El K-pop llegó para quedarse, esta semana los Billboard liberaron su más reciente lista de álbumes mundiales más escuchados del momento. Entre el top compartido pudimos reconocer una serie de agrupaciones que aún mantienen sus álbumes en esta cotizada lista y siguen generando grandes resultados y expectativas.

NCT

Dentro de las agrupaciones que lideran la lista de los Billboard se encuentran: BTS, BLACKPINK, TWICE, TXT, SEVENTEEN y en primer lugar, NCT con su álbum estudio “Universe”, el cual se mantiene en el top 1 por tercera semana consecutiva. La lista de álbumes mundiales no fue el único top al que NCT ha escalado sino también se ha mantenido en los Billboard 200 con el mismo material discográfico.

La diversa boyband formada por SM Entertainment en el 2016 está compuesta por 23 miembros, y a su vez contiene subunidades como NCT127, NCT Dream y NCT U, entre otras. Este proyecto artístico no tiene un número fijo de integrantes y funciona con una división rotatoria.

De una u otra forma, “Sticker” de NCT 127 se ha mantenido en el top 4 de los Billboard 200 por su 16ava semana consecutiva, impulsando a la agrupación como uno de los líderes del top semanal de los Billboard.

BTS

Desde luego, a pesar del ascenso de otras bandas, BTS sigue manteniendo sus álbumes en ese competitivo top. Como resultado Bangtan Sonyeondan tiene 5 de sus álbumes posicionados en el top 15 de los Billboard: el #2 “Map of the Soul: 7″, en el #6 “BE”, seguido por “Love Yourself: Tear” en el #9 y “Love Yourself: Her” en el #13. Por último, “Map of the Soul: Persona” en la posición #15.

La boyband surcoreana actualmente se encuentra de vacaciones, se cree que el comeback de los Bangtan boys estaría programado para finales de marzo, junto con el concierto agendado en Seúl, Corea del Sur, sin embargo; no hay certeza alguna. Lo único que es seguro al momento es que Jimin, V, Jin, Jungkook, RM, J-Hope y Suga se preparan para el lanzamiento de su próximo álbum y el estreno de su webtoon “7FATES CHAKHO” programada para el 15 de enero del 2022.

TWICE

La tercera agrupación líder de la lista de los Billboard es TWICE con su último álbum estudio “Formula Of Love: O+T=<3″ el cual alcanzó la posición #3 de la lista de álbumes mundiales de los Billboard en su octava semana. Con esta posición TWICE obtiene el título de la segunda girlband de K-pop en ubicarse por 8 semanas en los Billboard 200.

Los hits globales de TWICE como “What Is Love?” y “The Feels” han catapultado a las jóvenes artistas a la fama mundial y a mantenerse en los primeros puestos de la industria musical.

TXT

TOMORROWXTOGETHER no se queda atrás, la boyband ocupó el puesto número 10 con “The Chaos Chapter: FREEZE” por su 32ava semana consecutiva. La banda surcoreana formada por BigHit Music continúa cosechando éxitos manteniendo la vigencia de su álbum este 2022. El año pasado “The Chaos Chapter: FREEZE” ganó el título del álbum de K-pop del 2021 con mayor duración y vigencia en la lista de los Billboard.

SEVENTEEN

La agrupación surcoreana SEVENTEEN lidera la lista con “Attacca”, el noveno EP de la banda lanzado el 22 de octubre del 2021. Curiosamente el mismo ocupa la posición #9 en su novena semana no consecutiva.

MIRA | Jisoo de BLACKPINK y todos los idols de kpop que cumplen años en enero del 2022

BLACKPINK

La icónica y popular girlband formada por Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo sigue cosechando éxitos con “THE ÁLBUM” el cual se encuentra en la posición #12 por su 66ava semana consecutiva. Los proyectos más recientes de BLACKPINK comprenden los éxitos solistas de Lisa como “LALISA” y “MONEY” y el estreno del dorama protagonizado por Kim Jisoo, llamado “Snowdrop” el cual relata una época dictatorial de Corea del Sur, en la que primaban los conflictos sociales.

ITZY

Finalmente pero no menos importante, el grupo femenino ITZY formado por JYP Entertainment en 2019 y compuesto por Yeji, Lia, Riujin, Chaeryeong, y Yuna se mantienen en la posición #14 de la lista por su 15ava semana consecutiva con “CRAZY IN LOVE”, su primer álbum de larga duración lanzado el 24 de setiembre del 2021.

TE PUEDE INTERESAR