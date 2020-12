A mediados del 2019, Jhovan Tomasevich, fundador y líder de la banda rockera Zen, ya imaginaba cómo sonaría uno de su temas en la voz de la salsera Daniela Darcourt. Por entonces, la idea de un nuevo disco era parte de los planes a corto plazo de la agrupación y lo más interesante era que por primera vez se tenía pensado incluir como invitado a un artista de otro género. La canción, que debía ser el primer single del álbum y se iba a lanzar en marzo de este año, se grabó con mucho entusiasmo, pero la pandemia les impidió grabar el video y los planes no pudieron concretarse. Recién en noviembre último, con tiempo y permisos adecuados, pudo hacerse realidad. El resultado de meses de trabajo es “Fuego eterno”, una balada rock con mucha fuerza y sentimiento que demuestra que dos exponentes de estilos, en teoría opuestos, pueden amalgamar sus talentos para encender el entusiasmo melómano.

Así lo siente Jhovan, quien asegura no haberse equivocado al haber invitado a Daniela “porque tiene toda esta onda, mucho empuje. O como decimos nosotros tiene mucho rock and roll en su vida”. El video que se acaba de lanzar trae, además, una sorpresa adicional: un concierto gratuito este sábado a las 8:30 p.m. en agradecimiento a los fans y que de paso, servirá de presentación para Fuego y Quimera, el esperado trabajo de Zen.

La corazonada de Jhovan

En algún momento se comentó que habría una colaboración con Armonía 10. ¿Llegó a concretarse?

Esto sale a partir de algunos festivales que congregaban a diferentes géneros musicales en un mismo show. Fue una novedad. Sabemos que el género más popular es la cumbia, y cuando entrevistaba a los rockeros ellos envidiaban un poco la escena de los músicos de cumbia porque mueven mucho dinero y eso te da cierta libertad y ciertas concesiones en producción. Por otro lado, los cumbiamberos envidiaban ese desenfado de cantar lo que quieras que te da el rock. Estos dos mundo se juntaban y me parecía super interesante. Así que nuestro entonces manager de aquel momento habló con Armonía 10 y llegamos a grabar una canción con ellos. Fue una canción que se trabajó de manera presencial porque fue antes de pandemia. Y lo interesante es que no se trató de un tema de Armonía 10 ni de Zen sino que se trabajó de cero.

En setiembre último Zen lanzó "Confusión", el primer single del EP Eclipse y Quimera (FOTO: Francisco Medina).

¿Pero será parte del próximo lanzamiento?

Se ha quedado en stand by. Al momento en que se iba a lanzar se quedó al aire porque no se filmó el video debido a que nuestras agendas no coincidían. Tengo una buena relación con el tío Walter que es la cabeza de Armonía 10, y siempre dijimos que este no era un proyecto comercial sino de experimentación. No es una cumbia, no es una canción de rock. No pretende vender sino demostrarle a la gente que dos géneros musicales y dos artistas se pueden dar la mano sin el menor reparo.

¿Cuándo aparece Daniela Darcourt como opción?

A ella la tuve de invitada en mi programa cuando estaba en los últimos días de Son Tentación. Dese allí ya me pareció que tenía un gran potencial y una voz espectacular. Sentí que se ponía al hombro a toda la agrupación, ella era la que tenía un arrastre brutal y yo veía cómo reaccionaba la gente. Esto fue en el 2018 más o menos. Y en la siguiente temporada del “Jammin”, el programa de televisión que conducía, ya la tuvimos como solista.

¿Qué otras cualidades hicieron que te fijes en ella?

Siempre me pareció que tenía esta forma de cantar, este coqueteo y esta agresividad, cuando quiere, que se necesita para el rock. Y me puse a pensar cómo sería que ella cantara uno de mis temas y cómo sonaría este. Incluso nos cruzamos en el escenario de Vivo por el Rock. Allí fue que me dijo “he visto que estás haciendo algo con Armonía, me gustaría hacer algo con ustedes”. Y ahí mismo le respondí que tenía una canción perfecta para que ella. Cuando ya nos conocimos más me di cuenta de que la corazonada que tenía era correcta.

¿De cuántos temas está compuesto el nuevo disco?

Es, en realidad, un EP que trae cuatro canciones y cuatro bonus track que son versiones acústicas, reversiones y extras. Solo las cuatro primeras son canciones inéditas. El disco se llama Eclipse y quimera.

¿Habrá otras colaboraciones, además de la de Daniela?

En este EP solo está la de Daniela. Pero sí, nuestra experiencia con ella nos ha abierto esta puerta de querer seguir trabajando más adelante en canciones que veamos que puedan ir con la línea de otros artistas, que funcionen. En el caso de “Fuego eterno”, la canción que canto con Daniela, apenas la tuve supe que estaba hecha para su voz. Al inicio nuestra agendas se cruzaban y me decían que llame a otro artista, pero me puse necio y dije que si no la grabábamos con ella no la hacíamos con nadie más.

"Fuego eterno", el single en el que Jhovan y Daniela cantan juntos, pensaba lanzarse en marzo, como primer single del nuevo EP de Zen. (FOTO: Alexei Vásquez).

