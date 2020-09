La cantante criolla Eva Ayllón ha mantenido una carrera llena de sorpresas musicales, ahora incursionará en la Nueva Ola con un show virtual. El género será la temática de “Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos”, segundo concierto online que se estrenará el 26 de setiembre, por TLK Play.

“No me estoy alejando del repertorio criollo, eso lo tengo inyectado en la sangre y en la piel. Lo que pasa es que hace años deseo hacer este repertorio, para mí los años maravillosos significan la Nueva Ola, así que tendré la satisfacción de cantar lo que hacía cuando estaba en primaria, en secundaria, en mi adolescencia; y, de paso, darles una pequeña alegría”, manifestó la artista mediante un comunicado de prensa.

Sin revelar el repertorio, guardando la sorpresa para su público, Eva se declara admiradora de artistas emblemáticos del género como Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Galos, Los Belkings, Marisol, Leo Dan, Rafael, Sandro, Nino Bravo, Enrique Guzmán y muchos más.

Tras el éxito de su primer concierto virtual, la cantante evalúa los pros y contras de esta modalidad. “A favor: llegamos a más gente alrededor del mundo, pueden verte desde la comodidad de sus casas, con un solo ticket una familia entera puede disfrutar del show. Con un solo ticket lo puedes volver en las 48 horas siguientes. Lo contrario, nos da mucha tristeza no tener público y tener que alentarnos nosotros mismos”.

SU VOZ SONARÁ EN EL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA

“Más que el éxito, digamos que me acompaña la popularidad y eso me gusta. La gente sabe que yo, desde que nací en el escenario, he sido inquieta, traviesa, pero muy honesta y honrada en mis actuaciones”, señaló Eva Ayllón.

Además del festejo en la intimidad de su hogar, con globos, flores, tortas, llamadas telefónicas y encuentros virtuales con sus colegas y amigos, el aniversario llegó con la feliz noticia de que su voz se oirá en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia, por haber tomado parte en la banda sonora del filme chileno-argentino “Tengo miedo torero”, que se estrenará en la competición este 10 de setiembre.

“Me invitaron a cantar el tema que da título a la película. Entonces, me comuniqué con Diego ‘El Cigala’ y, felizmente, él aceptó acompañarnos. Con mis músicos hemos fusionado la música española con la música negra peruana”, revela Ayllón.

Esta no es la primera vez que el talento de la ganadora al Grammy Latino a la Excelencia Musical 2019 tiene un acercamiento con el cine. En el 2016 tuvo una corta aparición como actriz invitada en la galardonada película “Sebastián”; y, en el 2019, hizo de la abuela de Jefferson Farfán, el filme biográfico “El 10 de la Calle”.

VIDEO RECOMENDADO

Eva Ayllón recibió el Premio a la Excelencia en el “Grammy Latino 2019″

Eva Ayllón reveló que no sabía que Gian Marco iba a entregarle el galardón