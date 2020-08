Un niño con canas, lentes de montura y camisas en talla L. Pero un niño, todavía.

Javier Naranjo es un poeta, educador y gestor cultural colombiano que en 1999 publicó un libro que hojeé, apenas abría la madrugada, en una espera por el vuelo Bogotá-Lima para volver a casa. Era una de esas comisiones del diario en que se aprende mucho más cuando no hay comisión: se descubren nuevos licores, se conocen otras calles; se respira. En una librería del aeropuerto colombiano estaba Casa de las estrellas (Aguilar), un libro con casi 500 inocentes definiciones de niños de distintas edades sobre temas cotidianos, sobre sus alegrías y sus pánicos. Diez años le tomó a Naranjo escuchar cómo estos niños de Colombia, un país que él tanto conoce, miran el mundo.

Podría ser un libro editado en el Perú, también.

Anoté algunas definiciones o las memoricé y ahora las he buscado en su versión digital. ¿Qué es un niño?, le preguntan a Johanna López, 10 años. “Lo que estoy viviendo es niño”, dice. Le preguntan a Juan Camilo Hurtado, 8 años, qué es la paz y dice: “Cuando uno se perdona”.

Es un libro que deberíamos leer todos alguna vez.

***

Más allá de las preguntas de los periodistas, y de nuestra mirada sobre el Perú y su Bicentenario, en Viù quisimos abrirle un espacio a los niños, en la semana en que se les celebra, para preguntarle qué piensan sobre quiénes dirigen el país en que viven. Qué sienten hoy, 150 días después de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Estas son sus cartas. Ninguno pide nada. Solo da las gracias.

Una carta para Paolo, su ídolo

Paolo, espero que estés bien. Ya no puedo salir a jugar como antes, pero todos los días practico en la azotea. Algunos niños ya juegan en la calle pero mi mamá no quiere que salga. Ella me cuida mucho es como tu mamá. Mi papá y yo queremos ir a jugar a la cancha, cuando todo termine mi papá me llevará a conocer el estadio.

Tengo muchas ganas de ir pero tengo que esperar. Ahora ya sé cómo te sentiste cuando no podías jugar al fútbol, qué difícil es.

Santiago Tadeo Bravo, 7 años.

Una carta para la ministra Mazzetti

Para Pilar Mazzetti

Querida ministra de Salud

Gracias por su esfuerzo en la pandemia. Espero que se encuentre bien y con buena salud

Soy Mateo Villegas y tengo 8 años.

PD. ¿Cuándo voy a poder a salir a jugar con mis amigos?

Tres cartas para el Presidente

Buenas tardes, señor presidente. Soy Catalina y tengo 9 años. Quería agradecerle por hacer del Perú un país mejor.

Gracias porque cuidas de nosotros y ayudas a los que más lo necesitan.

Espero que pronto acabe la pandemia para conocernos.

Adiós

Catalina Rojas López, 9 años

Hola:

Presidente Martín Vizcarra. Gracias por tu esfuerzo. Muy bien por hacer la cuarentena y poner la mascarilla, así podemos lograr vencer el coronavirus.

Te mando saludos y te deseo la mayor suerte.

Francesco Manunta Castillo, 8 años.

Querido Presidente Vizcarra:

Le pido por un país libre de racismo y violencia, que no haya más corrupción ni personas malas y que todos sean más felices y volver a la escuela pronto.

Somos libres, seámoslo siempre

¡Viva el Perú!

Gabriel Artieda Patiño, 8 años.

Una carta para Gastón Acurio

Hola Gastón.

Me gusta tu programa porque me gusta comer. ¿Puedes hacer un programa para niños?

Gianluca Manunta Castillo, 6 años.

Una carta para Eva Ayllón

Hola Eva.

Gracias por hacerme sonreír con tus canciones y sentirme como una niña que puede y todos podemos vencer este virus.

Cuídate y comparte tu pasión de cantar

Macarena Naka, 9 años.