“Fuego eterno” es una composición tuya, ¿cuál es su origen?

Yo tengo una forma de componer, de escribir, bastante rara. Empiezo con ideas que tengo en la cabeza sin ningún motivo en específico. Escribo cosas que mi cabeza me va mandando. Ya cuando la tengo escrita me voy dando cuenta de la sensación, por dónde va, qué es lo que quise decir. Y resulta que la canción habla para mí de nuestros miedos y sueños, de cómo uno empuja al otro. La primera parte es entregarte a tus sueños, que venga lo que venga y vamos a jugárnoslo el todo por el todo. La segunda menciona aquello que te puede frenar, que son los miedos. Con esas dos fuerzas convivimos a diario. Cuando vino la pandemia escuchamos el tema y nos dimos cuenta de que hablaba también un poco sobre eso, el miedo de no saber lo que va a pasar de perder el control de nuestra vida. Pero también de los sueños que nos motivan.

Al ver el video, me dio la impresión de que se trataba de un reencuentro. Y, sí, en el contexto en el que vivimos calza muy bien porque todos estamos esperando algo, retomar ciertas cosas.

Es cierto, tú me lo has dicho tal cual. El video expresa, además, algo que es un complemento de la canción y es el hecho de que para nosotros, los artistas que vivimos entre aeropuertos y hoteles, ahora que no tenemos contacto con el público extrañamos esa vida. Percy Céspedes, el director del video, pensó en mezclar también esa sensación, la tristeza y la soledad del artista.

¿Cómo ven el panorama para la banda tomando en cuenta que ya se anunció el regreso de los conciertos?

Somos bastante cautos, si bien la noticia inyecta actitud positiva, una pequeña luz para el público y los músicos, sabemos que en la vida real no es tan rápido ni tan milagroso como se espera y parece. No solo por los aforos sino porque a pesar de que se podría llenar el 60% del aforo que no está mal, hay que buscar solventar los espacios. Las municipalidades podrían ayudar brindando las lozas deportivas y eso podría ayudarnos a reducir los costos de un show. Sería una buena alternativa porque si alquilamos un estadio, en teoría deberíamos poder llegar a 20 o 30 mil entradas, pero si nos van a cobrar lo que normalmente nos cobran entonces no es posible.

¿No es rentable?

Todavía. Por si la gente no ha leído la letra chica, se nos ha dicho que este concierto podría durar máximo hora y media y en ese tiempo los festivales quedan descartados. Además de eso, el problema no son solo las libertades. El problema es saber si la gente está dispuesta a arriesgarse hasta que no estén vacunados. Una cosa es saber que el aforo se puede llenar en 60% y otra saber si el público quiere llenarlo.

Entonces, para ustedes la alternativa sigue siendo los shows virtuales.

Yo creo que hasta febrero lo seguirá siendo. Recién vamos a ver cómo se mueve el mercado. Cómo va la oferta y demanda, Creo que van a haber experimentos y ahí se podrá ver si es bueno para la gente y los músicos. Porque para poder cantar no puedo estar con mascarilla. Queda por saber si la gente está dispuesta a pagar, cuánto es lo que puede pagar y cuánto cuesta hacer un show. Los alquileres de equipo, los espacios y la publicidad no son baratos.

¿Cuándo tienen programada su próxima presentación virtual?

Teníamos uno para principios de diciembre, pero lo cancelamos porque en el momento en el que íbamos a salir a la venta vino todo el tema político y las marchas y la verdad que no nos sentíamos con la capacidad de hacerlo porque estábamos pendientes de lo que iba a pasar con el país. Luego que las cosas se recomponen es que decidimos lanzar el concierto para este sábado 19, que será completamente libre y gratuito como agradecimiento a quienes nos han seguido y también como parte de la campaña sorpresa para presentar el single con Daniela.

Integrantes de la banda Zen: Noel Marambio, Jhovan Tomasevich, Alec Marambio y Hans Menacho. (FOTO: Giuseppe Falla).

La cumbia y el reggaetón son dos de los géneros que más oyen los peruanos. En este contexto, ¿dirías que el rock mantiene su vigencia?

Yo diría que en pandemia el rock ha ganado bastante terreno porque es un género para escuchar en un concierto sí, pero también en momentos personales y la pandemia lo que ha hecho ha sido refugiarnos a todos en nuestras computadoras, en los celulares y al no tener un espacio de diversión donde normalmente se escucha el reggaetón, por ejemplo, se ha optado por algo más tranquilo y personal. El rock no está en su mejor momento, no es un género de moda, pero digamos que está ahí, tiene un público fuerte y cada cierto tiempo aparece una que otra canción que sorprende. Además, creo que el público nuevo ya no se guía por los géneros sino que vive en el mundo del playlist y esa puede tener de todo, reggaetón, cumbia, salsa, rock. Si tu canción es buena se queda, sino next, que pase la siguiente.

Después de casi 20 años ¿cómo calificas la evolución de la banda?

