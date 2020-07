Fans de la banda Linkin Park utilizaron las redes sociales para conmemorar al músico Chester Bennington en el tercer aniversario de su muerte.

Como se recordará, el músico y actor tomó la fatal decisión de quitarse la vida el 20 de julio del 2017. Tenía 41 años.

Durante toda su carrera, que lo llevó a formar parte de bandas como Linkin Park así como Grey Daze, Dead by Sunrise y Stone Temple Pilots, Bennington se mostró increíble talentoso y versátil. También fue franco al hablar sobre con el abuso de alcohol y las drogas, así como lucha continua contra la depresión, materia de algunas de sus canciones.

Este fue el caso del single "Heavy", con letras como "Estoy aguantando / ¿Por qué todo es tan pesado? / Aguantando / Mucho más de lo que puedo cargar / Sigo sosteniendo lo que me trae abajo / Si lo dejo caer, estaré libre / Aguantando / ¿Por qué todo es tan pesado?"

“No se si alguien puede sentirse identificado, pero tengo dificultades con la vida... a veces”, dijo Bennington en una entrevista en febrero del 2017. “A veces todo es genial, pero hay muchas ocasiones en las que es muy difícil. Y no importa cómo me estoy sintiendo, siempre me encuentro batallando con ciertos patrones de comportamiento... Y me encuentro atrapado en la misma cosa, repitiéndolo una y otra vez, y me pregunto ' ¿Cómo terminé así? ¿Cómo soy así?' Y es en ese momento en el que estás que te puedes separar de la situación y verla, ver como es y hacer algo al respecto.”

“Esta calavera entre mis oídos, es un mal vecindario, y no debería estar ahí solo”, continuó. “Cuando estoy ahí, no digo buenas cosas sobre mi mismo. Hay otro Chester ahí que me quiere traer abajo”.

El día de su muerte también puede tener otra causa, ya que el 20 de julio era el cumpleaños del músico Chris Cornell de Audioslave, quien también se quitó la vida dos meses antes. Tras conocer de esta muerte, Bennington escribió por Instagram que “no podía imaginar un mundo sin (Cornell)”.

EL LEGADO SIGUE VIVO

"Hace tres años perdimos a esa leyenda que era Chester Bennington, dejando un hoyo en nuestras vidas que nunca podrá ser llenado", puede ser escribió un fan de Bennignton en las redes sociales.

“Tres años han pasado desde la pérdida de uno de los grandes vocalistas de mi generación”, escribió el presentador de radio británico Rich Walters. “Descansa en paz Chester Bennington. Partiste, pero no serás olvidado”.

Otros recordaron sus experiencias personales con el músico y rescataron frases del mismo sobre el amor y la vida.

Durante el último mes la banda de Bennington Gray Days lanzó un nuevo disco titulado "Amends", el cual contiene pistas reelaboradas de su catálogo construido alrededor de las tomas vocales de Chester.

Otros reflexionaron sobre el dolor oculto del artista. “Han sido tres años, pero el legado continua. Nunca sabes el dolor que algunos están sufriendo. Observa, escucha”,

