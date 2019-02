Brit Awards 2019: YouTube transmitirá en vivo la gala desde Europa

Todo está listo para una nueva edición de los Brit Awards 2019. El comediante Jack Whitehall será el encargado de conducir la gala que se realizará, como ya es tradicional, en el O2 Arena de Londres. Y si tú eres de aquellos que no se quiere perder ni un solo instante del evento, YouTube tendrá un streaming oficial y gratuito en vivo.

Dua Lipa (que es una de las más nominadas de la noche), el ex One Direction Liam Payne, así como el DJ Calvin Harris y la banda The 1975 han confirmado su participación en el evento que podrás seguir en los siguientes horarios, de acuerdo a tu ubicación geográfica.

El streaming oficial en vivo saldrá desde el canal de YouTube de los BRITs. Estos son los horarios por país:

España (en directo):

Perú/ Panamá/ Colombia/ Venezuela/ México: 15 horas.

Estados Unidos (Nueva York): 15 horas.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12 horas.

Reino Unido: 20 horas.

Los Brit Awards son organizados por la Industria Fonográfica Británica desde 1977. Entre sus ganadores históricos destacan The Beatles, Paul McCartney, Michael Jackson, Prince, Eurythmics, Phil Collins y Björk.