el próximo 13 de noviembre ascienden hasta S/.680.

Posters de las nueve fechas del segundo tour de Bad Bunny en el Perú en 2017, el cual se extendió del 26 al 30 de julio. (Foto: A& D Producciones)

El tropiezo

No feliz con haber visitado el Perú dos veces en el 2017, Bad Bunny planeó dos conciertos más para el 31 de octubre como parte de su “Soy Peor Tour”, los cuales tendrían lugar en el Club Lawn Tennis de la Exposición y en el Club Palmeras, ambos en Lima.

Estos planes sufrieron un tropiezo cuando el cantante se cayó de la tarima durante una presentación para el 28 de octubre en Ciudad de Panamá, lo que causó que fuera retirado del recinto en ambulancia. A consecuencia de ello, se tuvo que postergar el regreso de Bad Bunny a nuestro país.

Ay Bad bunny, que bajo has caído pic.twitter.com/H6w8uUSQlM — Antoine (@LeMarteen) October 29, 2017

“Me quiero disculpar inmensamente con mi público de Perú. Lamentablemente por mi situación física, no podré llevar a cabo estos conciertos. Me entristece mucho la situación, ya que no tengo la culpa ni el control de lo que pasó y ahora mis fans van a estar desilusionados, ¡pero volveré pronto y más fuerte que nunca!”, escribió el artista en un comunicado de prensa.

El regreso se dió el 9 de diciembre, cuando Bad Bunny dio dos conciertos en un solo día en el club Palmeras de Comas y en Sunset Colors en la playa Los Pulpos, este último espectáculo donde se vio con la artista nacional Leslie Shaw.

“Este sábado estamos en Perú, puñeta. Ahora sí, gracias a Dios, ya estamos bien, ya estamos ready para darle la madre en los conciertos que le debía”, dijo el cantante poco antes de llegar al país.

La última visita

La última vez (pronto penúltima) de Bad Bunny al Perú tuvo lugar el 18 de noviembre del 2018, cuando se presentó junto a J Balvin y Zion & Lennox en la tercera edición del Festival Barrio Latino que tuvo lugar en la Costa Verde de San Miguel.

Imágenes del concierto muestran a Benito, quien precedió a J Balvin, vistiendo un conjunto verde limón y con uñas pintadas de negro, empezando su presentación con “”Estamos bien”, para luego continuar con “Te boté”, “Mía”, “Soy peor”, “Diles”, “Amorfoda” y “Chambea”.

“Hace mucho tiempo no venía al Perú, estoy agradecido con todos ustedes por siempre apoyarme”, manifestó el cantante.

Cuando Bad Bunny se presente en el Estadio Nacional este 13 de noviembre se habrán cumplido casi cuatro años desde la última vez que realizó una presentación en el Perú, una oportunidad que los mayores fans del conejo más malo de la música han estado esperando con ansias.

