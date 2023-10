Daniela Darcourt atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras ser nominada al Latin Grammy por su álbum “Catarsis”, la cantante peruana celebró haber cumplido 19 años desde que empezó a vivir su sueño de ser cantante. Mediante sus redes sociales compartió un extenso mensaje donde reflexiona sobre su actualidad y todo lo que luchó para ser exitosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Darcourt compartió una fotografía suya en la que aparece muy sonriente sobre un escenario. Junto a la instantánea, la salsera escribió una extensa carta de reflexión.

“Hoy, cumplo 19 años de carrera, 19 años que me han enseñado mucho, 19 años que me han regalo muchos momentos maravillosos y tristes, 19 años en los que muchas veces, quise tirar la toalla. Quizá esta foto no resuma la infinidad de cosas que quisiera decir, pero cuando me la pasaron, me vi diferente… Más madura, más centrada, enfocada, no lo sé, diferente”, escribió.

“Le agradezco a Dios, a los santos, a la vida, a ustedes, por todo lo que me han regalado, regalan y espero me sigan regalando. La música me salvó la vida un día y espero que, con la mía, pueda hacer lo mismo algún día. No sé qué vaya a pasar mañana, creo que tampoco quiero saberlo… Lo único que tengo claro ahora, es que mientras tenga voz en la garganta, cantaré y los seguiré haciendo sentir orgullosos de seguirme y acompañarme en esta loca aventura”, agregó la salsera.

Como era de esperarse, Daniela Darcourt recibió cientos de comentarios positivos en su publicación. Sus fans no desaprovecharon la oportunidad de hacerle sentir su cariño y respaldo a sus casi dos décadas de carrera artística.

Daniela Darcourt fue nominada a los Latin Grammy 2023. La intérprete de “Señor mentira” fue seleccionada para competir en la categoría Mejor álbum de salsa gracias a su último disco “Catarsis”. En la categoría competirá contra el Grupo Niche, Willy García, Gilberto Santa Rosa y más.

