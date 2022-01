Conforme a los criterios de Saber más

El concierto del exintegrante de la boyband británica One Direction, Harry Styles, finalmente tiene fecha en Lima, Perú, como parte de su gira “Love on Tour”, la cual tuvo que ser pospuesta por la pandemia del COVID-19. El artista se presentará en el Jockey Club del Perú el martes 29 de noviembre del 2022.

El ansiado regreso al escenario local del intérprete de “Watermelon Sugar’' estaba previsto para realizarse en el Jockey Club del Perú el pasado 17 de octubre del 2020, pero por precaución, Sytles decidió cancelar su gira y reprogramar fechas. A propósito de este anuncio, compartimos una historia con detalles sobre la vez que el artista visitó nuestro país.

Harry Styles: Primer encuentro

Harry Styles tiene una historia particular con nuestro país y es que la primera vez que pisó suelo peruano fue cuando pertenecía a la exitosa banda británica One Direction. Ellos anunciaron su gira mundial “Where we are”, que llegaría por primera vez a Latinoamérica.

Desde las 5 de la mañana del 16 de mayo del 2013, las ´directioners´ peruanas estaban atentas a todos los detalles que daría la boyband del momento y tuvieron éxito: confirmaron un concierto para el 27 de abril del 2014 en el gran Estadio Nacional de Lima.

“Va a ser un show completamente diferente y muy divertido, no vemos la hora de que llegue (…) Poder presentar un show tan grande es realmente impresionante” , dijo Styles en esa conferencia de prensa.

La banda juvenil llegó a la capital en un vuelo privado y se hospedó en el hotel Westin de San Isidro. Hasta el lugar llegaron miles de fanáticas que gritaban sus nombres y coreaban sus canciones. Los cinco integrantes se asomaron hasta el balcón para agradecer el emotivo gesto y Styles se pronunció al respecto por medio de su cuenta de Twitter..

Lima you're incredible. — Harry Styles. (@Harry_Styles) April 27, 2014

Pero ese solo era un ensayo de lo que vivirían en el Estadio Nacional. Más de 40 mil personas se reunieron en el recinto deportivo para escucharlos cantar sencillos como “What Makes You Beautiful”, “Midnight Memories”, “Little Black Dress”, “Live While We’re Young” y “Best Song Ever”, entre otros.

Harry Styles en el concierto de One Direction realizado en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Archivo GEC)

Su viaje a la ciudadela inca

Lo que no muchas fanáticas esperaban es que Harry Styles, junto a su compañero Liam Payne, viajen hasta Cusco en su día libre para disfrutar de los atractivos turísticos de la zona, incluyendo una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu.

Harry Styles visitó Machu Picchu en 2014. (Foto: Archivo GEC)

Junto a su equipo de seguridad, ambos integrantes de One Direction recorrieron la ciudadela inca y quedaron impresionados. “Es genial sentirte como un turista”, reveló el artista. Un año después, los integrantes de la boyband se entrevistaron con el presentador James Corden y este les mostró un video de su paso por Lima.

“Llegamos a Perú y estábamos en nuestra habitación de hotel y fuimos al balcón a ver a las fans y decir ´hola´ y no creo que alguno de nosotros estaba esperando lo que vimos. Las calles de esa manera, a cada lado que veías había gente”, dijo Harry Styles; por lo cual queda evidenciado el gran aprecio que le tiene a nuestro país.

Harry Styles y los demás miembros de One Direction dieron un balconazo para ver a sus fans. (Foto: Archivo GEC)

Cerca de 10 mil fanáticas llegaron hasta el exterior del hotel donde se hospedó la banda. (Foto: Archivo GEC)

En 2015, One Direction decidió tomar un descanso y cada integrante hizo su carrera en solitario. El que ha cosechado más éxitos dentro de la industria ha sido Styles desde el lanzamiento de su sencillo “Sing of the Time” en 2017. Además, escaló a la cima del Billboard Hot 100 con “Watermelon Sugar” y se llevó un Grammy a Mejor interpretación vocal pop solista por esa canción.

Esta exposición en la escena musical significó el anuncio de su segunda gira de conciertos “Love on tour”, la cual promocionaría su segundo álbum de estudio “Fine Line” e incluiría a ciertos países de Latinoamérica. Pero, llegó la pandemia del coronavirus y el británico decidió posponer sus presentaciones hasta nuevo aviso.

Confirma su regreso

Después de mucha incertidumbre, pero gracias a la gran acogida del público, el cantante británico Harry Styles llegará al Perú para brindar su primer concierto como solista.

A través de la página de la productora Artes Perú, se pudo conocer que el músico cantará en Lima, Perú, el martes 29 de noviembre para el deleite de sus seguidores. El esperado reencuentro tendrá lugar en el Jockey Club. La venta de entradas estará disponible desde las 9:00 a.m. del jueves 20 de enero.

