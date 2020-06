BTS celebró este domingo 14 de junio su esperado concierto exclusivo “Bang Bang Con: The Live”. Luego de siete años de estrenar su primer sencillo en la escena del K-pop, la boyband surcoreana decidió celebrarlo al lado de sus fans, aunque sea a la distancia por el aislamiento social a causa del coronavirus. Desde su estadía en Seúl, los siete integrantes del grupo vivieron un inolvidable momento con sus seguidores.

Como se recuerda, el “Bang Bang Con: The Live” fue anunciado por la compañía que representa a la agrupación, Big Hit Entertainment. Según detallaron, este show estaría disponible a través de la aplicación WeVerse Shop y el costo de la entrada sería de US$ 35.10.

Previo a este evento, BTS llevó a cabo el primer Bang Bang Con por medio de YouTube. No se trató de una presentación en vivo, sino de una retransmisión de presentaciones pasadas del grupo. El evento virtual duró dos días.

TODO LO QUE SE VIVIÓ

Tal y como se había anunciado, el “Bang Bang Con: The Live” inició a las 4 a.m. (hora peruana) a través de WeVerse Shop para conmemorar los siete años de trayectoria musical de la boyband surcoreana. El show comenzó con una pequeña introducción de J-Hope, RM, V, Jimin, Jin, Jungkook y Suga en versión animada, para luego presentar a los integrantes en una sala de estar.

Los integrantes se tomaron fotografías juntos y jugaron con los celulares que, posteriormente, usarían para una interpretación especial. Sin más preámbulos, BTS salió a escena con “Dope”, el éxito de 2015 que cautivó a muchos.

“Boyz with Fun” fue la siguiente canción presentada en un escenario especialmente construido para el “Bang Bang Con: The Live”; el cual no contó con público presencial, pero habilitó vía online la posibilidad de que ARMY (fans de BTS) pudieran encender desde casa sus ‘bombs’ (linternas características en el Kpop con el que los seguidores apoyan a sus ídolos en presentaciones en vivo).

“I like it (Pretty Woman)”, “Just One Day”, “Jamais Vu” y “Respect” fueron las siguientes canciones que BTS entonó en el concierto. La primera de ellas, una balada romántica estrenada hace apenas dos años gozó de una interpretación especial.

Los siete integrantes de la banda de Kpop utilizaron los nuevos celulares Samsung para grabarse simultáneamente en múltiples cámaras. Esto permitió que los fans tuvieran tomas cercanas a los rostros de J-Hope, RM, V, Jimin, Jin, Jungkook y Suga.

Cada tres canciones, los miembros de BTS regresaban a la sala principal ─acomodada con sillones y merchandising de la banda─ para conversar entre ellos y dirigirse al ARMY. Este fue un momento de risas y recuerdos entre los integrantes antes de presentar canciones como “Friends”, “Black swan”, una versión especial de “Boy With Luv” y “Go go”.

Nadie sabia que necesitaba Go Go con esos outfits hasta que lo vimos. #BangBangConTheLive

Finalmente, BTS entonó sus dos últimas canciones “Anpanman” y “Spring day” con nuevos atuendos y una escenografía que recordó la unión que mantienen con sus fans. Esta se caracterizó por ‘bombs’ de diferentes colores que formaban la frase “BTS (corazón) ARMY)”.

El tan esperado “Bang Bang Con: The Live” culminó con las palabras de cada miembro del grupo, quienes agradecieron la conexión del ARMY desde diferentes lugares del mundo, asegurando que extrañaron cantar en un escenario con el apoyo físico de sus seguidores y esperando que estos se mantengan sanos hasta que la crisis del coronavirus termine y puedan reencontrarse con ellos.

