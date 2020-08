Para qué no era una joya, Chabuca Granda. Entre las tantas piezas artísticas que nos dejó, cuando murió en 1983, se cuenta la obra musical “Limeñísima”, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el 2017. El 3 de setiembre se conmemoran los cien años de su nacimiento y la efeméride ha sido propicia para presentar una nueva versión de “Amor viajero”, tema que forma parte del repertorio. Gracias a la tecnología y a una grabación que se tiene de ella a capela, el joven cantante Rodrigo Terry ha tenido el privilegio de unir hoy su voz junto a la de ella bajo la dirección del reconocido productor musical Jesús ’el Viejo’ Rodríguez.

“Para mí ha sido un honor que se me haya confiado la producción de esta canción que ella nunca llegó a grabar en un disco. Yo nací varios años después del fallecimiento de Chabuca, pero desde niño conozco su obra, soy su admirador y he interpretado varias de sus composiciones. Su hija, Teresa Fuller, sabe de esto y por eso me ha concedido este enorme regalo”, detalle Terry.

En galería que se ubica sobre estas líneas vea fotografías de 1961, año en que se estrenó la obra. Chabuca aparecerá en algunas de ellas ataviada con el vestuario de la misma porque a veces reemplazaba a las actrices que no podían llegar a las funciones. Y a continuación, abajo, escuche la nueva versión de “Amor Viajero” junto a Rodrigo Terry.

