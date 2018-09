Barbra Streisand a Donald Trump en nueva canción: ¡No me mientas! | VIDEO

Cuando Barbra Streisand comenzó a escribir la letra para su nuevo tema político, "Don't Lie to Me" (No me mientas), inicialmente pretendió hacer referencias "muy sutiles" al presidente Donald Trump. Pero no se pudo contener.

"Perdí los estribos", dijo.



"Don't Lie to Me", lanzada el jueves, muestra a una apasionada Streisand cuestionando al líder de Estados Unidos y abogando por un cambio. Parte de la letra, en inglés, dice "¿Cómo duermes cuando el mundo sigue girando?/Todo lo que construimos se ha deshecho/¿Cómo duermes cuando el mundo está ardiendo?/Todo el mundo le responde a alguien".

"Sencillamente no puedo soportar lo que está ocurriendo", dijo la actriz y cantante ganadora de premios Oscar, Grammy y Emmy en una entrevista telefónica con The Associated Press el miércoles por la noche. "Su ataque a nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestros fundadores — pienso que estamos en una pelea. ... Estamos en una guerra por el alma de Estados Unidos".



"Don't Lie to Me" forma parte de su nuevo álbum, "Walls" (Muros), su primer proyecto con canciones mayormente originales desde el 2005, a la venta el 2 de noviembre.



Streisand, una orgullosa demócrata sin pelos en la lengua que ha hecho campaña por distintos políticos a lo largo de los años, dijo que se sintió movida a escribir música original ante lo que está pasando en el mundo. De "The Rain Will Fall" (Caerá la lluvia), otra nueva canción que coescribió, señaló que "uno puede traducir lluvia de varias maneras".



"Pero es mi profecía", dijo riendo. "Espero que se haga realidad".



"Don't Lie to Me" cobró vida durante un viaje de carretera. Streisand dijo que oír las noticias en su auto la "estaba enfermando, oír mentiras, oír cosas tan locas". Así que apeló a la música.



"Quería hablar de las cosas que me estaban haciendo sentir tan triste y afligida”, manifestó. "Soy una estadounidense feroz. Ya no sé quiénes somos como país. ¿Estamos acogiendo a quienes huyen de la opresión? ¿O estamos separando a niños de sus padres, poniéndolos en jaulas? No sé si a la gente le importa el planeta, la supervivencia del planeta. ¿Les importa tener aire limpio? ¿Agua limpia? ¿Comida limpia? Si es así, ¿cómo pueden votar por alguien como Trump, que cree que esto es un engaño?".



"Temo por este país”, dijo Streisand. “Pero al mismo tiempo tengo esperanza".



Los 11 temas en "Walls" también incluyen versiones de clásicos como "Imagine", ''What a Wonderful World" y "What the World Needs Now".



La artista de 76 años dijo que en cierto modo les dedica el álbum "a los jóvenes que se están manifestando".



"Es importante que la gente vote. Es importante que la gente crea en el poder de su propia voz y cuánto esto puede cambiar las cosas. Como los chicos que se pronuncian, los chicos de Parkland", señaló.



Agregó: "Es fácil sentirse impotentes ahora, pero no lo somos si cada uno de nosotros dice lo que piensa y sale a votar".



"Don't Lie to Me" de Barbra Streisand. (Video: YouTube)

(Fuente: AFE / AP)