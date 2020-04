Carlos Vives y Rubén Blades han unido esfuerzos para estrenar el tema “No estás solo: Canción para los enfermos”, single que nació en septiembre del año pasado, antes de la pandemia del coronavirus, y que han decidido lanzar ahora porque consideran que su mensaje de unión es importante.

“Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno, y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche. Al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe. Siempre ten presente”, rezan los primeros versos del emotivo tema que fue presentado el pasado 12 de abril en la cuenta de YouTube del cantautor panameño.

Por si fuera poco, la canción la presentaron durante el concierto benéfico virtual Panamá Solidario, que tuvo lugar el domingo 12 de abril y que reunió a otros artistas como Gloria Estefan, Olga Tañón, Sech o Joey Montana, entre otros.

“Amor es lo que este mundo de hoy necesita y con esta canción queremos unirnos y dar fuerza y compañía a aquellos que no la tienen”, manifestó el intérprete de “La Bicicleta” (junto a Shakira) sobre su nuevo sencillo en sus redes sociales.

“La compusimos a mediados de 2019 con mi amigo Carlos Vives. Decidimos adelantar su lanzamiento y estrenarla el domingo para recordar en estos momentos no estás solo y que ¡de esta salimos juntos!”, añadió por su parte el intérprete panameño.

“No estás solo: Canción para los enfermos”, tema que une la salsa y el vallenato, ha tenido una gran acogida en el público de ambos artistas y ha recibido cientos de comentarios positivos en la plataforma YouTube.

