La llegada del “Bang Bang Con: The Live” este domingo 14 de junio no solo trajo la satisfacción de miles de fanáticos de BTS alrededor del mundo, sino también la molestia de muchos de ellos al no poder disfrutar del concierto exclusivo de la banda. Big Hit Entertainment, compañía que representa al grupo surcoreano, se encargó de cancelar todas las transmisiones fraudulentas durante el concierto que conmemoró los siete años de trayectoria musical de la banda.

Hace algunos días, Big Hit Entertainment dio a conocer que el “Bang Bang Con: The Live” buscaba que BTS retomara el contacto con sus fieles fanáticos, luego de permanecer alejados por la pandemia del coronavirus. En un show que prometió ser “una experiencia única y novedosa”, miles de seguidores de la boyband vencieron al sueño para ver en vivo el concierto que empezó 4 a.m. (hora peruana).

Sin embargo, no todo salió como esperaron. A pesar que el ARMY (fans de BTS) tomó las precauciones para disfrutar en vivo y gratuitamente del show, la compañía detectó esta práctica fraudulenta y decidió cancelar decenas de cuentas durante la madrugada del domingo.

Esto se convirtió en tendencia en Twitter, donde diferentes seguidores de BTS hicieron notar el hecho, recordando las pocas posibilidades que muchos de ellos tuvieron para conseguir un boleto.

Bit Hit está relación de amor odio está aumentando DEJAME VER LAS PRESENTACIONES SIN QUE LA BAJES DE UNA VEZ#BangBangConTheLive pic.twitter.com/njbeArWdld — ℳᴀʀɪᴀηᴇ;🎨 (@maggieseagul5) June 14, 2020

No encuentro más links para seguir viendo el bangbangcon #BangBangConTheLive pic.twitter.com/wXcEsoPMy2 — V.ARMY (@VerdugoTobias) June 14, 2020

Yo viendo como bajan todos los links que me había conseguido #BangBangConTheLive pic.twitter.com/oxIAJoF9di — Fer_ejk1232 (@Fernand83279963) June 14, 2020

#BangBangConTheLive @BTS_twt YA WEEEEE DILE A TU EQUIPO QUE NO SEA MAMÓN, DEJA DE TIRAR LOS LINKS PA VER EL BBC

Se supone que tú público es mayormente adolescente, de dónde quieres que saquemos el dinero pa los boletos pic.twitter.com/2VUfA2UcQ8 — Red_anette (@red_anette) June 14, 2020

Como se recuerda, “Bang Bang Con: The Live” fue transmitido de manera exclusiva a través de la aplicación WeVerse Shop. El costo de la entrada fue de US$ 35.10 y permitió a quienes la adquirieron disfrutar del concierto de BTS sin ninguna interrupción por conexión y mediante diversas cámaras.

No obstante, los esfuerzos de Big Hit Entertainment por cancelar las transmisiones gratuitas resultaron insuficientes frente al poder del ARMY que intercambió nuevos enlaces para ver a J-Hope, RM, V, Jimin, Jin, Jungkook y Suga en vivo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Cantantes de K-Pop visitaron clubes nocturnos relacionados al rebrote de la COVID-19

Corea del Sur: Cantantes de K-Pop visitaron clubes nocturnos relacionados al rebrote de la COVID-19

Fanáticos llaman a Taehyung de BTS un ‘personaje de anime de la vida real’

Fanáticos llaman a Taehyung de BTS un 'personaje de anime de la vida real'