YouTube: así suena "Money", lo nuevo de Cardi B | VIDEO

Cardi B adelantó el lanzamiento de "Money" y el tema, el primero que interpreta en solitario desde su álbum "Invasion of Privacy", ya está disponible en su canal de YouTube.

Como el título adelanta, la letra de la canción gire en torno a la búsqueda de dinero. "Nací para flexionar / Diamantes en mi cuello / Me gustan los aviones de pasajeros… Pero nada en este mundo me gusta más que los cheques (Dinero)", se escucha rapear a Cardi B.

No obstante, al final de la canción producida por J. White, Cardi B señala que su hija recién nacida es más importante incluso que el dinero: "Pero no hay nada en este mundo que me guste más que Kulture".

Cardi B lanzó "Invasion of Privacy" en abril y el disco estuvo en el top de álbums de Billboard; asimismo, "I like it" fue el hit que acompañó a su canción "Bodak Yellow".

En los últimos meses, la rapera Cardi B ha realizado colaboraciones en varias canciones como "Taki Taki" con DJ Snake, "Backin' It" de Pardison Fontaine y en "Girls Like You" de Maroon 5.