Ha sido enorme. Durante los primeros siete años hemos sido bastante informales en todo sentido, queríamos hacerlo todo nosotros mismos. No estábamos tan preocupados por la calidad del sonido sino porque las canciones nos gusten. No teníamos mucho norte ni dirección. Pero cuando retomamos sabíamos que había mucha gente que nos había seguido en el tiempo, que teníamos potencial y que era el momento de empezar a trabajar con gente profesional y a mejorar. A partir del 2012, cuando volvimos a grabar es que nuestras producciones tienen un sonido impecable, hemos mejorado la calidad de nuestra producción musical, videoclips, la imagen de la banda es más pulida y constante. Creo que el video “Fuego Eterno” es un reflejo de mis palabras.

El espíritu rockero de Daniela­­

¿Cómo logras concretar este trabajo con Zen?

A Jhovan yo lo sigo desde hace mucho, soy fanática de Zen, que es una banda reconocida y querida a lo largo de toda su trayectoria. Por intermedio de mi manager y un amigo mío nos enteramos de que Zen andaba buscando una nueva propuesta y una colaboración para su nuevo disco, que se retrasó un poco debido a la pandemia. Así que nos reunimos con Jhovan y conversamos del tema. Yo ya lo había visto antes en un concierto que hicimos en “Jammin”, su programa.

Cuéntanos sobre el proceso de grabación y el videoclip.

Nosotros grabamos juntos, Jhovan estuvo dirigiéndome en el momento en que yo puse la voz. Él es muy amable, siempre estuvo ahí. Para el video me tocó grabar muy temprano, pero él me acompañó siempre. Me han tratado como una princesa. Los chicos de Zen y su equipo son súper buena onda. Si viste el video puedes notar la calidad, el trabajo y empeño que han puesto en la grabación, se ha cuidado cada detalle. Hicieron lo que me lo ofrecieron: en el video le están dando al público otra parte de mí, ese lado sexy, como de femme fatal.

“Fuego eterno” es una balada rock, ¿tuviste algún problema para aceptar grabar un género que no es el que normalmente manejas?

Cuando me mostró la canción a mí me gustó muchísimo porque me sacaba de mi zona de confort. Así que decidí seguir adelante con el proyecto. Aunque debo confesar que al inicio estaba un poco nerviosa, yo me preguntaba ¿cómo lograr conectar con un público diferente al que yo tengo y que es exigente? Pero gracias al esfuerzo de todos logramos que salga un buen producto. Estoy muy orgullosa de decir que grabé una balada rock y espero que no sea la última.

En una anterior ocasión me habías dicho que eras fan de la música disco y Michael Jackson. En cuanto al rock y a la balada ¿cuáles son tus referentes?

A mí siempre me ha gustado mucho Aerosmith y Air Supply. He escuchado también mucho a bandas peruanas como 6 voltios. También me gusta mucho Evanescence, me encanta y me sé casi todas sus canciones. En su momento tuve una época, un momento dark. Y las canciones del propio grupo Zen me encantan. “Quédate” es una de esas canciones icónicas que siempre se pide. Así que para mí esta colaboración fue una bendición, debo reconocer que me pone en una posición diferente frente a mis colegas y frente al mundo.

Para Jhovan fue una sorpresa que Daniela reconociera que muchos de los arreglos de "Fuego eterno" se hayan inspirado en los primeros discos de Aerosmith. "Constate su riqueza musical", afirma el líder de Zen (FOTO: Alexei Vásquez).

Por la versatilidad que muestras.

Sí, porque me pueden ver como una cantante que no se encasilla en un su género, que sabe que se puede defender en otros también. Eso de por sí me abre posibilidades en el mundo con otros artistas. Soy salsera, pero me arriesgo y puedo quedar bien cantando otros géneros.

¿Tienes otras colaboraciones en conversaciones o ya planificadas?

Se vienen cosas nuevas con Tito Nieves, además del concierto virtual que tenemos el 20 de este mes. Es la primera vez que vamos a cantar en vivo juntos “Si tú atreves” la canción que lanzamos hace poco, y otro par de temas más. Estoy cerrando otras varias cosas, en busca de seguir creciendo. Para el próximo año se vienen muchas sorpresas por mi lado, hay otras colaboraciones que ya les iré contando. Eso es lo único que puedo decir por ahora porque si no mi equipo me va a matar.

Entonces, ¿hay nuevo disco a la vista?

Se viene un nuevo álbum. Estamos apuntando a que sea el mejor porque vengo prácticamente de un año y varios meses sin sacar nada nuevo como solista. Pero creo que he esperado el momento preciso, porque lanzar temas sin saber hacia dónde me dirijo no siempre es bueno. Estamos en eso y cuando salga estoy segura de que les va a gustar muchísimo.

Hace poco Spotify dio la noticia de que eres la cantante de salsa más escuchada del país.

Sí, con la bendición de dios, porque como te decía este año no he sacado nada solo la colaboración con el maestro Tito Nieves y mira, a pesar de todo, he obtenido este logro en Spotify, que es una plataforma muy grande. Por eso lo único que le puedo decir a mi gente, al público, a la prensa que me apoya, es gracias. Estoy muy feliz porque estoy conociendo mucho y a muchos. Siento que estoy en un momento feeling, muy importante en mi vida y tengo que aprovechar cada segundo.

