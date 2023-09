“Catarsis”, el disco de salsa que describe los vaivenes de sentimientos y emociones por los que Daniela Darcourt (Lima, 1996) transitó a lo largo de su vida, el que la cantautora estrenó el día de su cumpleaños, el 20 de abril último, en todas las plataformas digitales, y dos días después, presentó en un ovacionado espectáculo, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición; fue nominado a los Latin Grammy 2023.

“Aunque tenía cero expectativas de conseguir una nominación, puse la alarma a las 9 a.m. para ver los anuncios, pero no reparé en que era la hora de allá, es decir, una hora menos. Creo que la vida quería que me emocionara genuinamente. Martha Cancel, una persona que quiero muchísimo, que me está ayudando desde hace mucho tiempo en todos los procesos, fue quien me llamó para avisarme (desde Estados Unidos). Me dijo que había sido nominada en la categoría Mejor Álbum de salsa. Yo, con un ojo pegado, tratando de ordenar mi cerebro para entender y hablar en inglés, no sabía nada. Me emocioné. Le agradecí, luego vi que mi celular estaba estallando de mensajes de muchos amigos artistas y de mucha gente que quiero. Estoy muy feliz y a la vez llena de miedos”, narra la intérprete de “Señor Mentira”

La artista peruana compite en la categoría con: Luis Figueroa por “Voy a ti”, Willy García por “Cambios”, Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por “Niche Sinfónico”, Plena 79 Salsa Orchesta ft. Alain Pérez y Jeremy Bosch por “Tierra y Libertad” y Gilberto Santa Rosa por “Debut y Segunda Tanda”.

“Compito con personas consagradas a las que conozco, respeto y me respetan. También compito en representación de todos los jóvenes del Perú y de otros países que estamos saliendo adelante en este género”, destaca Darcourt.

“La noticia de estar nominada para mí ya es más que suficiente. Es un regalo del universo, un consuelo al sacrificio, al esfuerzo y a todas las cosas negativas que uno vive a diario. Era algo que perseguía, más no algo que esperaba tan pronto. En junio del 2023 cumplí cinco años de carrera como solista y, créeme, muchos artistas demoran mucho más para lograr algo así. Trabajo con casi 30 personas maravillosas que hoy también están saltando de alegría, porque todos somos parte de esto”, aclara.

Daniela decidió poner “Catarsis” a su creación musical por los momentos que ha venido atravesando. De pasar de tener muchos amigos a casi no tenerlos, de haber tenido relaciones fallidas a mantener una muy sólida y bonita con el percusionista Jeremy Montalva, de tener problemas en casa y ahora vivir una vida armoniosa.

“Hacer música en este país se ha vuelto muy difícil. Hay personas que te ponen el pie en el cuello, que no te dejan avanzar, que inventan historias para bajarte, incluso de algunos escenarios. Por eso, hoy por hoy, celebro esta nominación con todo el amor del mundo. Estoy muy feliz. Estoy guardando mis lágrimas, conteniéndome, porque esto es una bendición grande. Espero que esta estatuilla se pueda traer al Perú y la gente sepa que los sueños sí se pueden cumplir”, remarca.

─¿Qué diferencia tiene este álbum con respecto a tus anteriores producciones? ¿Por qué este alcanzó una nominación?

Creo que los otros álbumes también tuvieron lo suyo y guardan la misma energía y el mismo amor; pero no tenían el mismo grado de madurez, de equipo ni conocimiento para poder escalar. Esto no es una carrera de velocidad sino de durabilidad y constancia. Cada álbum tiene magia, tiene lo suyo y una canción que me acompaña.

─En este disco, buscaste que el público se involucre con las canciones, dándoles la sensación de que sean productores de algo tuyo.

Hoy por hoy quién no ha llorado por un amor, quién no se ha enamorado, quién no ha tenido un momento de crisis con una pareja. Muchas cosas bonitas están pasando con este álbum. Me estoy ganando el respeto de muchos artistas grandes que me inspiraron, con los que aprendí a cantar.

─¿Consideras que una una nominación como esta y tanto talento, entierra cualquier tipo de crítica sobre tu peso y vestimenta?

Algunas veces que hemos conversado, me has visto súper flaquita, otra veces llenita. Los cuerpos pasan por diferentes procesos. Yo estoy camino a los 30 años. El cuerpo cambia. Quizá mi cuerpo se está preparando para otras cosas. También he tenido un proceso de deshinchazón de corticoides por el tema de mi garganta. Antes me inyectaba casi a diario ampollas de Dexacort de un millón. He tenido desordenes alimenticios. Cuando era bailarina estuve a punto de ser bulímica. Me cuidaba muchísimo. Llegué a pesar 49 kilos y actualmente gozo de unos 68 kilos bien puestos. Los llevo con orgullo. Y espero llevarlos a Sevilla (España) donde este año se realizará la premiación. Estaré cómoda para bailar, brincar y celebrar en caso tenga que hacerlo, y dar este mismo discurso: de que hay jóvenes que no tienen por qué hacer absolutamente nada para encajar en estándares de belleza. Todos venimos a este mundo con el propósito de ser felices tal cual somos.