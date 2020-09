“Retablo a Chabuca”

El Ministerio de Cultura presentará esta gala virtual, creada y dirigida por Fabricio Varela Travesí, y que contará con la participación del Ballet Folclórico Nacional, el Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario. El espectáculo revaloriza el legado artístico de María Isabel Granda y Larco, convirtiéndose en una muestra sugerente de su profunda personalidad revolucionaria, y alternando sus composiciones de índole social y otras de corte más íntimo. El imponente despliegue se grabó en las instalaciones del Gran Teatro Nacional cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias.

A la 1 p.m. del jueves 3 en la plataforma web GTN en Vivo, y a las 10 p.m. por TV Perú.

La Lima que te añora

La Municipalidad de Lima tiene preparada una nutrida programación de actividades. Comenzó anoche, con un concierto en homenaje a Chabuca que reunió a artistas como Susana Baca, Ruby Palomino y Julie Freundt, y que puede verse ahora en Facebook. También habrá un recorrido virtual por la ruta de la cantautora, un espectáculo multimedia virtual desde el Circuito Mágico del Agua, un recital a cargo de Mariana Flórez Carulla y la presentación del libro “Déjame que te cuente”. Además, el 15 de setiembre se inaugurará la exposición virtual “Chabuca Granda: a 100 años de su nacimiento (1920-1983)”.

Revise la programación completa y detallada aquí: www.bit.ly/31H6qeC.

“Déjame que te cuente”

Preludio le rendirá honores a la autora de “La flor de la canela” con la liberación online del musical “Déjame que te cuente”, la exitosa obra que durante dos temporadas (2016-2017) narró la historia detrás de las canciones de la cantautora. Para esta ocasión, el musical se presentará durante cinco días e incluirá material adicional nunca antes visto. El elenco está formado por figuras como Marco Zunino, Denisse Dibós, Sandra Muente, Emilia Drago, entre otros. Aunque se podrá ver de forma gratuita, los espectadores tendrán la posibilidad de donar dinero voluntariamente para que Preludio y los artistas continúen con su labor artística.

Desde el 3 de septiembre a las 8 p.m. en el canal de You Tube Preludio. Se podrá ver gratis durante cinco días.

Denisse Dibós es una de las protagonistas del musical "Déjame que te cuente", de Preludio, que se podrá ver gratuitamente por cinco días.

Juan Diego Flórez y “Bello durmiente”

Gracias a los avances de la tecnología digital, el clásico tema podrá ser escuchado a manera de dueto entre Chabuca Granda y nuestro tenor Juan Diego Flórez, además de contar con la guitarra de Óscar Avilés y el acompañamiento de Sergio Salas. Este emocionante lanzamiento vendrá acompañado de un videoclip, y es solo un adelanto de un proyecto más grande que el próximo año verá la luz con motivo del bicentenario. Por si fuera poco, como homenaje al personal médico y pacientes del COVID-19, esta noche el video se proyectará en el frontis de la Villa Panamericana, hoy convertida en centro de atención para los afectados por la pandemia.

El estreno será el 3 de septiembre, a las 7 p.m., en https://youtu.be/XbH-stUxAHw.

Rodrigo Terry: “Amor viajero”

El cantautor peruano presenta esta bella canción, un tema inédito que no ha sido considerado en ningún disco de Chabuca Granda, pero que fue compuesto en 1961 para la obra musical “Limeñísima” en el teatro Segura y el Teatro Municipal. El trabajo de restauración ha estado a cargo del productor musical Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez.

El tema está disponible en Spotify y You Tube: https://youtu.be/-K8--2YjRtc.

Del Perú para el mundo

La saxofonista, arreglista y compositora peruana Claudia Medina fundó en el 2018 el proyecto From Peru to the World, con el objetivo de generar un intercambio cultural y difundir la música tradicional peruana a nivel global. Y esta vez, a pesar de las limitaciones por la pandemia, ella ha creado un ambicioso proyecto en honor a Chabuca Granda con músicos de Rusia, Italia, Colombia, Palestina, India, Australia, Serbia, Japón, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Kenia y Chile. Para ello ha preparado una composición especial, con video incluido, que mezcla tres temas de nuestra cantautora con fusiones peruanas. Imperdible.

El video se estrena hoy, y podrá verse en www.claudiamedinamusic.com.

Claudia Medina (abajo, al centro) encabeza el proyecto From Peru to the World, que esta vez reúne a músicos de todo el mundo para rendirle homenaje a Chabuca.

“Las palabras de Chabuca”

La editorial Planeta presenta este libro que reúne 14 entrevistas ofrecidas por la autora de “José Antonio” a través de varias décadas. Estas conversaciones con medios nacionales e internacionales (incluido El Comercio) nos acercan un poco más a su vida y obra. Son un testimonio directo de su grandeza artística y personal.

El libro se presentará el martes 15 de setiembre, a las 7 p.m., en el Facebook de Planeta de Libros Perú.

Exposición en Miraflores

El municipio miraflorino le rendirá homenaje a Granda con el izamiento de la bandera en el Palacio Municipal y una exposición fotográfica en varias cuadras de la avenida Larco. Además, se develará una placa en un árbol que ella salvó de ser retirado, en la cuadra 6 de la Av. 28 de Julio.

La ceremonia está programada para el 3 de septiembre a las 9 a.m.

Tributo en Jesús María

Con la transmisión de “Una Victoria más para Chabuca”, show musical a cargo de la cantante Victoria Villalobos, la comuna del distrito le rinde homenaje a la gran compositora peruana. El show, además, llega acompañado de un disco especial con temas en tributo a Granda.

El 3 de septiembre a las 8 p.m., en el Facebook de la Municipalidad de Jesús María.

